Rejtélyes gyilkosság a kúriában, a Netflix nyomozza ki a rejtélyt

Rejtélyes gyilkosság, Jennifer Lopez lekoptatása után újra összeáll Ben Affleck és Matt Damon, ráadásul Idris Elba is visszatért. Mutatjuk a hétvége legizgalmasabb streaming-premierjeit.
Ben Affleck és Matt Damon ismét összeállnak, megcsörren a gyilkos telefon, és a krimi királynőjének új sorozata is érkezik. A hétvégi streaming premierek nem is lehetnének izgalmasabbak, lássuk a kínálatot!
Streamingpremierek a hétvégére: gyilkosságok, utazás és Ben Affleck
Agatha Christie: A Hét Számlap
Agatha Christie egy kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb történetéből készült háromrészes minisorozat érkezik a Netflixre. Az 1920-as évek Angliájában egy bálon meggyilkolnak egy köztisztviselőt, ami beláthatatlan következményekkel járó eseményláncot indít el. A produkcióban olyan sztárok szerepelnek, mint Martin Freeman, Helena Bonham Carter, az ügyeletes szépfiú Corey Mylchreest, valamint Mia McKenna-Bruce, aki élete első főszerepében bizonyíthat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!