Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Exkluzív

Megszólalt a rendőrség Jákli Mónika halálával kapcsolatban

oscar díj

Itt vannak a 2026-os Oscar-jelölések

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindenkit egy emberként sokkolt le a Bűnösök című vámpírfilm diadalmenete. Az Oscar-jelölések 2026-on ugyanis 16 nominációt kapott a film, ezzel minden eddigi rekordot megdöntve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
oscar díjTimothée ChalametLeonardo DiCaprioOscar-díjas színészek

Danielle Brooks és Lewis Pullman percekkel ezelőtt jelentette be a filmvilág legfontosabb díjának jelöltjeit. Oscar-jelölések 2026 egy rekorddal már biztos szolgálhat: 16 díjra jelölték, ezzel minden idők legtöbb nominációját érdemlő filmje lett a Bűnösök című film, megelőzve a Titanic, a Mindent Éváról és a Kaliforniai álom eddigi 14 jelöléses rekordját. verseny Tavaly volt magyar származású Oscar-jelöltünk Jancsó Dávid személyében, idén nem akadt hazai nomináció. Nézzük, kik lehetnek idén Oscar-díjasok, a nyerteseket március 14-én hirdetik ki. 

Oscar
Minden Oscar-rekordot megdöntött a jelölések szempontjából a Bűnösök (Fotó: imdb.com)

Oscar-jelölések 2026 teljes listája:


Legjobb film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

A titkosügynök

Érzelmi érték

Bűnösök

Az álmok vágányán
Legjobb rendező

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme 

Paul Thomas Anderson - Egyik csata a másik után

Joachim Trier - Érzelmi érték

Ryan Coogler - Bűnösök

Nagyot mehet az Egyik csata a másik után Fotó: imdb.com


Legjobb férfi színész

Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után

Ethan Hawke- Blue Moon

Michael B. Jordan - Bűnösök
Timothée Chalamet - Marty Supreme

Wagner Moura - A titkosügynök

Legjobb színésznő

Jessie Buckley -Hamnet

Rose Bryne - Ha tudnék, beléd rúgnék

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Érzelmi érték

Emma Stone - Bugonia
Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio Del Toro - Egyik csata a másik után

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Bűnösök

Sean Penn - Egyik csata a másik után

Stellan Skarsgård - Érzelmi érték
Legjobb női mellékszereplő

Elle Fanning -Érzelmi érték

Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték

Amy Madigen - Fegyverek

Wunmi Mosaku - Bűnösök

Teyana Taylor - Egyik csata a másik után

Timothée Chalamet duplán is esélyes: színészként is produerként is  Marty Supreme című filmért Fotó: A24

Legjobb casting

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

A titkosügynök

Bűnösök
Legjobb eredeti forgatókönyv

Blue Moon

Csak egy baleset volt

Marty Supreme

Érzelmi érték

Bűnösök
Legjobb adaptált forgatókönyv

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Egyik csata a másik után

Az álmok vágányán
Legjobb animációs film

Arco

Elio

K-pop démonvadászok

Amélie et la métaphysique des tubes

Zootropolis 2.
Legjobb látványrendezés

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

Bűnösök
Legjobb operatőri munka

Frankenstein

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

Bűnösök

Az álmok vágányán
Legjobb kosztüm

Avatar: Tűz és Hamu

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Bűnösök
Legjobb vágás

F1

Egyik csata a másik után

Marty Supreme

Érzelmi érték

Bűnösök

Legjobb smink

Frankenstein

Kokouhu

Sinners

Ugly Stepsister

Zúzógép

Legjobb hang

F1

Frankenstein

Egyik csata a másik után

Bűnösök

Sirat

Legjobb vizuális effektusok

Avatar: Tűz és Hamu

F1

Jurassic World: Újjászületés

The Lost Bus

Bűnösök
Legjobb eredeti filmzene

Bugnia

Frankesntein

Hamnet

Egyik csata a másik után

Bűnösök
Legjobb eredeti betétdal

Dear Me - Diane Warren: Relentless 

Golden” from KPop démonvadászok

I Lied to You - Bűnösök

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi

Train Dreams - Train Dreams

Legjobb dokumentumfilm

The Alabama Solution 

Come See Me in the Good Light 

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor
Legjobb idegennyelvű film

The Voice of Hind Rajab

Érzelmi érték

A titkosügynök

Csak egy baleset volt

Sirat
Legjobb animációs rövidfilm

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters
Legjobb rövid dokumentumfilm

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud 

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness
Legjobb élőszereplős rövidfilm

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!