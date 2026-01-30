Natalie Portman megőrült? Hullákat árulnak az Oscar-díjas dívák

Hírlevél
A Sundance Fesztivál egyik legmeglepőbb filmjét mutatták be a napokban. A The Galleristben Natalie Portman és Catherine Zeta-Jones árul hullát.
Minden bizonnyal 2026 legmorbidabb filmjével debütált Cathy Yan a Sundance Filmfesztiválon. A The Gallerist igazi Oscar-díjas sztárparádéval készült: Natalie Portman színésznő mellett Catherine Zeta-Jones, Da’Vine Joy Randolph, Jenna Ortega, Zach Galifianakis és Charli XCX is szerepel a filmben.

Natalie Portman
Natalie Portman szőkén, Jenna Ortega szemüvegben árul hullát (Fotó: imdb.com)

Natalie Portman filmje igencsak morbid

A film középpontjában Polina Polinski áll (Natalie Portman), egy ambiciózus művészeti galériatulajdonos, aki Miami Beachen egy Art Basel-kiállításra készül. Polina meghív egy híres művészeti influenszert, Dalton Hardberryt (Zach Galifianakis), hogy korai betekintést kapjon kiállítója, Stella Burgess (Da’Vine Joy Randolph) munkáiba. A férfi eleinte érdektelen, majd a központi műalkotás, a „The Emasculator” felkelti a figyelmét, ami hamar virálissá válik az interneten. Polina mindeközben kétségbeesetten próbálja felpörgetni karrierjét fiatal asszisztense (Jenna Ortega) segítségével, és még egy hullát is képes műalkotásként árulni.

Jenna Ortega, Natalie Portman, Charli xcx attend "The Gallerist" Premiere during the 2026 Sundance Film Festival at Eccles Center Theater on January 24, 2026 in Park City, Utah. Photo: C Flanigan/imageSPACE /MediaPunch
Ortega, Portman és XCX is megjelent a fesztiválon (Fotó: C Flanigan/imageSPACE/MediaPunch)

A The Gallerist a kortárs művészet és a kereskedelem abszurditását figurázza ki. Az első kritikák vegyes képet festenek a filmről: sokak szerint már túl groteszk, ugyanakkor akadtak elismerő szavak is, leginkább a nemrég Arany Málnára jelölt Natalie Portman és Catherine Zeta-Jones alakítását illetően — utóbbi egy elit műgyűjtőt alakít a filmben. A sötét humorú film január 24-én debütált a Sundance Filmfesztivál Premieres szekciójában.  A film jelenleg még keresi a forgalmazóját, ugyanis az alkotók idén szeretnék bemutatni Yan filmjét a nagyközönségnek is. Erre a legnagyobb esély az őszi-téli szezonban van, és nem kizárt, hogy az első megosztó vélemények ellenére akár az Oscaron is indulhat.

Natalie Portmant legutóbb az Apple TV+ Az ifjúság forrása című filmben láthatta a nagyközönség.


 

 

