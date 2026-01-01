Így köszöntik az újévet a mocskosul gazdagok — Palace Hotel kritika

Akad, aki nem teszi le könnyen azt a bizonyos lantot, a 92 éves Roman Polanski pedig pontosan ez a típus. A Rosemary gyermeke, Kínai negyed és A zongorista Oscar-díjas rendezője 2023-ban készített egy filmet, melynek aktualitását ezúttal a beköszöntött újév adja. Bár enyhén szólva nem tartozik Roman Polanski legjobb filmjei közé ez a könnyed vígjáték és a kritikusok szinte egyöntetűen lehúzták, a szilveszteri pezsgő utáni nyomott hangulaton némileg segíthet a Palace Hotel, melyenek eredeti címe: The Palace. Az viszont ténylegesen megállapítható, hogy nem itt kell a legnagyobb mélységeket keresni.

A Roman Polanski filmektől idegen a vicceskedés és ez a Palace Hotelen némileg meglátszik (Fotó: Youtube/Phoenix Media Distribution)

A Palace Hotel az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb konteóját helyezi központba

A film azzal kezdődik, hogy az előkelő svájci szálloda dolgozói elszántan készülődnek a 2000-es szilveszteri bulira, ahová a Föld leggazdagabb embereit várják, hogy elköltsék pénzük nagy részét, mielőtt beüt az Y2K — ez volt az az akkori elmélet, mely szerint 2000-ben minden számítógép meg fog őrülni, világkatasztrófát eredményezve. Megismerünk minden főbb gazdag karaktert, akik között olyan húzónevek is megjelennek, mint a kissé túlplasztikázott Mickey Rourke, a Monty Python nevettetője, John Cleese és őket az Oliver Masucci által megformált szállodaigazgató fogadja. Van itt minden, ami gazdagember paródia: idős, szétplasztikázott nénik, az örökségre pályázó tinilány a kéjenc vén róka mellett, megkopott pornósztár, akik mind egy sekélyes buliban futnak össze a film végére — kivéve egy valakit.

Mickey Rourke plasztikai beavatkozásai után csak még jobban beleillik a film környezetébe (Fotó: Youtube/Phoenix Media Distribution)

Ezzel a koncepcióval a vígjáték műfajában kísérletező Polanski hozzáadja részét a gazdagok ürességét és deformált világlátásukat kiparodizáló trendhez, melyet az utóbbi években a nagy sikerű Élősködők, Fehér lótusz és A menü projektekben láthattunk és mint szatíra, valószínűleg a rendező fejében kicsit jobban működött. Az úgynevezett társadalmi kritika része abban nyilvánul meg, hogy összegyűjti a leghíresebb gazdag ember sztereotípiákat, mint különálló karakterek és így minden bizonnyal automatikusan működni is fog a dolog. Annyira azért mégse egyszerű ez. Mindenesetre olyan karakterekről van szó, akiket Polanski minden bizonnyal saját szemével látott a való életben és nem csak újságokban olvasott róluk, ami mégis ad némi alapot a hiteles ábrázoláshoz, melyet nagyítóval vetít a filmvászonra — miért is ne tenné.

A poénok minőségükben igazán változóak: még ha olykor újrahasznosított poénokat is látunk, a színészek hozzáállásán mégis kiérezhető, hogy szerették ezt csinálni, a karaktereken keresztül fennmarad egy élvezetes dinamika, amin lehet nem fogunk hahotázni, de mégis képes szórakoztatónak maradni.

Már csak azért is érdemes megnézni a filmet, hogy lássuk John Cleese hogyan játssza a vén kujon szerepét. Masucci nagyon jól hozza a minden problémára megoldást találó igazgatót, aki a stresszt folyamatosan tompítgatja egy kicsit a laposüveggel, míg végül mindent eldob és ő is együtt bulizik a többiekkel.