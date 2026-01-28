Mundruczó Kornél segítheti aranyszoborhoz a legnagyobb Oscar-lúzer színésznőt

Az 51 éves Amy Adams korosztályunk egyik legismertebb és legkedveltebb színésznője, akit hatszor jelöltek már, de eddig mindig mellőzték. A magyar közönség olyan filmekből ismerheti, mint a Bűbáj és a Nő az ablakban, most pedig Mundruczó Kornél filmjében vállalt főszerepet. Az At the Sea című drámát a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale) mutatják be, és sokan már látatlanban abban reménykednek, hogy Adams nemcsak a hetedik Oscar-jelölését, hanem első díját is a magyar rendezőnek köszönheti majd.

Amy Adams Mundruczó Kornélnak köszönheti majd első Oscarját? (Fotó: Kay Blake)

Mundruczó Kornél Amy Adamsszel forgatott

A rendező még 2024-ben vette fel az At the Sea jeleneteit, amelynek a díva a főszereplője. Adams egy Laura nevű nőt alakít, aki függősége miatt hosszú időt tölt rehabilitációs kezelésen. Hazatérése után tengerparti otthonában kell újra megtalálnia önmagát: karrier nélkül, amely addig identitásának alapját jelentette. Az izgalmas filmdráma igazán ígéretes mellékszereplőgárdával egészült ki: Murray Bartlett (A Fehér Lótusz első évadának kokainista szállodaigazgatója), Brett Goldstein, Chloë East, Dan Levy (a világ egyik legviccesebb, Magyarországon talán sosem vetített sorozatának sztárja), a haldokló Michelle Williams orgazmusát kereső Jenny Slate és Rainn Wilson, a The Office mókamestere.

Az első hivatalos kép Adamsről az At the Sea című filmből (Fotó: imdb.com)

A berlini premier sikerességétől függően derül majd ki, mikor kerül forgalomba Adams legújabb filmje. A színésznő legutóbb a Disney+ egyik alkotásában bizonyított éjszakai kutyaként. Mundruczó idén duplán is ringbe szállhat a fesztiválok legfontosabb díjaiért, ugyanis nem kizárt, hogy megjelenik a The Place to Be című road movie-ja is, amelyben az Ördögűző 94 éves, Oscar-díjas legendája, Ellen Burstyn, valamint Taika Waititi és Pamela Anderson is szerepel. A film jelenleg utómunkálatok alatt áll, így hamarosan az is kiderülhet, mikor kerül a mozikba.

Mundruczó Kornél itt Tom Hollandot instruálja (Fotó: RW / RW/MediaPunch)