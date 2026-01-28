Hírlevél
Mundruczó Kornél

Mundruczó Kornél segítheti aranyszoborhoz a legnagyobb Oscar-lúzer színésznőt

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
A hatszoros Oscar-jelölt Amy Adamsnek magyar rendező hozhatja el végre az aranyszobrot. Mundruczó Kornél új filmjét a Berlini Filmfesztiválon mutatják be.
Mundruczó KornélAmy AdamsBerlini Nemzetközi Filmfesztivál

Az 51 éves Amy Adams korosztályunk egyik legismertebb és legkedveltebb színésznője, akit hatszor jelöltek már, de eddig mindig mellőzték. A magyar közönség olyan filmekből ismerheti, mint a Bűbáj és a Nő az ablakban, most pedig Mundruczó Kornél filmjében vállalt főszerepet. Az At the Sea című drámát a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale) mutatják be, és sokan már látatlanban abban reménykednek, hogy Adams nemcsak a hetedik Oscar-jelölését, hanem első díját is a magyar rendezőnek köszönheti majd.

Mundruczó Kornél, February 23, 2025, Santa Monica, Ca, USA: LOS ANGELES - FEB 22: Amy Adams at the 2025 Film Independent Spirit Awards at Beach on February 22, 2025 in Santa Monica, CA (Credit Image: © Kay Blake/ZUMA Press Wire)
Amy Adams Mundruczó Kornélnak köszönheti majd első Oscarját? (Fotó: Kay Blake)

Mundruczó Kornél Amy Adamsszel forgatott

A rendező még 2024-ben vette fel az At the Sea jeleneteit, amelynek a díva a főszereplője. Adams egy Laura nevű nőt alakít, aki függősége miatt hosszú időt tölt rehabilitációs kezelésen. Hazatérése után tengerparti otthonában kell újra megtalálnia önmagát: karrier nélkül, amely addig identitásának alapját jelentette. Az izgalmas filmdráma igazán ígéretes mellékszereplőgárdával egészült ki: Murray Bartlett (A Fehér Lótusz első évadának kokainista szállodaigazgatója), Brett Goldstein, Chloë East, Dan Levy (a világ egyik legviccesebb, Magyarországon talán sosem vetített sorozatának sztárja), a haldokló Michelle Williams orgazmusát kereső Jenny Slate és Rainn Wilson, a The Office mókamestere.

Az első hivatalos kép Adamsről az At the Sea című filmből (Fotó: imdb.com)

A berlini premier sikerességétől függően derül majd ki, mikor kerül forgalomba Adams legújabb filmje. A színésznő legutóbb a Disney+ egyik alkotásában bizonyított éjszakai kutyaként. Mundruczó idén duplán is ringbe szállhat a fesztiválok legfontosabb díjaiért, ugyanis nem kizárt, hogy megjelenik a The Place to Be című road movie-ja is, amelyben az Ördögűző 94 éves, Oscar-díjas legendája, Ellen Burstyn, valamint Taika Waititi és Pamela Anderson is szerepel. A film jelenleg utómunkálatok alatt áll, így hamarosan az is kiderülhet, mikor kerül a mozikba.

March 31, 2022. Tom Holland, Kornel Mundruczo shooting on the set of the series The Crowded Room in New York March 31, 2022 Credit; RW/MediaPunch
Mundruczó Kornél itt Tom Hollandot instruálja (Fotó: RW / RW/MediaPunch)

Mundruczó Kornél legutóbb az Apple TV+ A zsúfolt szoba című sorozatának több epizódját rendezte, amelynek főszereplői Tom Holland és Amanda Seyfried voltak.

 

 

 

