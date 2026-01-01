Hírlevél
Owen Cooper felkerült Hollywood térképére a Kamaszokkal – 2026-ban ők a szakma feltörekvő fiatal színészei

Horrorfilmek, legendás young adult sorozat, krimi és történelmi regény is vár ezekre a fiatalokra 2026-ban. Ők hollywoodi feltörekvő fiatal színészei. Owen Cooper ment talán a legnagyobbat a Kamaszokban.
2026-ban számos izgalmas film várja a nézőket a mozikban. Ami azonban talán még ennél is fontosabb, hogy jövőre több hollywoodi feltörekvő fiatal színész is reflektorfénybe kerülhet. Owen Cooperrel kezdhetjük is akár a felsorolást. 

Owen Cooper nagyot ment a Kamaszokban
Hollywoodi feltörekvő fiatalok élvonalában van Owen Cooper (Fotó: Jas Lehal Media Assignments / PA Wire)


5 hollywoodi feltörekvő fiatal színész, akikre oda kell figyelnünk 2026-ban - Owen Cooper is bekezdett

A mindössze 15 éves színész idén a Netflix Kamaszok című sorozatában nyújtott olyan lehengerlő alakítást, amekkorát gyerekszínész Jodie Foster óta ritkán láthattunk. Cooper már több rangos elismerést is begyűjtött, köztük a „tévés Oscar”-ként emlegetett Emmy-díjat, és a Golden Globe-on is esélyes.
Hamarosan az Üvöltő szelek új feldolgozásában láthatjuk a piát és Ryan Goslingot dobó Margot Robbie oldalán, emellett Tom Ford is beválogatta a Cry to Heaven című, már most Oscar-gyanús drámájába. Partnerei között olyan neveket találunk, mint Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Thandiwe Newton és Adele.

