Itt vannak a 2026-os Oscar-jelölések

Danielle Brooks és Lewis Pullman percekkel ezelőtt jelentette be a filmvilág legfontosabb díjának jelöltjeit. Oscar-jelölések 2026 egy rekorddal már biztos szolgálhat: 16 díjra jelölték, ezzel minden idők legtöbb nominációját érdemlő filmje lett a Bűnösök című film, megelőzve a Titanic, a Mindent Éváról és a Kaliforniai álom eddigi 14 jelöléses rekordját. verseny Tavaly volt magyar származású Oscar-jelöltünk Jancsó Dávid személyében, idén nem akadt hazai nomináció. Nézzük, kik lehetnek idén Oscar-díjasok, a nyerteseket március 14-én hirdetik ki.
Oscar-jelölések 2026 teljes listája:
Legjobb film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
A titkosügynök
Érzelmi érték
Bűnösök
Az álmok vágányán
Legjobb rendező
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - Egyik csata a másik után
Joachim Trier - Érzelmi érték
Ryan Coogler - Bűnösök
Legjobb férfi színész
Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után
Ethan Hawke- Blue Moon
Michael B. Jordan - Bűnösök
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Wagner Moura - A titkosügynök
Legjobb színésznő
Jessie Buckley -Hamnet
Rose Bryne - Ha tudnék, beléd rúgnék
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Érzelmi érték
Emma Stone - Bugonia
Legjobb férfi mellékszereplő
Benicio Del Toro - Egyik csata a másik után
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Bűnösök
Sean Penn - Egyik csata a másik után
Stellan Skarsgård - Érzelmi érték
Legjobb női mellékszereplő
Elle Fanning -Érzelmi érték
Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték
Amy Madigen - Fegyverek
Wunmi Mosaku - Bűnösök
Teyana Taylor - Egyik csata a másik után
Legjobb casting
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
A titkosügynök
Bűnösök
Legjobb eredeti forgatókönyv
Blue Moon
Csak egy baleset volt
Marty Supreme
Érzelmi érték
Bűnösök
Legjobb adaptált forgatókönyv
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Egyik csata a másik után
Az álmok vágányán
Legjobb animációs film
Arco
Elio
K-pop démonvadászok
Amélie et la métaphysique des tubes
Zootropolis 2.
Legjobb látványrendezés
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Legjobb operatőri munka
Frankenstein
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Az álmok vágányán
Legjobb kosztüm
Avatar: Tűz és Hamu
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Bűnösök
Legjobb vágás
F1
Egyik csata a másik után
Marty Supreme
Érzelmi érték
Bűnösök
Legjobb smink
Frankenstein
Kokouhu
Sinners
Ugly Stepsister
Zúzógép
Legjobb hang
F1
Frankenstein
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Sirat
Legjobb vizuális effektusok
Avatar: Tűz és Hamu
F1
Jurassic World: Újjászületés
The Lost Bus
Bűnösök
Legjobb eredeti filmzene
Bugnia
Frankesntein
Hamnet
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Legjobb eredeti betétdal
Dear Me - Diane Warren: Relentless
Golden” from KPop démonvadászok
I Lied to You - Bűnösök
Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi
Train Dreams - Train Dreams
Legjobb dokumentumfilm
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Legjobb idegennyelvű film
The Voice of Hind Rajab
Érzelmi érték
A titkosügynök
Csak egy baleset volt
Sirat
Legjobb animációs rövidfilm
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Legjobb rövid dokumentumfilm
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Legjobb élőszereplős rövidfilm
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva