A gazdagok furák és rémisztőek – Sydney Sweeney új thrillere kellemes meglepetés

A streaming világában egyre kevesebb izgalmas, egész estés thriller készül, ugyanis a műfaj inkább minisorozatok formájában éli a virágkorát. A minőség így is hullámzó, a mozikban pedig pláne, ezért is üdítő, hogy Sydney Sweeney The Housemaid – A téboly otthona című filmje a jobban sikerült darabok közé tartozik. Kicsit hosszú, kicsit sablonos, de az összkép még így is egy egész klasszikus thriller lett.
Sydney Sweeney szexi sikere
Valljuk be, rá is fért a dögös színésznőre, ugyanis az elmúlt évben zsinórban négy filmje bukott meg, így sokan attól tartottak, hogy inkább balhés celebként, mintsem komoly színésznőként vonul be a mozitörténetbe. Szerencsére ezt az „átkot” törte meg a The Housemaid – A téboly otthona, amely a karácsonyi időszak egyik nagy kasszasikere lett, sőt már készül is a folytatás. Ugyanez igaz a domestic thriller műfajára is: ahogy korábban is összeszedtük, rég készült ebben a zsánerben igazán kiemelkedő alkotás. Valóban, a háztartási feszültség sablonjait már agyonhasználta a műfaj, ám Paul Feig rendező és az eredeti regény írónője, Freida McFadden okosan és szexin nyúltak az alapmotívumokhoz. Itt van Millie, aki tökéletesen dögös házvezetőnő, mégis bejelentkezik egy dúsgazdag családhoz. Nina, a ház asszonya terhes, férje, Andrew pedig első ránézésre leginkább egy kanos soft boynak tűnik.
Gazdagéknál csak a baj van
Igen, az örök sablon: a gazdag amerikaiak nem lehetnek jó emberek – legalábbis a filmekben és könyvekben. A ház nyikorog, a tetőtér fura, akad egy kis erotikus fülledtség, a szemérmetlenül dögös kertész menekvésre int – mindezt már sokszor láttuk. A milliomosok beteg kis világa azonban mindig tud meglepetéseket okozni, és ez a The Housemaid – A téboly otthona esetében sincs másképp. A képek erősek, a feszültséget jó tempóban adagolják, igaz, a 130 perces játékidő kissé indokolatlan. A történet sokszor tekint ki feleslegesen: bár ezeknek van funkciójuk, egy negyedórát, húsz percet nyugodtan a vágószobában felejthettek volna a készítők. Mondanunk sem kell, hogy a kertben a fű közel sem olyan zöld, mint amilyennek elsőre tűnik – nemhogy a főhőseink –, így a kavarodás és az életveszély rendesen beindul.
Dögös színésznők uralják a vásznat
Sydney Sweeney, akit nemrég meztelen fotósorozaton is láthattunk, színésznőként egyértelműen uralja a filmet: izgalmas alakítást nyújt Millie szerepében, és végre egy igazán jó thrillerben is kipróbálhatta magát. Számunkra még nála is nagyobb meglepetés Amanda Seyfried, aki negyvenéves korára kezdi igazán megtalálni a helyét Hollywoodban. A Mamma Mia! cukiskodása és néhány romantikus vígjáték után egyre bátrabb szerepeket vállal – gondoljunk csak a Mankre, A zsúfolt szoba című sorozatra, vagy a The Testament of Ann Lee című filmre, amelyért Oscar-esélyes is. Seyfried komplex és árnyalt alakítása a film színészi csúcspontja.
A férfiak itt inkább szexi biodíszletek, persze hozzák a kötelezőt. Az It Ends With Us óta egyre jobb szerepeket kapó Brandon Sklenar ügyesen használja az adottságait – a végén még akár a következő Bradley Cooper is lehet belőle. Michele Morrone Enzo, a kertész szerepében pedig pontosan azt hozza, amit várunk tőle: a 365 nap filmtrilógiával megalapozott dögös pasi-imidzset, se többet, se kevesebbet. Főleg a női nézőknek lehet öröm újra látni „Massimójukat”.
A The Housemaid – A téboly otthona közel sem hibátlan darab, de ha minden mozis thrillerrel csak ennyi bajunk lenne, nem lennénk ennyire kiéhezve egy ilyen szórakoztató mókára, mint ez a film.
A The Housemaid - A téboly otthona már látható a magyar mozikban.