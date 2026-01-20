Jobb karrierem volt az Oscar-díj előtt: kifakadt a híres színésznő!

Sokan ölnének egy aranyszoborért Hollywoodban, azonban akadnak jó páran, akiknek, bár megkapták az elismerést, a karrierjük bizony megsínylette a sikert. Az Oscar-díj sokak számára átok volt, különösen igaz ez azokra a karakterszínészekre, akiket mellékszereplő kategóriában ismert el az Akadémia. A napokban a The Guardian hasábjain Melissa Leo beszélt őszintén a karrierje alakulásáról.

Melissa Leo az Oscar-díj óta nem kap megfelelő szerepeket (Fotó: z03)

Oscar-átok sújtja a színészeket?

A színésznőt A harcos című filmben nyújtott alakításáért díjazták, ám elmondása szerint a díj inkább hátráltatta, mint segítette őt.

Az Oscar-díj elnyerése nem tett jót nekem vagy a karrieremnek. Erről soha nem álmodoztam, nem is akartam igazán, és sokkal jobb karrierem volt, mielőtt megnyertem. Azóta idősebb, mogorva női szerepeket kínálnak csak nekem.

– mondta a ma 65 éves színésznő. Bár nem szűkölködik munkában, a felkérések messze nem olyan jelentőségűek, mint A harcos előtt, amelyben Christian Bale, Mark Wahlberg és Amy Adams voltak a partnerei.

Ha kíváncsi vagy, kik azok a sztárok, akiknek nagyon nem tett jót az Oscar-díj elnyerése, olvass tovább!