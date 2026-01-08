SAG-botrány: Hollywood kirekesztette a külföldi filmeseket

Meglepő fordulatot vett az idei filmes díjátadó-szezon, miután szerda este a Netflix által közvetített jelölt kihirdetés megtörtént. A SAG-Awards idei listája azért okozott döbbenetet, hogy biztos jelölteknek és befutóknak vélt színészek hiányoznak róla, és ami még szembetűnőbb: a jelölésekből való kirekesztés leginkább a nem amerikai színészeket érintette.

A SAG mellőzte Elle Fanninget és Stellan Skarsgårdot is a jelöltek közül (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

SAG-botrány: hol az Érzelmi érték vagy A titkosügynök?

Mellőzés: Az Érzelmi érték komplett stábja

A legnagyobb döbbenetet az Érzelmi érték című sokkoló film színészgárdájának teljes mellőzése jelentette, dacára annak, hogy Stellan Skarsgård eddig atombiztos befutónak tűnt a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Ugyanígy nem kapott nominációt a film női főszereplője, Renate Reinsve, valamint Elle Fanning sem a női mellékszereplők mezőnyében. A norvég film eddig több mint 200 jelölést kapott és 33 díjat nyert világszerte.