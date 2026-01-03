Hírlevél
Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

Uma Thurman

Uma Thurman fia meghódítja Hollywoodot: mutatjuk a szívdöglesztő Levon Hawke-ot!

23 évesen, nem akar nepobébi lenni, dacára annak, hogy Uma Thurman és Ethan Hawke fia. Levon Hawke az idei év legnagyobb sikerében kapott fontos szerepet. Irány Hollywood?
Hollywood újabb nepo baby-je hódíthatja meg a világot. Levon Hawke neve talán még nem ismerős, de a vezetékneve mindenképp gyanús. A 23 éves fiatalember az idei Oscar-szezon egyik legnagyobb várományosában látható, és emellett Ethan Hawke és Uma Thurman kisebbik gyermeke. A házaspár lánya, Maya Hawke a Stranger Things óta legalább akkora ünnepelt sztár, mint híres szülei, és úgy tűnik, a „kisöcs” is csatlakozhat a családi trendhez. Levon ugyanis az év egyik legnagyobb sikerének ígérkező filmjében debütált színészként, nem kisebb név, mint Timothée Chalamet oldalán.

Levon Hawke, attending the Jeanne du Barry premiere during the 76th Cannes Film Festival in Cannes, France. Picture date: Tuesday May 16, 2023. Photo credit should read: Doug Peters/PA Wire
Levon Hawke lehet Hollywood következő nagy dobása (Fotó: Doug Peters / PA Wire)

Levon Hawke Uma Thurman kiköpött mása

A 23 éves fiatalember le sem tagadhatná az édesanyját: Uma Thurman acélos, nemesi vonásait örökölte. A hírek szerint kifejezetten jó a kapcsolatuk, Levon több hivatalos eseményre is elkísérte már az 55 éves színésznőt az elmúlt években. Levon Hawke több alkalommal hangsúlyozta, hogy szeretné a saját útját járni, és nem szülei hírnevét kihasználva előrébb jutni. A legkisebb Hawke még keresi az irányt: voltak kisebb modellmunkái, ám igazi szenvedélye a zene. Több saját darabot is készített már, és rendszeresen lép fel élőben. Hollywoodot sokáig tudatosan kerülte, meghagyva a terepet édesanyjának és a Blue Moon-ban is zseniálisat alakító édesapjának. 2024 azonban fordulópontot hozott számára: két fontos szerepben is feltűnt. Egyrészt a Mundruczó Kornél rendezésében is készült A zsúfolt szoba című sorozat egyik jelentősebb mellékszerepében, Tom Holland és Amanda Seyfried mellett, másrészt a tavalyi év egyik legkeményebb hangvételű filmjében, a Vészjelzés-ben, Channing Tatum oldalán.

BT_TP_01252_R (l-r.) Levon Hawke stars as Lucas, Simon Rex as Cody, Liz Caribel as Camilla, Channing Tatum as Slater King, Haley Joel Osment as Tom, Trew Mullen as Heather, Naomi Ackie as Frida, Adria Arjona as Sarah and Alia Shawkat as Jess in director Zoë Kravitz's BLINK TWICE, an Amazon MGM Studios film. Photo credit: Courtesy of Amazon MGM Studios © 2024 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.
Channing Tatum mellett robbant be (Fotó: MGM / Entertainment Pictures)

A nagy dobás: Marty Supreme

A 23 éves színész tavaly megkapta eddigi legfontosabb szerepét az A24 idei legnagyobb durranásának ígérkező Marty Supreme című filmben. A Timothée Chalamet főszereplésével készült pingpong-életrajzi film már a kritikusokat is meggyőzte: több Golden Globe-jelölést kapott, és a koronavírus-járvány utáni egyik legerősebb mozis hétvégét produkálta az Egyesült Államokban, közel 150 000 dolláros mozinkénti átlagbevétellel. A film jövő héten kerül széles körű forgalmazásba az USA-ban, és többek között merész szexjeleneteket is tartalmaz az Oscar-díjas Gwyneth Paltrow közreműködésével. Levon Hawke a Marty Supremben a fiatal színész, Christian szerepét alakítja.

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 4: Levon Hawke at the world premiere of "The Thicket" at AMC The Grove on September 4, 2024 in Los Angeles, California. Credit: Faye Sadou/MediaPunch
Levon saját jogán akar érvényesülni Hollywoodban (Fotó: Faye Sadou)

Mi jöhet ezután?

Hogy mi lesz következő lépése Levon Hawke-nak Hollywoodban, nagyban függ a Marty Supreme további sikerétől. Az IMDb adatai szerint egyelőre nincs bejelentett új projektje, ám az elmúlt egy-két év alapján aligha kell félteni. Könnyen lehet, hogy néhány éven belül már nem csupán híres szülei miatt beszélünk róla, hanem önálló jogon is Hollywood egyik legizgalmasabb fiatal figurájaként.

A Marty Supreme Magyarországon 2026. február 5-től lesz látható a mozikban.

 

 

