Oscar

Jobb karrierem volt az Oscar-díj előtt: kifakadt a híres színésznő!

7 perce
A világ minden színésze a filmes világ legnagyobb szakmai elismerésére vágyik. Az Oscar-díj azonban több színésznek inkább ártott, mintsem használt.
Sokan ölnének egy aranyszoborért Hollywoodban, azonban akadnak jó páran, akiknek, bár megkapták az elismerést, a karrierjük bizony megsínylette a sikert. Az Oscar-díj sokak számára átok volt, különösen igaz ez azokra a karakterszínészekre, akiket mellékszereplő kategóriában ismert el az Akadémia. A napokban a The Guardian hasábjain Melissa Leo beszélt őszintén a karrierje alakulásáról. 

Oscar, Feb. 27, 2011 - Hollywood, California, U.S. - MELISSA LEO accepts the Oscar for Performance by an Actress in a Supporting Role for her role in ''The Fighter'' during the live ABC Television Network broadcast of the 83rd Annual Academy Awards from the Kodak Theatre.
Melissa Leo az Oscar-díj óta nem kap megfelelő szerepeket (Fotó: z03)

Oscar-átok sújtja a színészeket?

A színésznőt A harcos című filmben nyújtott alakításáért díjazták, ám elmondása szerint a díj inkább hátráltatta, mint segítette őt.

Az Oscar-díj elnyerése nem tett jót nekem vagy a karrieremnek. Erről soha nem álmodoztam, nem is akartam igazán, és sokkal jobb karrierem volt, mielőtt megnyertem. Azóta idősebb, mogorva női szerepeket kínálnak csak nekem.

– mondta a ma 65 éves színésznő. Bár nem szűkölködik munkában, a felkérések messze nem olyan jelentőségűek, mint A harcos előtt, amelyben Christian Bale, Mark Wahlberg és Amy Adams voltak a partnerei.
Ha kíváncsi vagy, kik azok a sztárok, akiknek nagyon nem tett jót az Oscar-díj elnyerése, olvass tovább!

