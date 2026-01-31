Hírlevél
Bond-lány lett Enyedi Ildikó múzsája: Ki is pontosan Léa Seydoux?

Imádja James Bond, a francia mozi, Dnaiel Craig, Enyedi Ildikó és a magyarok is. Léa Seydoux jövő héten látható a Csendes barát című filmben. Most bemutatjuk, ki is ez a különleges francia színésznő, aki Enyedi múzsája lett!
40 évesen egyszerre játszik 300 millió dolláros James Bond-filmekben, francia drámákban és Enyedi Ildikó alkotásaiban. Léa Seydoux színésznő minden műfajban és kultúrában a maximumot nyújtja. Jövő héttől a Csendes barát című filmben láthatjuk a mozikban, ahol ismét együtt dolgozott Enyedivel, akivel korábban A feleségem története című Füst Milán-adaptációt készítették. De mit is tudunk a szabálytalan szépségű francia színésznőről?

Léa Seydoux, lors du lancement des illuminations de Noël sur les Champs Elyées à Paris le 16 novembre 2025. © Lionel Urman / PsnewZ / Bestimage Launch of the Christmas lights on the Champs-Élysées in Paris on 16 November 2025.
Léa Seydoux minden fronton lenyűgöző  (Fotó: Lionel Urman /PsnewZ /Bestimage)

Léa Seydoux Bond-lányból a magyar mozi dívája lett

  • Léa Seydoux 1985. július 1-jén született Párizsban, eredeti neve pedig meglehetősen hosszú: Léa Hélène Seydoux-Fornier de Clausonne. Gyerekkorában problémás, lázadó diák volt, több iskolából is kirúgták. Ezután Londonba ment, hogy színészetet tanuljon.
  • Érdekesség, hogy tanulmányai elején nagyon rosszul beszélt angolul, ennek ellenére gyorsan felfigyeltek rá, és nemzetközi karrierje hamar elindult.
  • A világ 2013-ban figyelt fel rá igazán, amikor Cannes-ban hatalmas sikert aratott az Adéle élete – 1–2. fejezet című film. Alakításáért – a rendezővel és partnerével együtt Arany Pálmát kapott.
  • A forgatás után azonban nyíltan beszélt a mentálisan megterhelő élményről: traumatikusnak élte meg a munkát, és egy ideig megnézni sem tudta a filmet. A siker után rövid időre még a visszavonulás gondolata is felmerült benne, de végül szerencsére maradt a pályán.
26 October 2015. Spectre Royal Premiere at the Royal Albert Hall, London. Pictured: Léa Seydoux Credit: JDavidson/GoffPhotos.com Ref: KGC-42 **No UK Sales** October 26, 2015
Cannes után Bond-lány lett, jött a világsiker (Fotó: KGC-42/NORTHFOTO)
  • Ezután érkezett a Spectre, ahol Daniel Craig oldalán bizonyíthatta tehetségét Madeleine Swann szerepében. A karakter olyan jól sikerült, hogy Léa Seydoux lett az első Bond-lány, aki valóban elcsavarta a 007-es fejét, és visszatért a Nincs idő meghalni című filmben is.
  • A hírek szerint Daniel Craig kikötötte, hogy csak vele hajlandó befejezni a Bond-sorozatot.
  • Seydoux nem szereti a hollywoodi életformát: Los Angeles helyett Párizsban él, ahol – saját szavai szerint – „normális emberként” tud létezni. Gyakran beszél arról, hogy introvertált alkat, és a színészetet inkább önkifejezésnek, mint szereplésnek tekinti.
  • 2014-ben a Louis Vuitton egyik arca lett, modellként is komoly sikereket ért el.
  • Párja André Meyer, francia művészeti kurátor, fiuk 2017-ben született. Léa több interjúban elmondta, hogy az anyaság teljesen átalakította, és ma már más szempontok alapján választ szerepeket. A bulvárt tudatosan kerüli, családját nem mutogatja.
Léa a Csendes barát című filmben (Fotó: imdb.com)
  • Seydoux gyakran mondja, hogy nem érzi magát klasszikus szépségnek, és éppen ez segítette hozzá a különleges, összetett karakterekhez. Gyerekkorában sokszor érezte magát kívülállónak, ez az érzés sok szerepében visszaköszön.
  • Wes Anderson megengedte neki, hogy improvizáljon apró gesztusokat a Grand Budapest Hotel forgatásán, ami rendkívül ritka a rendezőnél. Quentin Tarantino pedig a Becstelen brigantyk alatt rajongott érte, és azt mondta: „Az arcában benne van egy egész film.”
  • A német akcentust hetekig gyakorolta, és állítólag még álmában is így beszélt.
  • Enyedi Ildikóval először A feleségem története című filmben dolgozott együtt. Léa több interjúban hangsúlyozta, hogy régóta szerette volna megismerni a rendezőt, és vele dolgozni. Füst Milán regényét korábban nem ismerte, de Enyedi forgatókönyve és koncepciója lenyűgözte. A forgatás miatt hónapokig Magyarországon tartózkodott.
VENICE, ITALY - SEPTEMBER 05: Léa Seydoux,Ildiko Enyedi attends the "Silent Friend" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on September 05, 2025 in Venice, Italy
Enyedi Ildikóval a tavalyi Velencei Filmfesztiválon (Fotó: Rocco Spaziani/Spaziani)

A Csendes barát január 29-től látható a magyar mozikban országszerte.

 

 

 

