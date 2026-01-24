A szépség akár az Amerikai Horror Story legújabb évada is lehetne

Manapság, ha bekapcsolunk egy sorozatot, gyakorlatilag a főcím nélkül is meg tudjuk mondani, hogy köze volt-e hozzá Ryan Murphynek, vagy sem. Hollywood egyik legbiztosabb kezű sorozatgyártója most A szépség sorozattal debütált a Disney+-on. Az Evan Peters, Ashton Kutcher és Rebecca Hall nevével fémjelzett sorozat az első három epizód alapján ígéretesnek tűnik.
A szépség egy Amerikai Horror Story évad valójában?
Akár az is lehetne sőt, nem lennénk meglepve, ha az évekig pihentetett széria új évada előtt A szépséggel akarna Murphy megágyazni a visszatérésnek. De honnan ismerjük fel egyből a Ryan Murphy-sorozatokat? Horror, thriller, szaggatott képek, elektronikus zene, jó eséllyel játszik benne Sarah Paulson és/vagy Evan Peters, esetleg Kathy Bates vagy Jessica Lange. Minden tekintetben túlzó: látvány, kosztümök, sminkek, miközben a legtöbb alkotás egy-egy műfaj vagy alműfaj paródiájaként is felfogható. És persze ne feledkezzünk meg a szappanoperai elemekről sem, hiszen a producer hajlamos túlnyújtani a sztorit.
Tömegpusztító fegyver után nemi betegség
Murphy legutóbb a tömegpusztító fegyvernek is beillő Minden fair című Kim Kardashian-sorozattal döntött rekordokat, innen pedig már csak felfelé vezetett az út, pontosabban a testhorror műfajáig. Úgy tűnik, Hollywood most ezt a vonalat akarja meglovagolni, hiszen A szépség akár a Demi Moore nagy visszatérésének tartott A szer spin-off szériája is lehetne. Mindenesetre a kezdés annyira ütős, hogy Bella Hadid szó szerint felrobbantja a vásznat, ilyen erős nyitást Luc Besson filmjeiben szoktunk látni, már csak azért is, mert a történet Párizsban indul. A modellvilágban egy rejtélyes, nemi úton terjedő vírus terjed, amit már az FBI is nyomoz, ugyanis sorra őrülnek meg, gyilkolnak és égnek el modellek és más „szépségek” világszerte.
Murphy ügyesen keveri a testhorror műfaját a saját, elemelkedett világával, még ha az örök fiatalságért vívott szélmalomharc témájához eddig nem is tudott igazán újat hozzátenni. Azonban, ahogy a legtöbb szériája ez is beszippantja a nézőt három rész után. Bár kíváncsian várjuk, hogyan hoz ki ebből 11 epizódot, és csak remélni tudjuk, hogy A szépség nem jut a zseniálisan induló Grotesquerie sorsára, amelyet az utolsó két részben egy annyira rossz fordulattal csapott agyon, hogy a széria gyakorlatilag értelmezhetetlenné vált.
Házi színészek és friss modellek
Ryan Murphy kedvenc férfi színésze, Evan Peters most egy macsósabb, akciódúsabb oldalát mutatja meg, ami eddig meglepően jól áll neki. Mellette Rebecca Hall egyelőre inkább csak szépeleg, és minden második mondatában a mellplasztikáról és a tökéletességről beszél, ami egy FBI-ügynök esetében kissé hiteltelen. A nagy meglepetés Ashton Kutcher, aki bár még kevés játékidőt kapott, de a jófiú szerepek helyett egy nárcisztikus, nagyhatalmú „hülyegyereket” alakít, aki még sok meglepetést fog okozni. Mellettük olyan valódi modellek alakítanak fiktív karaktereket, mint a már említett Bella Hadid, Nicola Peltz Beckham vagy Lux Pascal. A show-t azonban Isabella Rossellini kétperces szereplése lopja el: a 72 éves legenda hajós jelenetét sokan fogják visszatekerni, a ruháját pedig milliók kritizálni.
A szépségben benne van a lehetőség, hogy felérjen az Amerikai Horror Story jobb évadaihoz, de az utóbbi Murphy-szériák tapasztalatai miatt egyelőre fenntartásokkal kezeljük a helyzetet.
10/7
A szépség Disney+ kínálatában látható, az első három rész már elérhető, a többi minden csütörtökön érkezi a streaminszolgáltatóra.