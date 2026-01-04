Elképesztő! Daniel Craig percenként több mint 1 millió dollárt gombolt le a Netflixről

Hírlevél
Daniel Craig tavaly decemberben ismét visszatért, hogy egy újabb véráztatta ügyet göngyölítsen fel. A Netflix toplistáját hetek óta leuraló Tőrbe ejtve 3. részének főszereplője viszont alaposan megkérte az árát annak, hogy ismét detektíveskedjen egy kicsit.
Rian Johnson és Daniel Craig megint kisütöttek valamit. Az amerikai rendező és a brit szívtipró múlt év decemberében állt elő a Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember című krimivel, mely közös franchise-uk harmadik felvonása. A korábbi James Bond mellett Josh Brolint, Glenn Close-t, Josh O’Connort és a brutális balesete után a képernyőn először felbukkanó Jeremy Rennert is felvonultató szuperprodukció hetek óta ott tornyosul a legnézettebb Netflix-filmek listáján, ráadásul a karácsonyi időszakot a csúcson vészelte át. A vörös streaminszolgáltató terve tehát bevált, bár a Netflix nem is adta kicsiben, hiszen a főszereplőnek is akkora összeget csúsztatott oda, amekkorára korábban aligha volt példa.

Daniel Craig attending the international premiere of the third film in the Knives Out series - Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, at the Southbank Centre, Royal Festival Hall, London, on the opening night of the BFI London Film Festival. Picture date: Wednesday October 8, 2025.
Az egykori James Bond extrém összeget kért a Netflixtől a Tőrbe ejtve 3 főszerepéért

Hihetetlen órabérért dolgozik a szuperdetektív

Egy biztos, ha valaki nagy slamasztikában találja magát, csakis akkor csöngesse meg Benoit Blanc telefonját, ha mélyen a zsebébe tud nyúlni, Daniel Craig ugyanis nem gombokért öltött magára ismét ballonkabátot. Az 57 éves angol színész egészen elképesztő üzletet kötött a Netflix-szel: 43 percnyi játékáért kerek 50 millió dollár landolt a bankszámláján, amivel tehát több mint egymillió dollár csengett le a szemei előtt minden egyes képernyőn lepergő percben.

Hiába ez a percenkénti 1,1 millió dolláros gázsi, a filmtörténelemből még így is lehet találni olyan példákat, amiktől még jobban leesik az ember álla. A korábbi James Bondhoz hasonló bérért dolgozott például az életrajzi filmet kapó Marlon Brando, aki az 1978-as Supermanben 20 percnyi képernyőidőért 19 millió dollárt kapott cserébe. Craig viszont igazi kispályásnak számít Mark Hamill mellett, akinek a nemrégiben a 10 évessé érett Star Wars: Az ébredő Erőben látott, nagyjából félperces cameójáért nem kevesebb mint 3 millió dollár ütötte a markát.

Daniel Craig back on the big screen as floppy haired investigator Benoit Blanc. He returns for his most dangerous case yet in the third and darkest chapter of murder mystery series Knives Out. As well as Craig, the teaser trailer for the Netflix film features co-stars including Josh O'Connor who played young Prince Charles in series The Crown, Hollywood legend Glenn Close, Marvel Avengers star Jeremy Renner, Josh Brolin and Mila Kunis. The new film, Wake Up Dead Man follows previous comedy thrillers Knives Out from 2019 and 2022's Glass Onion. Craig, as the Louisiana sleuth, must crack the case of a priest who is found dead after giving a fiery sermon. The film hits cinemas in November before screening on Netflix in December.
Vajon a Tőrbe ejtve 4 gyarapítani fogja a Daniel Craig-filmek számát?

Daniel Craig negyedjére is nyomozónak áll a Netflixen?

A 2019-es első fejezet, a három évvel később bemutatott Üveghagyma, valamint a tavalyi Ébredj fel, halott ember elkészítései között Rian Johnson nem foglalkozott semmi mással, csakis a Tőrbe ejtve-filmekkel, így érthető, hogy a direktor legközelebb új vizekre szeretne evezni.

Így a Tőrbe ejtve 4. előtt Johnson még készít egy politikai thrillert, valamint a Star Wars 8. részének bukását követően mégis kikacsint megint a sci-fi zsánere felé, és majd csak ezt követően áll neki, hogy újabb, majdnem tökéletes bűntényt teremtsen meg a fejében.

Már csak az a kérdés, hogy Daniel Craig megvárja-e, hogy Johnson és a Netflix ismét felbérelje, erre pedig az egykori 007-nek rövid, de határozott válasza van:

Amíg Rian [Johnson] írja ezeket a sztorikat, én mindig visszatérek

árulta el a Variety-nek Craig, aki legközelebb a következő Narnia-filmben lesz látható 2026-ban.

 

