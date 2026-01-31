Bond-lány lett Enyedi Ildikó múzsája: Ki is pontosan Léa Seydoux?

Imádja James Bond, a francia mozi, Dnaiel Craig, Enyedi Ildikó és a magyarok is. Léa Seydoux jövő héten látható a Csendes barát című filmben. Most bemutatjuk, ki is ez a különleges francia színésznő, aki Enyedi múzsája lett!
40 évesen egyszerre játszik 300 millió dolláros James Bond-filmekben, francia drámákban és Enyedi Ildikó alkotásaiban. Léa Seydoux színésznő minden műfajban és kultúrában a maximumot nyújtja. Jövő héttől a Csendes barát című filmben láthatjuk a mozikban, ahol ismét együtt dolgozott Enyedivel, akivel korábban A feleségem története című Füst Milán-adaptációt készítették. De mit is tudunk a szabálytalan szépségű francia színésznőről?
Léa Seydoux Bond-lányból a magyar mozi dívája lett
- Léa Seydoux 1985. július 1-jén született Párizsban, eredeti neve pedig meglehetősen hosszú: Léa Hélène Seydoux-Fornier de Clausonne. Gyerekkorában problémás, lázadó diák volt, több iskolából is kirúgták. Ezután Londonba ment, hogy színészetet tanuljon.
- Érdekesség, hogy tanulmányai elején nagyon rosszul beszélt angolul, ennek ellenére gyorsan felfigyeltek rá, és nemzetközi karrierje hamar elindult.
- A világ 2013-ban figyelt fel rá igazán, amikor Cannes-ban hatalmas sikert aratott az Adéle élete – 1–2. fejezet című film. Alakításáért – a rendezővel és partnerével együtt Arany Pálmát kapott.
- A forgatás után azonban nyíltan beszélt a mentálisan megterhelő élményről: traumatikusnak élte meg a munkát, és egy ideig megnézni sem tudta a filmet. A siker után rövid időre még a visszavonulás gondolata is felmerült benne, de végül szerencsére maradt a pályán.
- Ezután érkezett a Spectre, ahol Daniel Craig oldalán bizonyíthatta tehetségét Madeleine Swann szerepében. A karakter olyan jól sikerült, hogy Léa Seydoux lett az első Bond-lány, aki valóban elcsavarta a 007-es fejét, és visszatért a Nincs idő meghalni című filmben is.
- A hírek szerint Daniel Craig kikötötte, hogy csak vele hajlandó befejezni a Bond-sorozatot.
- Seydoux nem szereti a hollywoodi életformát: Los Angeles helyett Párizsban él, ahol – saját szavai szerint – „normális emberként” tud létezni. Gyakran beszél arról, hogy introvertált alkat, és a színészetet inkább önkifejezésnek, mint szereplésnek tekinti.
- 2014-ben a Louis Vuitton egyik arca lett, modellként is komoly sikereket ért el.
- Párja André Meyer, francia művészeti kurátor, fiuk 2017-ben született. Léa több interjúban elmondta, hogy az anyaság teljesen átalakította, és ma már más szempontok alapján választ szerepeket. A bulvárt tudatosan kerüli, családját nem mutogatja.
- Seydoux gyakran mondja, hogy nem érzi magát klasszikus szépségnek, és éppen ez segítette hozzá a különleges, összetett karakterekhez. Gyerekkorában sokszor érezte magát kívülállónak, ez az érzés sok szerepében visszaköszön.
- Wes Anderson megengedte neki, hogy improvizáljon apró gesztusokat a Grand Budapest Hotel forgatásán, ami rendkívül ritka a rendezőnél. Quentin Tarantino pedig a Becstelen brigantyk alatt rajongott érte, és azt mondta: „Az arcában benne van egy egész film.”
- A német akcentust hetekig gyakorolta, és állítólag még álmában is így beszélt.
- Enyedi Ildikóval először A feleségem története című filmben dolgozott együtt. Léa több interjúban hangsúlyozta, hogy régóta szerette volna megismerni a rendezőt, és vele dolgozni. Füst Milán regényét korábban nem ismerte, de Enyedi forgatókönyve és koncepciója lenyűgözte. A forgatás miatt hónapokig Magyarországon tartózkodott.
- Enyedi legújabb filmjében, a számos fesztiválon díjazott Csendes barátban szintén fontos szerepet vállalt: a COVID-járvány kezdetén játszódó történetszálban ő alakítja Alice-t, aki Tony Leung Chiu-wai karakterének segíti a kutatását.
A Csendes barát január 29-től látható a magyar mozikban országszerte.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!