Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Tron: örökség

Ismét láthatjuk a világ legjobban fizetett tanárait a hétvégén, 10 év után pedig itt a kedvenc ügynökünk is

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dilis tanárok, cyberhős, spanyol macsók és Tom Hiddleston is visszatér 10 évvel ezelőtti, népszerű sorozatába. A hétvégi streamingpremierek között számos izgalmas film vár ránk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tron: örökségstreaming premierTrond SolliedTRON 2.0streaming szolgáltatók

Január általában nem a nagy premierjeiről híres, ehhez képest azonban csupa szuper film és sorozat várja a nézőket a havazás közepette. Az e heti streamingpremierek a látványos mozifilmek mellett régi kedvenc sorozataink folytatásaival is színesítik a pihenést.

Streamingpremierek a hétvégére
A Tron: Ares az eheti legnagyobb szabású streamingpremier Fotó: Disney+

Streamingpremierek a hétvégére

Tron: Ares

A mozikban csúfosan megbukott az elsőrangú látványvilág, és olyan világsztárok dacára, mint Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters vagy a legendás Jeff Bridges. A legújabb Tron-film azonban a Disney+-on kiváló szórakozást nyújthat tiniknek és felnőtteknek egyaránt, akik szeretik a futurisztikus sci-fiket. A történet szerint egy Ares nevű programot a digitális világból a valós világba küldenek egy veszélyes küldetésre. Ez lesz az emberiség első találkozása egy mesterséges intelligenciával rendelkező létformával, amely számtalan veszélyt hordoz magában.

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!