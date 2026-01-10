Ismét láthatjuk a világ legjobban fizetett tanárait a hétvégén, 10 év után pedig itt a kedvenc ügynökünk is

Január általában nem a nagy premierjeiről híres, ehhez képest azonban csupa szuper film és sorozat várja a nézőket a havazás közepette. Az e heti streamingpremierek a látványos mozifilmek mellett régi kedvenc sorozataink folytatásaival is színesítik a pihenést.

A Tron: Ares az eheti legnagyobb szabású streamingpremier Fotó: Disney+

Streamingpremierek a hétvégére

Tron: Ares

A mozikban csúfosan megbukott az elsőrangú látványvilág, és olyan világsztárok dacára, mint Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters vagy a legendás Jeff Bridges. A legújabb Tron-film azonban a Disney+-on kiváló szórakozást nyújthat tiniknek és felnőtteknek egyaránt, akik szeretik a futurisztikus sci-fiket. A történet szerint egy Ares nevű programot a digitális világból a valós világba küldenek egy veszélyes küldetésre. Ez lesz az emberiség első találkozása egy mesterséges intelligenciával rendelkező létformával, amely számtalan veszélyt hordoz magában.