Szörnyeteggé válnak a világ legszebb modelljei egy nemi betegségtől: érkezik Ryan Murphy legújabb horrorszériája

Holnap debütál a Disney+ kínálatában az utóbbi évek egyik legjobban várt sorozata. Ryan Murphy A szépség című alkotása világsztárok mellett számos modellt is felvonultat fontosabb szerepekben. A főszerepeket Rebecca Hall, Ashton Kutcher és Evan Peters alakítják. De kik lesznek a valódi szépségek a szériában?

Bella Hadidra nincs jó hatással a szépség (Fotó: FX)

Bella Hadid szépsége halálos

Az FX A szépség című sorozatában a divatvilág legmagasabb szintje felett sötétebbnél sötétebb felhők gyülekeznek, amikor világhírű szupermodellek brutális és rejtélyes körülmények között sorra életüket vesztik. Az FBI két ügynöke, Cooper Madsen (Evan Peters) és Jordan Bennett (Rebecca Hall) Párizsba érkezik az ügy felderítésére. A nyomozás során megdöbbentő titokra derül fény: egy szexuális úton terjedő vírust találnak, amely az emberek külsejét tökéletessé teszi – ám mindez rettenetes következményekkel jár.

Ashton Kutcher gonosz szerepben látható (Fotó: FX)

A 11 részes testhorror-sorozatban olyan modellek tűnnek fel mellékszerepekben, mint Bella Hadid, Nicola Peltz Beckham vagy Lux Pascal. Egyelőre nem tisztázott, hogy önmagukat alakítják-e, vagy fiktív karaktereket, de egy biztos: mindannyiuknak közük lesz egy rejtélyes kozmetikai termék kifejlesztéséhez, amelynek titokzatos és veszélyes vezetőjét Ashton Kutcher játssza. A 47 éves színész, aki korábban maga is modellkedett, a bohókás szépfiú szerepek után most egy igazán gonosz és összetett figurát alakíthat Ryan Murphy kezei alatt.

Isabella Rossellini 70 felett is ragyog (Fotó: FX)

A már most sikergyanús szériában fél Hollywood vendégszerepel: feltűnik többek között Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Ben Platt, a komikus Billy Eichner, a Konklávé óta másodvirágzását élő Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Meghan Trainor, Peter Gallagher és Vincent D’Onofrio is.