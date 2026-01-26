101 éves lenne a metsző tekintetű sármőr – ezeket biztos nem tudta Paul Newmanről

A vakító kék szemek és az igazi hollywoodi férfisárm megtestesítője, Paul Newman 101 éve ezen a napon született. Ismerik sokan a filmjei miatt (Butch Cassidy és a Sundance kölyök, A pénz színe, A nagy balhé), vagy éppen a szintén hollywoodi csillag, Joanne Woodward férjeként, sőt, még saját arcképével reklámozott BBQ szószt is piacra dobott a ‘80-as években. De biztosan van pár olyan érdekesség, amit nem tudott az Oscar-díjas színészről.

Paul Newman Hollywood egyik legjóképűbb színésze volt (Fotó: 20TH CENTURY FOX / 20TH CENTURY FOX)

Paul Newman: érdekességek mindenki Butch Cassidy-jéről

Hollywood egyik legnagyobb mókamestere

Az nem újdonság senkinek, hogy Paul Newman és Robert Redford, akitől 2025 szeptemberében vettünk búcsút, életre szóló barátságot kötöttek a Butch Cassidy és a Sundance kölyök forgatásán. A jó viszony Newman 2008-ban bekövetkezett haláláig megmaradt. Arról talán kevesen tudnak, hogy barátságuk alapját nem feltétlenül és kizárólag a közös szakma képezte, hanem egymás folyamatos megtréfálása. Paul Newman imádta a sportkocsikat és az autóversenyzést, maga is előszeretettel hódolt a sportnak és részt vett a La Mans-i 24 órás versenyén is. Így Robert Redford egy alkalommal úgy döntött, Newman autóimádatát kihasználva megvicceli barátját. Szerzett egy ütött-kopott, használhatatlan Porsche karosszériát, amit kiszállíttatott Newman házához. Newman nyilvánvalóan megkapta a “kis” csomagot, de nem szólt egy szót sem, cserébe Robert Redford nappalijában pár nap múlva megjelent egy fémkocka, ami nyomokban tartalmazta a Porsche jellegzetes maradványait. Redford még ekkor sem adta fel és a fémkockából csináltatott egy borzasztó ronda szobrot, amit elhelyezett Paul Newman udvarán. Persze ez egy nagyobb szervezést igénylő tréfa volt, de ettől függetlenül is a szakmabeliek mind arról számoltak be, hogy a két sztár közös filmjeik forgatása során is megállás nélkül ugratta egymást.

Butch Cassidy és a Sundance kölyök életük végéig legjobb barátok maradtak (Fotó: Photo © Matt Baron/BEImages / BEI)

A legmagasabb áron elkelt Rolex tulajdonosa

Szintén a vezetéshez és az autóversenyzéshez kapcsolódik az az ajándék, amit feleségétől, Joanne Woodwardtól kapott. A színésznő 1968-ban ajándékozta meg Paul Newmant a Tiffany-nál vásárolt Rolex Daytona karórával, aminek hátlapjára egy személyes üzenetet gravíroztatott: “drive carefully”, azaz “vezess óvatosan”. Newman több mint 15 éven át folyamatosan hordta az órát, majd lánya akkori barátjának ajándékozta. 2017-ben aukcióra bocsátották az órát, ami rekordot is döntött. Ez lett minden idők legdrágábban kalapács alá került karórája, 17.8 millió dollár értékben kelt el.