Rejtélyes gyilkosság a kúriában, a Netflix nyomozza ki a rejtélyt

Ben Affleck és Matt Damon ismét összeállnak, megcsörren a gyilkos telefon, és a krimi királynőjének új sorozata is érkezik. A hétvégi streaming premierek nem is lehetnének izgalmasabbak, lássuk a kínálatot!

Feszült krimivel készült a streaming előfizetőknek a Netflix (Fotó: Netflix)

Streamingpremierek a hétvégére: gyilkosságok, utazás és Ben Affleck

Agatha Christie: A Hét Számlap

Agatha Christie egy kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb történetéből készült háromrészes minisorozat érkezik a Netflixre. Az 1920-as évek Angliájában egy bálon meggyilkolnak egy köztisztviselőt, ami beláthatatlan következményekkel járó eseményláncot indít el. A produkcióban olyan sztárok szerepelnek, mint Martin Freeman, Helena Bonham Carter, az ügyeletes szépfiú Corey Mylchreest, valamint Mia McKenna-Bruce, aki élete első főszerepében bizonyíthat.