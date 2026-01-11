Mickey Rourke a kamerák előtt épül le — és nem ő az egyetlen

Mickey Rourke, Hollywood egykori szépfiúja csak árnyéka egykori önmagának és még ezzel is sokat mondtunk. Miután A pankrátor című filmjéért nem kapott Oscar-díjat — melyet egyébként valóban megérdemelt volna — a színész egyébként is nehéz természete csak még nehezebbé vált: szexuális zaklatási vádak, alkoholproblémák után paparazzikat fenyegetett, valamint a Celebrity Big Brotherből is kirúgatta magát. Újfent gyűjtést is szerveztek számára, hogy ne lakoltassák ki az otthonából, de a büszkesége miatt ezt is nehezen fogadja el.
Mickey Rourke saját karriergyilkossága a kamerák előtt borzasztó látvány, még ha nem is az egyetlen
Charlie Sheen
A színész a 2000-es évek végén a világ egyik legjobban fizetett tévésztárja volt a Két pasi meg egy kicsiben, ahol lássuk be, teljesen önmagát játszotta a bohém és botrányos életével. Ez az életforma viszont nem bizonyult fenntarthatónak számára: karrierjét szépen lassan leépítette, kirúgatta magát a sorozatból és testileg-lelkileg szinte teljesen kikészítette magát, míg végül igazából már sehova nem hívták. A változásra sarkalló rádöbbenés a HIV fertőzésével érkezett, azóta kijózanodva a múltbeli hibákból igyekszik jobbá tenni az életét.
Gina Carano
A színésznőt legtöbben A mandalóri sorozatból ismerhetik, ahol a vállas harcosnőt, Cara Dunet alakította. 2021-ben, amikor Gina Carano amikor nem Pedro Pascallal forgatott, Twitteren olyan politikailag érzékeny tartalmakat osztott meg, amik a Lucasfilm érdekeivel nehezen voltak összeegyeztethetőek és így végül ki is rakták a projektből. Carano ezután beperelte a filmstúdiót, amelyet 2025-ben sikerült lezárni, de ezek után nem biztos, hogy kapkodni fognak érte.
Kevin Spacey
A Kevin Spacey filmek sokáig a minőséggel forrtak össze, aztán botrányok sorozata. A Hetedik és az Amerikai szépség sztárja, a Kártyavár sorozat húzóembere hiába a filmvilág egyik legtehetségesebb színésze volt, de 2017-ben mindettől ki kellett vonulnia. Két férfi nyilvánosan azzal vádolta Spacey-t, hogy kiskorúként szexuálisan zaklatta őket, ami futótűzként kapott lángra a közösségi médiában. Az éveken át tartó jogi ügyek jelentős anyagi megterhelést okoztak számára és bár nem jelentett csődöt, ezt a lehetőséget is mérlegelnie kellett. Az Oscar-díjas színész tavaly úgy fogalmazott, hogy életvitele az utóbbi időben a pályája kezdeti időszakát idézi, amikor oda ment, ahol munkát kapott. Jelenleg is hasonló módon vállal szerepeket, ott tartózkodik, ahol éppen dolgozik — lényegében állandó otthon nélkül.
James Franco
James Franco és Seth Rogen hosszú éveken át tartó baráti és szakmai kapcsolata, melyből az Ananász expressz, A katasztrófaművész és az Itt a vége című zseniális filmek születtek, egyik napról a másikra megváltozott. A Sam Raimi-féle Pókember filmek Harry Osborne-jának későbbi karrierjét szexuális visszaélésekre vonatkozó vádak és jogi csatározások árnyékolták be. 2014-ben egy 17 éves lány képernyőfotókat tett közzé arról, ahogy az akkor 35 éves James Franco megpróbálta rávenni, hogy egy hotelszobában találkozzanak, még azután is, hogy megtudta az életkorát. Az eset 2018-ban kapott nagyobb figyelmet, amikor több nő is felszólalt, hogy helytelenül viselkedett velük Franco — egyebek között volt aki azt mondta, hogy szerepet ajánl számára, ha levetkőzik előtte. Ezt követően szinte teljesen eltűnt a színről, csak rosszabb filmekben szerepelhetett.
Shia LaBeouf
Nem véletlen, hogy a Transformers filmek főszereplője szépen szinte sehol sem látható manapság, pedig 2010 környékén mekkora sztár volt! Többször került összetűzésbe a törvénnyel nyilvános rendbontás és ittas vezetés miatt, miközben interjúiban nyíltan beszélt alkohol- és drogproblémáiról. 2020-ban volt párja érzelmi és testi bántalmazással vádolta meg, amit LaBeouf elismert, és elmondta, hogy viselkedéséért teljes felelősséget vállal. Bár a botrányok komolyan megtépázták szakmai megítélését és karrierjét, LaBeouf többször hangsúlyozta a változás iránti szándékát.