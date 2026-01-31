Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Sport

Elképesztő feltámadás után tömegverekedés tört ki a Győr és a Debrecen rangadóján

Sally Field

Bukásból lett kultfilm? 35 éves A lányom nélkül soha

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kritikusok szétszedték, azonban 35 év után is kultfilmnek számít Sally Field filmje. A lányom nélkül soha forgatása tovább fokozta a kilencvenes években Irán és Izrael amúgy is feszült helyzetét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sally Fieldizraeli filmiszlámIránIzrael

Zsidó propaganda film, támadás az iszlám ellen és még sorolhatnánk mit kapott 1991-ben a bemutatója idején a Betty Mahmoody életrajzi könyvéből készült film. A lányom nélkül soha Sally Field számára nem csak színészi kihívást okozott, a színésznő fokozott biztonsági körülmények között forgatott Törökországban és Izraelben, ugyanis Irán nem adott engedélyt a film készítőinek a felvételekhez, ellenben rendszeresen fenyegették a stábot. 

A lányom nélkül soha, 'Not Without My Daughter' by Brian Gilbert; starring Sally Field, Sheila Rosenthal. Made in USA, 1991.
A lányom nélkül soha feszült helyzetet okozott Izraelben és Iránban Fotó: Kövesdi

A lányom nélkül soha filmkészítői veszélyben

  • A film Betty Mahmoody azonos című, A lányom nélkül soha könyvén alapul, amely 1987-ben jelent meg, és már a könyv is komoly vitákat váltott ki. A történet szerint Betty iráni férje, lányukkal együtt ellátogat hazájába. A férfinek azonban esze ágában sincs visszatérni az USA-ba, a lányát viszont nem akarja elengedni Iránból, ahogy a feleségét sem. A nő hosszú ideig készül a szőkésre, miközben testközelből ismeri meg a iszlám vallás hozzáállást a nőkhöz. 
  • Sally Field személyes kockázatként élte meg a szerepet, mert tudta, hogy a film politikailag érzékeny és megosztó lesz.
  • Field ekkor már kétszeres Oscar-díjas színésznő volt, így a jelenléte óriási hitelességet adott a filmnek, és sok néző az ő arcán keresztül azonosult a történettel.
'Not Without My Daughter' by Brian Gilbert; starring Roshan Setz, Sally Field. Made in USA, 1991.
Sokkoló valós történetben vállalt szerepet (Sally Field Fotó: KPA)
  • A film nem Iránban, hanem Törökországban forgott, mert az iráni hatóságok természetesen nem engedélyezték a forgatást. A belső jelenetek azonban Izraelben vették fel, ugyanis a stúdiórendszere már nagyon fejlett volt az országnak. A stábot rendszeresen fenyegették a szélsőséges iszlamisták. 
  • A filmben Irán szinte kizárólag ellenséges, sötét és fenyegető helyként jelenik meg, ami a nyugati közönségben megerősítette a már létező félelmeket.
  • Az iráni férfiak többsége a filmben agresszív, elnyomó figuraként jelenik meg, amiért a filmet később sokan orientalista és leegyszerűsítő ábrázolással vádolták.
  • A film bemutatása után Irán hivatalosan tiltakozott, és propaganda-filmnek nevezte az alkotást.
Photo ID - 9343, Year - 1991, Film Title - NOT WITHOUT MY DAUGHTER, Director - BRIAN GILBERT, Studio - MGM PATHE, Keywords - 1991, SALLY FIELD, BRIAN GILBERT, SHEILA ROSENTHAL
Anya és lánya együtt menekült Iránból (Fotó: Snap)
  • Több nyugati országban a film hozzájárult az irániakkal szembeni előítéletek erősödéséhez, főleg a bevándorló közösségek körében.
  • Ugyanakkor sok nőjogi szervezet a filmben fontos figyelemfelhívást látott a kényszerházasság és a jogfosztottság problémáira.
  • Sally Field alakítása erőteljes érzelmi azonosulást váltott ki, így a közönség nem politikai, hanem morális történetként élte meg a filmet.
  • Field maga később elmondta, hogy nem a kultúra, hanem az elnyomás ellen akart beszélni, de tudta, hogy a film ennél egyszerűbb üzenetet közvetít.
  • A férjet alakító Alfred Molina szerepe szándékosan szélsőségesen kettős: eleinte kedves, később zsarnoki, ami dramaturgiailag hatásos, de kulturálisan problematikus.
Jan 11, 1991; , ISRAEL; Actress SALLY FIELD as Betty Mahmoody and ALFRED MOLINA as Moody in the Brian Gilbert directed drama, 'Not Without My Daughter.' Mandatory Credit: Photo by MGM/ZUMA Press. (©) Copyright 1991 by Courtesy of MGM
Alfred Molina megszenvedte az erőszakos férj alakítását (Fotó: MGM)
  • Molina gyűlölte, sőt meg is szenvedte azt a forgatási napot, amikor Fieldet meg kellett ütnie. 
  • A film komoly anyagi bukás lett, még 15 milliót sem keresett a mozipénztáraknál. 
  • Sally Field-et Arany Málnára jelölték az alakításáért. 


  •  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!