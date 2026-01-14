Több milliárdos botrány: a Paramount beperelte a Warnert – Itt vannak a részletek

A modern filmezés jövőjét nagyban befolyásolhatja, hogy kihez kerül a Warner Bros. Discovery. A licitálás, az ajánlatok és szerződési feltételek versenye már hónapok óta a Netflix és a Paramount Skydance között zajlik és bár jelen állás szerint a Netflix az esélyesebb a felvásárlásra, a Paramount egy visszautasíthatatlannak tűnő, 108 milliárd dolláros ajánlattal igyekezett hatni a WBD fejeseire — azonban lesöpörték az asztalról az ajánlatot. A tisztességtelen üzleti protokollra utalva a Paramount megtette az első lépéseket, hogy jogi útra terelje a versenyt.

A világ szeme a Netflix felé fordult — vajon sikerült felvásárolniuk a Warner Bros.-t? (Fotó: Zeng Hui Xinhua / eyevine / eyevine)

Netflix-botrány: tisztességtelen felvásárlás?

A Paramount Skydance beperelte a Warner Bros Discoveryt, miután a Netflixet helyezik előtérbe a 83 milliárd dolláros ajánlatukkal. A jogi csatározással az a céljuk, hogy egy tisztább képet kapjanak az üzletelés részleteiről és hogy milyen ajánlattal szolgált a streamingszolgáltató, hogy végül feléjük billen a mérleg. Korábban egyébként a Paramount panaszt tett az amerikai trösztellenes bizottságánál is, mondván feltételezhetően törvénytelen úton zajlott versengés, mely akár monopolhelyzetbe hozhatja a Netflixet a streaming világában.

A Paramount fejese, David Ellison nyílt levélben üzent a Warner Bros. részvényeseinek, kitérve arra, hogy a jogi lépésekkel milyen részleteket szeretnének feltárni a Netflix-tranzakció kapcsán. Szeretnék, hogy a részvényesek is megfelelő információhalmazzal rendelkezzenek, hogy végül érdemben dönthessenek a felvásárlással kapcsolatban.

De miért olyan nagy dolog ez?

Ha a Netflix felvásárolná a Warnert, az egyesek szerint egy igen nagy koporsószög lenne a mozizásban. Az Avatar filmek ősatyja, James Cameron például kifejezetten szurkol a Paramountnak, főleg miután a Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos híres arról, hogy a mozizást egy elavult filmes platformnak tekinti — jóllehet tett egy ígéretet, hogy ha hozzá kerülne a WBD, akkor a jövőben mozikat nyitna és próbálná fenntartani ezt a platformot is.

A Forbes elemzése szerint a fúzió drasztikusan növelné a Netflix piaci részesedését, kvázi monopolhelyzetet kialakítva. Az is benne van a pakliban, hogy hosszútávon a fősodratú tartalmak kevesebb időt kaphatnak nagyvásznon, azok hamarabb kerülnek át streamingre és így kevesebb bevétellel is zárhatnak. Emellett a Netflixhez kerülne a Warner Bros. hatalmas tartalomkönyvtára, beleértve olyan franchise-okat és márkákat, mint DC Studios (Batman, Superman stb.), Harry Potter, A Gyűrűk ura és más klasszikus filmek és sorozatok.