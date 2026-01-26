101 éves lenne a metsző tekintetű sármőr – ezeket biztos nem tudta Paul Newmanről

A vakító kék szemek és az igazi hollywoodi férfisárm megtestesítője, Paul Newman 101 éve ezen a napon született. Ismerik sokan a filmjei miatt (Butch Cassidy és a Sundance kölyök, A pénz színe, A nagy balhé), vagy éppen a szintén hollywoodi csillag, Joanne Woodward férjeként, sőt, még saját arcképével reklámozott BBQ szószt is piacra dobott a ‘80-as években. De biztosan van pár olyan érdekesség, amit nem tudott az Oscar-díjas színészről.
Paul Newman: érdekességek mindenki Butch Cassidy-jéről
Hollywood egyik legnagyobb mókamestere
Az nem újdonság senkinek, hogy Paul Newman és Robert Redford, akitől 2025 szeptemberében vettünk búcsút, életre szóló barátságot kötöttek a Butch Cassidy és a Sundance kölyök forgatásán. A jó viszony Newman 2008-ban bekövetkezett haláláig megmaradt. Arról talán kevesen tudnak, hogy barátságuk alapját nem feltétlenül és kizárólag a közös szakma képezte, hanem egymás folyamatos megtréfálása. Paul Newman imádta a sportkocsikat és az autóversenyzést, maga is előszeretettel hódolt a sportnak és részt vett a La Mans-i 24 órás versenyén is. Így Robert Redford egy alkalommal úgy döntött, Newman autóimádatát kihasználva megvicceli barátját. Szerzett egy ütött-kopott, használhatatlan Porsche karosszériát, amit kiszállíttatott Newman házához. Newman nyilvánvalóan megkapta a “kis” csomagot, de nem szólt egy szót sem, cserébe Robert Redford nappalijában pár nap múlva megjelent egy fémkocka, ami nyomokban tartalmazta a Porsche jellegzetes maradványait. Redford még ekkor sem adta fel és a fémkockából csináltatott egy borzasztó ronda szobrot, amit elhelyezett Paul Newman udvarán. Persze ez egy nagyobb szervezést igénylő tréfa volt, de ettől függetlenül is a szakmabeliek mind arról számoltak be, hogy a két sztár közös filmjeik forgatása során is megállás nélkül ugratta egymást.
A legmagasabb áron elkelt Rolex tulajdonosa
Szintén a vezetéshez és az autóversenyzéshez kapcsolódik az az ajándék, amit feleségétől, Joanne Woodwardtól kapott. A színésznő 1968-ban ajándékozta meg Paul Newmant a Tiffany-nál vásárolt Rolex Daytona karórával, aminek hátlapjára egy személyes üzenetet gravíroztatott: “drive carefully”, azaz “vezess óvatosan”. Newman több mint 15 éven át folyamatosan hordta az órát, majd lánya akkori barátjának ajándékozta. 2017-ben aukcióra bocsátották az órát, ami rekordot is döntött. Ez lett minden idők legdrágábban kalapács alá került karórája, 17.8 millió dollár értékben kelt el.
Titkos tehetség
Azt sem reklámozta túlzottan, hogy rendkívül tehetséges jazz és blues zongorista volt, akárcsak Clint Eastwood. Erről csupán egyetlen bizonyíték maradt fenn az utókornak, mégpedig az a fotó, amin Sammie Davis Jr. és Dean Martin énekét kíséri zongorán Robert Mitchum és James Garner vigyázó tekintete mellett.
Verdák a vásznon
Utolsó filmes munkája a Verdák című animációs Pixar mese volt, melyben a veterán versenyautó, Hudson doki hangját kölcsönözte. Ahhoz képest, hogy a hollywoodi aranykor egyik legnagyobb színészóriása volt, a Verdák lett karrierje legtöbb bevételt hozó munkája. 2008-ban bekövetkezett halála után 9 évvel, a 2017-es Verdák 3-ban még a “síron túlról” is megszólaltatta a mogorva versenyautót, a 2006-os Verdák fel nem használt nyersanyagai segítségével.