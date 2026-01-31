Bukásból lett kultfilm? 35 éves A lányom nélkül soha

A kritikusok szétszedték, azonban 35 év után is kultfilmnek számít Sally Field filmje. A lányom nélkül soha forgatása tovább fokozta a kilencvenes években Irán és Izrael amúgy is feszült helyzetét.
Zsidó propaganda film, támadás az iszlám ellen és még sorolhatnánk mit kapott 1991-ben a bemutatója idején a Betty Mahmoody életrajzi könyvéből készült film. A lányom nélkül soha Sally Field számára nem csak színészi kihívást okozott, a színésznő fokozott biztonsági körülmények között forgatott Törökországban és Izraelben, ugyanis Irán nem adott engedélyt a film készítőinek a felvételekhez, ellenben rendszeresen fenyegették a stábot.
A lányom nélkül soha filmkészítői veszélyben
- A film Betty Mahmoody azonos című, A lányom nélkül soha könyvén alapul, amely 1987-ben jelent meg, és már a könyv is komoly vitákat váltott ki. A történet szerint Betty iráni férje, lányukkal együtt ellátogat hazájába. A férfinek azonban esze ágában sincs visszatérni az USA-ba, a lányát viszont nem akarja elengedni Iránból, ahogy a feleségét sem. A nő hosszú ideig készül a szőkésre, miközben testközelből ismeri meg a iszlám vallás hozzáállást a nőkhöz.
- Sally Field személyes kockázatként élte meg a szerepet, mert tudta, hogy a film politikailag érzékeny és megosztó lesz.
- Field ekkor már kétszeres Oscar-díjas színésznő volt, így a jelenléte óriási hitelességet adott a filmnek, és sok néző az ő arcán keresztül azonosult a történettel.
- A film nem Iránban, hanem Törökországban forgott, mert az iráni hatóságok természetesen nem engedélyezték a forgatást. A belső jelenetek azonban Izraelben vették fel, ugyanis a stúdiórendszere már nagyon fejlett volt az országnak. A stábot rendszeresen fenyegették a szélsőséges iszlamisták.
- A filmben Irán szinte kizárólag ellenséges, sötét és fenyegető helyként jelenik meg, ami a nyugati közönségben megerősítette a már létező félelmeket.
- Az iráni férfiak többsége a filmben agresszív, elnyomó figuraként jelenik meg, amiért a filmet később sokan orientalista és leegyszerűsítő ábrázolással vádolták.
- A film bemutatása után Irán hivatalosan tiltakozott, és propaganda-filmnek nevezte az alkotást.
- Több nyugati országban a film hozzájárult az irániakkal szembeni előítéletek erősödéséhez, főleg a bevándorló közösségek körében.
- Ugyanakkor sok nőjogi szervezet a filmben fontos figyelemfelhívást látott a kényszerházasság és a jogfosztottság problémáira.
- Sally Field alakítása erőteljes érzelmi azonosulást váltott ki, így a közönség nem politikai, hanem morális történetként élte meg a filmet.
- Field maga később elmondta, hogy nem a kultúra, hanem az elnyomás ellen akart beszélni, de tudta, hogy a film ennél egyszerűbb üzenetet közvetít.
- A férjet alakító Alfred Molina szerepe szándékosan szélsőségesen kettős: eleinte kedves, később zsarnoki, ami dramaturgiailag hatásos, de kulturálisan problematikus.
- Molina gyűlölte, sőt meg is szenvedte azt a forgatási napot, amikor Fieldet meg kellett ütnie.
- A film komoly anyagi bukás lett, még 15 milliót sem keresett a mozipénztáraknál.
- Sally Field-et Arany Málnára jelölték az alakításáért.
