Uma Thurman fia meghódítja Hollywoodot: mutatjuk a szívdöglesztő Levon Hawke-ot!

Hollywood újabb nepo baby-je hódíthatja meg a világot. Levon Hawke neve talán még nem ismerős, de a vezetékneve mindenképp gyanús. A 23 éves fiatalember az idei Oscar-szezon egyik legnagyobb várományosában látható, és emellett Ethan Hawke és Uma Thurman kisebbik gyermeke. A házaspár lánya, Maya Hawke a Stranger Things óta legalább akkora ünnepelt sztár, mint híres szülei, és úgy tűnik, a „kisöcs” is csatlakozhat a családi trendhez. Levon ugyanis az év egyik legnagyobb sikerének ígérkező filmjében debütált színészként, nem kisebb név, mint Timothée Chalamet oldalán.

Levon Hawke lehet Hollywood következő nagy dobása (Fotó: Doug Peters / PA Wire)

Levon Hawke Uma Thurman kiköpött mása

A 23 éves fiatalember le sem tagadhatná az édesanyját: Uma Thurman acélos, nemesi vonásait örökölte. A hírek szerint kifejezetten jó a kapcsolatuk, Levon több hivatalos eseményre is elkísérte már az 55 éves színésznőt az elmúlt években. Levon Hawke több alkalommal hangsúlyozta, hogy szeretné a saját útját járni, és nem szülei hírnevét kihasználva előrébb jutni. A legkisebb Hawke még keresi az irányt: voltak kisebb modellmunkái, ám igazi szenvedélye a zene. Több saját darabot is készített már, és rendszeresen lép fel élőben. Hollywoodot sokáig tudatosan kerülte, meghagyva a terepet édesanyjának és a Blue Moon-ban is zseniálisat alakító édesapjának. 2024 azonban fordulópontot hozott számára: két fontos szerepben is feltűnt. Egyrészt a Mundruczó Kornél rendezésében is készült A zsúfolt szoba című sorozat egyik jelentősebb mellékszerepében, Tom Holland és Amanda Seyfried mellett, másrészt a tavalyi év egyik legkeményebb hangvételű filmjében, a Vészjelzés-ben, Channing Tatum oldalán.

Channing Tatum mellett robbant be (Fotó: MGM / Entertainment Pictures)

A nagy dobás: Marty Supreme

A 23 éves színész tavaly megkapta eddigi legfontosabb szerepét az A24 idei legnagyobb durranásának ígérkező Marty Supreme című filmben. A Timothée Chalamet főszereplésével készült pingpong-életrajzi film már a kritikusokat is meggyőzte: több Golden Globe-jelölést kapott, és a koronavírus-járvány utáni egyik legerősebb mozis hétvégét produkálta az Egyesült Államokban, közel 150 000 dolláros mozinkénti átlagbevétellel. A film jövő héten kerül széles körű forgalmazásba az USA-ban, és többek között merész szexjeleneteket is tartalmaz az Oscar-díjas Gwyneth Paltrow közreműködésével. Levon Hawke a Marty Supremben a fiatal színész, Christian szerepét alakítja.