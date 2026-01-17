Rejtélyes gyilkosság a kúriában, a Netflix nyomozza ki a rejtélyt

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Rejtélyes gyilkosság, Jennifer Lopez lekoptatása után újra összeáll Ben Affleck és Matt Damon, ráadásul Idris Elba is visszatért. Mutatjuk a hétvége legizgalmasabb streaming-premierjeit.
streaming szolgáltatókstreaming premierJennifer Lopez & Ben AffleckBen AffleckMatt Damon

Ben Affleck és Matt Damon ismét összeállnak, megcsörren a gyilkos telefon, és a krimi királynőjének új sorozata is érkezik. A hétvégi streaming premierek nem is lehetnének izgalmasabbak, lássuk a kínálatot!

streaming
Feszült krimivel készült a streaming előfizetőknek a Netflix (Fotó: Netflix)

Streamingpremierek a hétvégére: gyilkosságok, utazás és Ben Affleck

Agatha Christie: A Hét Számlap

Agatha Christie egy kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb történetéből készült háromrészes minisorozat érkezik a Netflixre. Az 1920-as évek Angliájában egy bálon meggyilkolnak egy köztisztviselőt, ami beláthatatlan következményekkel járó eseményláncot indít el. A produkcióban olyan sztárok szerepelnek, mint Martin Freeman, Helena Bonham Carter, az ügyeletes szépfiú Corey Mylchreest, valamint Mia McKenna-Bruce, aki élete első főszerepében bizonyíthat.

