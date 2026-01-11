Mickey Rourke a kamerák előtt épül le — és nem ő az egyetlen

Mickey Rourke, Hollywood egykori szépfiúja csak árnyéka egykori önmagának és még ezzel is sokat mondtunk. Miután A pankrátor című filmjéért nem kapott Oscar-díjat — melyet egyébként valóban megérdemelt volna — a színész egyébként is nehéz természete csak még nehezebbé vált: szexuális zaklatási vádak, alkoholproblémák után paparazzikat fenyegetett, valamint a Celebrity Big Brotherből is kirúgatta magát. Újfent gyűjtést is szerveztek számára, hogy ne lakoltassák ki az otthonából, de a büszkesége miatt ezt is nehezen fogadja el.

Mickey Rourke — őt idézve — inkább dugna pisztolyt a hátsójába, minthogy elfogadja a segélyt (Fotó: LuMarPhoto / NORTHFOTO)

Mickey Rourke saját karriergyilkossága a kamerák előtt borzasztó látvány, még ha nem is az egyetlen

Charlie Sheen

A színész a 2000-es évek végén a világ egyik legjobban fizetett tévésztárja volt a Két pasi meg egy kicsiben, ahol lássuk be, teljesen önmagát játszotta a bohém és botrányos életével. Ez az életforma viszont nem bizonyult fenntarthatónak számára: karrierjét szépen lassan leépítette, kirúgatta magát a sorozatból és testileg-lelkileg szinte teljesen kikészítette magát, míg végül igazából már sehova nem hívták. A változásra sarkalló rádöbbenés a HIV fertőzésével érkezett, azóta kijózanodva a múltbeli hibákból igyekszik jobbá tenni az életét.

Gina Carano

A színésznőt legtöbben A mandalóri sorozatból ismerhetik, ahol a vállas harcosnőt, Cara Dunet alakította. 2021-ben, amikor Gina Carano amikor nem Pedro Pascallal forgatott, Twitteren olyan politikailag érzékeny tartalmakat osztott meg, amik a Lucasfilm érdekeivel nehezen voltak összeegyeztethetőek és így végül ki is rakták a projektből. Carano ezután beperelte a filmstúdiót, amelyet 2025-ben sikerült lezárni, de ezek után nem biztos, hogy kapkodni fognak érte.

A mandalóri igazából Gina Carano nélkül is jól működött (Fotó: Faye Sadou / NORTHFOTO)

Kevin Spacey

A Kevin Spacey filmek sokáig a minőséggel forrtak össze, aztán botrányok sorozata. A Hetedik és az Amerikai szépség sztárja, a Kártyavár sorozat húzóembere hiába a filmvilág egyik legtehetségesebb színésze volt, de 2017-ben mindettől ki kellett vonulnia. Két férfi nyilvánosan azzal vádolta Spacey-t, hogy kiskorúként szexuálisan zaklatta őket, ami futótűzként kapott lángra a közösségi médiában. Az éveken át tartó jogi ügyek jelentős anyagi megterhelést okoztak számára és bár nem jelentett csődöt, ezt a lehetőséget is mérlegelnie kellett. Az Oscar-díjas színész tavaly úgy fogalmazott, hogy életvitele az utóbbi időben a pályája kezdeti időszakát idézi, amikor oda ment, ahol munkát kapott. Jelenleg is hasonló módon vállal szerepeket, ott tartózkodik, ahol éppen dolgozik — lényegében állandó otthon nélkül.