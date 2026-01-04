Elképesztő! Daniel Craig percenként több mint 1 millió dollárt gombolt le a Netflixről

Rian Johnson és Daniel Craig megint kisütöttek valamit. Az amerikai rendező és a brit szívtipró múlt év decemberében állt elő a Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember című krimivel, mely közös franchise-uk harmadik felvonása. A korábbi James Bond mellett Josh Brolint, Glenn Close-t, Josh O’Connort és a brutális balesete után a képernyőn először felbukkanó Jeremy Rennert is felvonultató szuperprodukció hetek óta ott tornyosul a legnézettebb Netflix-filmek listáján, ráadásul a karácsonyi időszakot a csúcson vészelte át. A vörös streaminszolgáltató terve tehát bevált, bár a Netflix nem is adta kicsiben, hiszen a főszereplőnek is akkora összeget csúsztatott oda, amekkorára korábban aligha volt példa.

Az egykori James Bond extrém összeget kért a Netflixtől a Tőrbe ejtve 3 főszerepéért (Fotó: Ian West / PA Wire)

Hihetetlen órabérért dolgozik a szuperdetektív

Egy biztos, ha valaki nagy slamasztikában találja magát, csakis akkor csöngesse meg Benoit Blanc telefonját, ha mélyen a zsebébe tud nyúlni, Daniel Craig ugyanis nem gombokért öltött magára ismét ballonkabátot. Az 57 éves angol színész egészen elképesztő üzletet kötött a Netflix-szel: 43 percnyi játékáért kerek 50 millió dollár landolt a bankszámláján, amivel tehát több mint egymillió dollár csengett le a szemei előtt minden egyes képernyőn lepergő percben.

Hiába ez a percenkénti 1,1 millió dolláros gázsi, a filmtörténelemből még így is lehet találni olyan példákat, amiktől még jobban leesik az ember álla. A korábbi James Bondhoz hasonló bérért dolgozott például az életrajzi filmet kapó Marlon Brando, aki az 1978-as Supermanben 20 percnyi képernyőidőért 19 millió dollárt kapott cserébe. Craig viszont igazi kispályásnak számít Mark Hamill mellett, akinek a nemrégiben a 10 évessé érett Star Wars: Az ébredő Erőben látott, nagyjából félperces cameójáért nem kevesebb mint 3 millió dollár ütötte a markát.

Vajon a Tőrbe ejtve 4 gyarapítani fogja a Daniel Craig-filmek számát? (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00722452)

Daniel Craig negyedjére is nyomozónak áll a Netflixen?

A 2019-es első fejezet, a három évvel később bemutatott Üveghagyma, valamint a tavalyi Ébredj fel, halott ember elkészítései között Rian Johnson nem foglalkozott semmi mással, csakis a Tőrbe ejtve-filmekkel, így érthető, hogy a direktor legközelebb új vizekre szeretne evezni.