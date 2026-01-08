A gazdagok furák és rémisztőek – Sydney Sweeney új thrillere kellemes meglepetés

A streaming világában egyre kevesebb izgalmas, egész estés thriller készül, ugyanis a műfaj inkább minisorozatok formájában éli a virágkorát. A minőség így is hullámzó, a mozikban pedig pláne, ezért is üdítő, hogy Sydney Sweeney The Housemaid – A téboly otthona című filmje a jobban sikerült darabok közé tartozik. Kicsit hosszú, kicsit sablonos, de az összkép még így is egy egész klasszikus thriller lett.

Sydney Sweeney komoly veszélybe került a téboly otthonában? (Fotó: Lionsgate)

Sydney Sweeney szexi sikere

Valljuk be, rá is fért a dögös színésznőre, ugyanis az elmúlt évben zsinórban négy filmje bukott meg, így sokan attól tartottak, hogy inkább balhés celebként, mintsem komoly színésznőként vonul be a mozitörténetbe. Szerencsére ezt az „átkot” törte meg a The Housemaid – A téboly otthona, amely a karácsonyi időszak egyik nagy kasszasikere lett, sőt már készül is a folytatás. Ugyanez igaz a domestic thriller műfajára is: ahogy korábban is összeszedtük, rég készült ebben a zsánerben igazán kiemelkedő alkotás. Valóban, a háztartási feszültség sablonjait már agyonhasználta a műfaj, ám Paul Feig rendező és az eredeti regény írónője, Freida McFadden okosan és szexin nyúltak az alapmotívumokhoz. Itt van Millie, aki tökéletesen dögös házvezetőnő, mégis bejelentkezik egy dúsgazdag családhoz. Nina, a ház asszonya terhes, férje, Andrew pedig első ránézésre leginkább egy kanos soft boynak tűnik.

Dögös gazdagéknál csak a baj van? (Fotó: Lionsgate)

Gazdagéknál csak a baj van

Igen, az örök sablon: a gazdag amerikaiak nem lehetnek jó emberek – legalábbis a filmekben és könyvekben. A ház nyikorog, a tetőtér fura, akad egy kis erotikus fülledtség, a szemérmetlenül dögös kertész menekvésre int – mindezt már sokszor láttuk. A milliomosok beteg kis világa azonban mindig tud meglepetéseket okozni, és ez a The Housemaid – A téboly otthona esetében sincs másképp. A képek erősek, a feszültséget jó tempóban adagolják, igaz, a 130 perces játékidő kissé indokolatlan. A történet sokszor tekint ki feleslegesen: bár ezeknek van funkciójuk, egy negyedórát, húsz percet nyugodtan a vágószobában felejthettek volna a készítők. Mondanunk sem kell, hogy a kertben a fű közel sem olyan zöld, mint amilyennek elsőre tűnik – nemhogy a főhőseink –, így a kavarodás és az életveszély rendesen beindul.