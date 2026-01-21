Megváltja a lelki nyomort: a Pingvin leckék egy meglepően klassz film – Kritika

Időről-időre feltűnnek olyan alkotások a filmfelhozatalban, amiknél már a cím és poszter előtt is megtorpanunk. Ezek az előjelek félrevihetnek minket, minőségében és zsánerében is olyan dolgokat sejtetve, amiket nagyon nem akarnánk látni, csak azért, hogy a film maga megdolgoztassa az előítéleteinket. Ilyen a zseniális Amerikai szépség, amiről Sandra Bullock vegyes fogadtatású Beépített szépsége juthat az eszünkbe, vagy az Erőszakik, ami egy blőd akcióvígjáték ígéretével kecsegtet teljesen tévesen. A humorista Steve Coogan Pingvin leckék című filmje pont ilyen, ahogy már a cím alapján látjuk magunk előtt a Mr. Popper Pingvinjei csodát Jim Carrey bohóckodásával. Aki vakon ül be a filmre – ahogy én is tettem – az csak pozitívan csalódhat és egy kellemes filmet kap cserébe Steve Coogan, Jonathan Pryce, Micaela Breque és Björn Gustaffson főszereplésével.

Egy kis kedvesség kellett csak a nyomorba a Pingvin leckék című filmben (Fotó: Intake Films / Entertainment Pictures)

A Pingvin leckék egy lassú, de igen kedves film

A film elején emlékeztetnek minket, hogy ez egy valós történet alapján készült mű, mely egyébként Tom Michell könyvéből adaptálódott. A film főszereplője ennek a könyvnek az írója is, akit a filmben Steve Coogan személyesít meg. Tom Michell, az életből kiábrándult angoltanár a hetvenes években a diktatórikus rezsimtől sújtott Argentínában tanítja a gazdagabb réteg fiataljait. Élete jelentősen megváltozott, miután egy tengerparti kirándulás során megment egy olajszennyezett pingvint a biztos haláltól. Az állat nem hajlandó visszatérni a tengerbe, így a férfi magával viszi az iskolába, ahol a pingvin különös módon a diákok és a tanárok életének részévé válik.

A film ezt az egész koncepciót nem egy öncélú cukiskodás, vagy idióta humor megalapozására használja. A pingvin jelenléte kicsit mindenkit kizökkent a politikai puccs hangulatának nyomorú valóságából. Beszélgetnek, játszanak vele és még a legszigorúbb emberek szívét is meglágyítja. A filmben senki nem dönti meg a rendszert, senkinek nincs hatalma az elnyomó erővel szemben, csak nyugodt menedéket keresnek benne. Ehhez pedig a rendező Peter Cattaneo egy valódi magellán-pingvint használt, ami szintén kedves látvány, miután az ilyesmit CGI-al szokták megvalósítani mostanság.

Ezt a nyugalmat pedig a film megvalósítása is alátámasztja. Visszafogott zongorajáték kíséri a cselekményt és igazából soha senki nem emeli fel a hangját. Emiatt a film mindenképp kitűnik a pörgős, nyugalmat nem ismerő filmek között. Ebben van egyébként a film hátránya is, mert bár jól láthatóan nem akar több lenni egy éppen langymeleg drámánál, de ez a megvalósítás sokaknak bizonyulhat túl lassúnak az aktuális trendek viszonylatában. Valamint túl nagy revelációk sincsenek a szereplőkről, akik valószínűleg nem életük alakítását nyújtják a filmben. Ez egy ön-vállalt feelgood film, annak pedig megfelelő és egy fárasztó munkanap után kellemes megnézni. Néha ilyen is kell.