A történet számít, nem a hossz: ezek voltak Tarr Béla legjobb filmjei

Tarr Béla halála pótolhatatlan űrt képez a magyar filmművészetben. Nemzetünk Kossuth-díjas alkotója mindig is közel volt a kamerához, már tizenévesen bontogatta szárnyait, hogy aztán a Budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán még inkább elmélyítse ismereteit. Azóta nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is a független filmművészet kiemelkedő tagja lett. Elkötelezetten vallotta, hogy a filmek hosszát nem a piaci igények határozzák meg, hanem az, amit közölni kívánt, az utána érkező filmes generációt pedig a saját hangjuk keresésére, határaiknak túllépésére buzdította. Stílusa egyszerre volt hagyománytisztelő, természetközeli és radikálisan újító. A rendező 70 éves korában távozott közülünk.

Az Európai Filmakadémia (EFA) életműdíjában részesült Tarr Béla filmrendező (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

Tarr Béla legjobb filmjei a Nobel-díjas Krasznahorkai László regényei alapján készültek

Kárhozat (1987)

A Panelkapcsolat (Koltai Róbert, Pogány Judit) szürke hétköznapiságából áttérve a Kárhozat című film volt az, amely hosszú időkre meghatározta az alkotó munkásságát, melyben Krasznahorkai László regénye és Víg Mihály kísérteties zenéje jó alapul szolgált. Itt jelent meg először a Tarr Bélára igen jellemző hosszú, lassú snittek, melyek már-már hipnotikusan bevonzzák a nézők figyelmét. Olyannyira, hogy a kétórás film első hét percében egy szó nem hangzik el. Ugyanis a Tarr Béla-filmek megkövetelik ezt a fajta figyelmet, némileg nehezebben emészthetőek, de mint olyan mégis kifizetődőek a nap végén. A Kárhozat című filmben egy bányászvárosban élő munkás, Karrer (Székely B. Miklós) céltalanul tengődő életét követhetjük, melynek sivár és nyomasztó hangulatából csak egy énekesnő (Kerekes Valéria) tud kimozdítani. A fentebb említett lassú, tudatosan fekete-fehér snittek megalapozzák ennek a nyomott hangulatnak, elszigeteltségnek és kilátástalanságnak az elmélyült érzésvilágát.

Sátántangó (1994)

A Krasznahorkai László-könyvek hangulata a Sátántangóban is visszaköszön. A történet középpontjában egy elnéptelenedett falucska áll, ahol a lakók egyik napról a másikra igyekeznek túlélni, miközben rejtélyes alakok, Irimiás és Petrina (Víg Mihály, Horváth Putyi) jelennek meg, és fokozatosan árulásra, hazugságokra és csalásokra késztetik a közösséget. Ehhez a filmhez egy összegző cikk kevésnek bizonyulhat, hiszen egy 7,5 órás filmről van szó — mellyel a film már önmagában egyedülállónak számít. Nincs hagyományos cselekményvezetés vagy gyors fordulatok: a történet lassan, hosszú snittekben bontakozik ki, hangsúlyozva a társadalmi kilátástalanságot, az idő múlását és az emberi természet sötét oldalát. A film hatalmas kultusznak örvend, Gus Van Sant például kifejezetten a Sátántangót nevezte meg, hogy inspirálta az Elefánt című film készítésére.