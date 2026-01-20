Hírlevél
Szívroham, függőség és megvadult őslakosok: 5 sztár, akik majdnem meghaltak egy forgatáson

A hitelesség a férfi színészek életében is fontos, talán túl fontos is. Sylvester Stallone az intenzíven küzdött az életéért, Klaus Kinskit meg akarták ölni.
Sylvester StalloneDaniel Day-Lewisdolph lundgrenRobert de Niro

A hitelességért a sztárok szinte bármire képesek, ahogyan a tökéletes alakért is, amiről nemrégiben írtunk. Ezúttal a férfiakat vettük górcső alá, ugyanis számos színész, például Sylvester Stallone Rambóként vagy Rockyként – a hitelességre törekedett, ám végül az intenzív osztályon találta magát, ahol az életéért küzdött.

Sylvester Stallone; starring Dolph Lundgren, Sylvester Stallone. Made in USA, 1985.
Sylvester Stallone az intenzíven küzdött az életéért (Fotó: KPA)

Sylvester Stallone meghalt egy pillanatra

Sylvester Stallone

Az akciósztár rendkívül komolyan vette a Rocky-filmek forgatását, ám a negyedik rész majdnem az életébe került. Egy bunyójelenet felvételekor valódi ökölcsapást kért Dolph Lundgrentől. Az ütés után rosszul lett, a forgatást azonnal le kellett állítani. Később kiderült, hogy Stallone súlyos szívzúzódást szenvedett. Az orvosok szerint kisebb csoda, hogy túlélte – meg nem erősített pletykák szerint egy pillanatra meg is halt. Kilenc napot töltött az intenzív osztályon, rehabilitációja pedig hetekig tartott. A forgatást végül befejezték, de innentől csak orvosi felügyelet mellett, imitált ütésekkel dolgozhattak a színészek.

