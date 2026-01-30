Natalie Portman megőrült? Hullákat árulnak az Oscar-díjas dívák

Minden bizonnyal 2026 legmorbidabb filmjével debütált Cathy Yan a Sundance Filmfesztiválon. A The Gallerist igazi Oscar-díjas sztárparádéval készült: Natalie Portman színésznő mellett Catherine Zeta-Jones, Da’Vine Joy Randolph, Jenna Ortega, Zach Galifianakis és Charli XCX is szerepel a filmben.
Natalie Portman filmje igencsak morbid
A film középpontjában Polina Polinski áll (Natalie Portman), egy ambiciózus művészeti galériatulajdonos, aki Miami Beachen egy Art Basel-kiállításra készül. Polina meghív egy híres művészeti influenszert, Dalton Hardberryt (Zach Galifianakis), hogy korai betekintést kapjon kiállítója, Stella Burgess (Da’Vine Joy Randolph) munkáiba. A férfi eleinte érdektelen, majd a központi műalkotás, a „The Emasculator” felkelti a figyelmét, ami hamar virálissá válik az interneten. Polina mindeközben kétségbeesetten próbálja felpörgetni karrierjét fiatal asszisztense (Jenna Ortega) segítségével, és még egy hullát is képes műalkotásként árulni.
A The Gallerist a kortárs művészet és a kereskedelem abszurditását figurázza ki. Az első kritikák vegyes képet festenek a filmről: sokak szerint már túl groteszk, ugyanakkor akadtak elismerő szavak is, leginkább a nemrég Arany Málnára jelölt Natalie Portman és Catherine Zeta-Jones alakítását illetően — utóbbi egy elit műgyűjtőt alakít a filmben. A sötét humorú film január 24-én debütált a Sundance Filmfesztivál Premieres szekciójában. A film jelenleg még keresi a forgalmazóját, ugyanis az alkotók idén szeretnék bemutatni Yan filmjét a nagyközönségnek is. Erre a legnagyobb esély az őszi-téli szezonban van, és nem kizárt, hogy az első megosztó vélemények ellenére akár az Oscaron is indulhat.
Natalie Portmant legutóbb az Apple TV+ Az ifjúság forrása című filmben láthatta a nagyközönség.