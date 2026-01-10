Senkinek se kellett kövéren: Ryan Gosling másokra bízta a szexet

A kanadai világsztár Hollywood egyik legcukibb pofija mellett az álomgyár legjobban termelő színészei között is ott van. Ryan Gosling filmjei már milliárdokat hoztak, ám akadt pár szerep, ami a bankszámláját megdobta volna, de szerinte a karrierjének nem tett volna jót. Volt persze olyan eset, amit megbánt, és olyan is, ahol túlsúlyosan vágták ki.

Mark Walhberg vitte Ryan Gosling szerepét, aki 30 kilót hízott, hogy aputeste legyen (Fotó: NORTHFOTO)

Ryan Gosling Barbie előtt gyászoló apuka lett volna

Komfortos mennyország

Peter Jackson, A Gyűrűk Ura-filmek után egy meggyilkolt kislány történetét mesélte el költői módon a Komfortos mennyország című filmben. A Saoirse Ronan főszereplésével készült filmben Gosling játszotta volna a tinilány apját, ám az akkor még csak 28-29 éves színész túl kölyökképű volt, így 30 kilót hízott, hogy apucisabb legyen. Közben Jackson meggondolta magát a koncepciót illetően, így nem tudni, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb: Gosling lelépett, vagy Jackson kirúgta és Mark Walhberg jött a helyére, aputest nélkül.