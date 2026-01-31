Bond-lány lett Enyedi Ildikó múzsája: Ki is pontosan Léa Seydoux?

40 évesen egyszerre játszik 300 millió dolláros James Bond-filmekben, francia drámákban és Enyedi Ildikó alkotásaiban. Léa Seydoux színésznő minden műfajban és kultúrában a maximumot nyújtja. Jövő héttől a Csendes barát című filmben láthatjuk a mozikban, ahol ismét együtt dolgozott Enyedivel, akivel korábban A feleségem története című Füst Milán-adaptációt készítették. De mit is tudunk a szabálytalan szépségű francia színésznőről?

Léa Seydoux minden fronton lenyűgöző (Fotó: Lionel Urman /PsnewZ /Bestimage)

Léa Seydoux Bond-lányból a magyar mozi dívája lett

Léa Seydoux 1985. július 1-jén született Párizsban, eredeti neve pedig meglehetősen hosszú: Léa Hélène Seydoux-Fornier de Clausonne . Gyerekkorában problémás, lázadó diák volt, több iskolából is kirúgták. Ezután Londonba ment, hogy színészetet tanuljon.

1985. július 1-jén született Párizsban, eredeti neve pedig meglehetősen hosszú: . Gyerekkorában problémás, lázadó diák volt, több iskolából is kirúgták. Ezután ment, hogy színészetet tanuljon. Érdekesség, hogy tanulmányai elején nagyon rosszul beszélt angolul, ennek ellenére gyorsan felfigyeltek rá, és nemzetközi karrierje hamar elindult.

A világ 2013-ban figyelt fel rá igazán, amikor Cannes-ban hatalmas sikert aratott az Adéle élete – 1–2. fejezet című film. Alakításáért – a rendezővel és partnerével együtt Arany Pálmát kapott.

című film. Alakításáért – a rendezővel és partnerével együtt kapott. A forgatás után azonban nyíltan beszélt a mentálisan megterhelő élményről: traumatikusnak élte meg a munkát, és egy ideig megnézni sem tudta a filmet. A siker után rövid időre még a visszavonulás gondolata is felmerült benne, de végül szerencsére maradt a pályán.

Cannes után Bond-lány lett, jött a világsiker (Fotó: KGC-42/NORTHFOTO)