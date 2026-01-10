Senkinek se kellett kövéren: Ryan Gosling másokra bízta a szexet

A kanadai világsztár Hollywood egyik legcukibb pofija mellett az álomgyár legjobban termelő színészei között is ott van. Ryan Gosling filmjei már milliárdokat hoztak, ám akadt pár szerep, ami a bankszámláját megdobta volna, de szerinte a karrierjének nem tett volna jót. Volt persze olyan eset, amit megbánt, és olyan is, ahol túlsúlyosan vágták ki.
Ryan Gosling Barbie előtt gyászoló apuka lett volna
Komfortos mennyország
Peter Jackson, A Gyűrűk Ura-filmek után egy meggyilkolt kislány történetét mesélte el költői módon a Komfortos mennyország című filmben. A Saoirse Ronan főszereplésével készült filmben Gosling játszotta volna a tinilány apját, ám az akkor még csak 28-29 éves színész túl kölyökképű volt, így 30 kilót hízott, hogy apucisabb legyen. Közben Jackson meggondolta magát a koncepciót illetően, így nem tudni, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb: Gosling lelépett, vagy Jackson kirúgta és Mark Walhberg jött a helyére, aputest nélkül.