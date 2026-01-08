Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez a vég kezdete? Elindultak az orosz és a kínai hadihajók, valami készül

Fontos

Erre várt mindenki: itt a Katasztrófavédelem bejelentése

SAG Awards

SAG-botrány: Hollywood kirekesztette a külföldi filmeseket

54 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkolta a filmrajongókat a szerda esti netlfixes közvetítés. A SAG-Awards, vagyis az amerikai színészek szakszervezete által alapított díj jelölteji közül ugyanis teljesen mellőzték a külföldi színészeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SAG AwardsLeonardo di Capriotimothee chalamet

Meglepő fordulatot vett az idei filmes díjátadó-szezon, miután szerda este a Netflix által közvetített jelölt kihirdetés megtörtént. A SAG-Awards idei listája azért okozott döbbenetet, hogy biztos jelölteknek és befutóknak vélt színészek hiányoznak róla, és ami még szembetűnőbb: a jelölésekből való kirekesztés leginkább a nem amerikai színészeket érintette.

SAG, Stellan Skarsgard, Elle Fanning - Montée des marches du film « Affeksjonsverdi (Sentimental Value) » lors du 78ème Festival International du Film de Cannes, au Palais des Festivals à Cannes. Le 21 mai 2025 © Jacovides-Moreau / Bestimage Red carpet for the movie « The history of sound » during the 78th Cannes International Film Festival at the Palais des Festivals in Cannes, France. On may 21th 2025
A SAG mellőzte Elle Fanninget és Stellan Skarsgårdot is a jelöltek közül (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

SAG-botrány: hol az Érzelmi érték vagy A titkosügynök?

Mellőzés: Az Érzelmi érték komplett stábja

A legnagyobb döbbenetet az Érzelmi érték című sokkoló film színészgárdájának teljes mellőzése jelentette, dacára annak, hogy Stellan Skarsgård eddig atombiztos befutónak tűnt a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Ugyanígy nem kapott nominációt a film női főszereplője, Renate Reinsve, valamint Elle Fanning sem a női mellékszereplők mezőnyében. A norvég film eddig több mint 200 jelölést kapott és 33 díjat nyert világszerte.

1 2 3
... 7
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!