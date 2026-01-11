Készül a Fekete Galamb második évada, megjöttek az első képek!

Javában zajlanak a Netflix meglepetésszériájának munkálatai. Keira Knightley a Fekete galamb című sorozatban teljesen új oldalát mutatta meg a nézőknek: egy vagány, John Wicket is megszégyenítő titkosügynököt alakít, aki egy brutális összeesküvés kellős közepébe kerül. A történet során a fél londoni alvilágot kell „lerendeznie” régi társával és mentorával együtt. A sikersorozat már az első évad premierje előtt zöld utat kapott a folytatásra, amelyet jelenleg is forgatnak Angliában, sőt az első lesifotók is napvilágot láttak.

Keira Knightley mindenórás terhesen is kíméletlen (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Keira Knightley John Wick női verziója

Az első évadban hamar kiderül, hogy a címben szereplő hasonlat nem véletlen. A színésznő egy látszólag törékeny nőt alakít a hatrészes miniszériában, aki forró afférba kezd álmai férfijával. A románc azonban nem tarthat sokáig, mivel a londoni alvilág figuráinak áldozatául esik a párja. Ekkor derül fény arra is, hogy Keira karaktere, Helen, korántsem az, akinek mondja magát: titkosügynök, akinek régi megbízói egykori bajtársát küldik a segítségére. Helen egy pillanat alatt bárkit a földdel tesz egyenlővé, bár nem árt, ha mellette van a rejtélyes Sam (Ben Whishaw), akivel kapcsolatban nem teljesen tisztázott, milyen érzelmek fűzték őket egymáshoz a múltban.

Ben Whishaw is visszatér (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

A hatrészes széria lezárta a Helen és Sam sorsát érintő főbb történetszálakat, ám a nagy leszámolás után újabb potenciális ellenségek jelenhetnek meg a színen. Így a két ügynöknek továbbra is együtt, egymásért kell küzdeniük, ha túl akarják élni a rájuk váró veszélyeket.

Keira Knightley az új évad forgatásán Fotó: Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press

A színésznő feszültnek tűnik, izgalmas jeleneteket vehetnek fel (Fotó: Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press)

A második évad munkálatai már jó ideje zajlanak az angliai helyszíneken. Az első fotókon Keira Knightley feszülten látható, az egyik képen pedig a férfi főszerepet alakító Ben Whishaw is feltűnik. A Netflix a harmadik főszereplő, Sarah Lancashire mellé új sztárokat is szerződtetett a folytatáshoz: érkezik a kilencvenes évek sikolykirálynője, Neve Campbell, akit a Sikoly-filmek Sidney-jeként ismerhetünk, valamint Sam Riley és az Egy nap című sorozatból ismert Ambika Mod.