A szépség akár az Amerikai Horror Story legújabb évada is lehetne

Manapság, ha bekapcsolunk egy sorozatot, gyakorlatilag a főcím nélkül is meg tudjuk mondani, hogy köze volt-e hozzá Ryan Murphynek, vagy sem. Hollywood egyik legbiztosabb kezű sorozatgyártója most A szépség sorozattal debütált a Disney+-on. Az Evan Peters, Ashton Kutcher és Rebecca Hall nevével fémjelzett sorozat az első három epizód alapján ígéretesnek tűnik.

A szépségért nagyon meg kell szenvedni ebben a sorozatban (Fotó: FX)

A szépség egy Amerikai Horror Story évad valójában?

Akár az is lehetne sőt, nem lennénk meglepve, ha az évekig pihentetett széria új évada előtt A szépséggel akarna Murphy megágyazni a visszatérésnek. De honnan ismerjük fel egyből a Ryan Murphy-sorozatokat? Horror, thriller, szaggatott képek, elektronikus zene, jó eséllyel játszik benne Sarah Paulson és/vagy Evan Peters, esetleg Kathy Bates vagy Jessica Lange. Minden tekintetben túlzó: látvány, kosztümök, sminkek, miközben a legtöbb alkotás egy-egy műfaj vagy alműfaj paródiájaként is felfogható. És persze ne feledkezzünk meg a szappanoperai elemekről sem, hiszen a producer hajlamos túlnyújtani a sztorit.

Bella Hadid mindenkit lezúz a brutális nyitójelentben (Fotó: FX)

Tömegpusztító fegyver után nemi betegség

Murphy legutóbb a tömegpusztító fegyvernek is beillő Minden fair című Kim Kardashian-sorozattal döntött rekordokat, innen pedig már csak felfelé vezetett az út, pontosabban a testhorror műfajáig. Úgy tűnik, Hollywood most ezt a vonalat akarja meglovagolni, hiszen A szépség akár a Demi Moore nagy visszatérésének tartott A szer spin-off szériája is lehetne. Mindenesetre a kezdés annyira ütős, hogy Bella Hadid szó szerint felrobbantja a vásznat, ilyen erős nyitást Luc Besson filmjeiben szoktunk látni, már csak azért is, mert a történet Párizsban indul. A modellvilágban egy rejtélyes, nemi úton terjedő vírus terjed, amit már az FBI is nyomoz, ugyanis sorra őrülnek meg, gyilkolnak és égnek el modellek és más „szépségek” világszerte.

Testhorror a javából A szépség (Fotó: FX)

Murphy ügyesen keveri a testhorror műfaját a saját, elemelkedett világával, még ha az örök fiatalságért vívott szélmalomharc témájához eddig nem is tudott igazán újat hozzátenni. Azonban, ahogy a legtöbb szériája ez is beszippantja a nézőt három rész után. Bár kíváncsian várjuk, hogyan hoz ki ebből 11 epizódot, és csak remélni tudjuk, hogy A szépség nem jut a zseniálisan induló Grotesquerie sorsára, amelyet az utolsó két részben egy annyira rossz fordulattal csapott agyon, hogy a széria gyakorlatilag értelmezhetetlenné vált.