Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merz kijelentése hidegzuhanyként érte Zelenszkijt

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Tarr Béla

A történet számít, nem a hossz: ezek voltak Tarr Béla legjobb filmjei

20 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem félt akár fél órásra húzni egy snittet, ha a történet úgy indokolta. Tarr Béla jellegzetes stílusa nemzetközileg is elismert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tarr BélaSátántangóKárhozat

Tarr Béla halála pótolhatatlan űrt képez a magyar filmművészetben. Nemzetünk Kossuth-díjas alkotója mindig is közel volt a kamerához, már tizenévesen bontogatta szárnyait, hogy aztán a Budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán még inkább elmélyítse ismereteit. Azóta nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is a független filmművészet kiemelkedő tagja lett. Elkötelezetten vallotta, hogy a filmek hosszát nem a piaci igények határozzák meg, hanem az, amit közölni kívánt, az utána érkező filmes generációt pedig a saját hangjuk keresésére, határaiknak túllépésére buzdította. Stílusa egyszerre volt hagyománytisztelő, természetközeli és radikálisan újító. A rendező 70 éves korában távozott közülünk.

Tarr Béla az Európai Filmakadémia életműdíjával
Az Európai Filmakadémia (EFA) életműdíjában részesült Tarr Béla filmrendező (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

Tarr Béla legjobb filmjei a Nobel-díjas Krasznahorkai László regényei alapján készültek

Kárhozat (1987)

A Panelkapcsolat (Koltai Róbert, Pogány Judit) szürke hétköznapiságából áttérve a Kárhozat című film volt az, amely hosszú időkre meghatározta az alkotó munkásságát, melyben Krasznahorkai László regénye és Víg Mihály kísérteties zenéje jó alapul szolgált. Itt jelent meg először a Tarr Bélára igen jellemző hosszú, lassú snittek, melyek már-már hipnotikusan bevonzzák a nézők figyelmét. Olyannyira, hogy a kétórás film első hét percében egy szó nem hangzik el. Ugyanis a Tarr Béla-filmek megkövetelik ezt a fajta figyelmet, némileg nehezebben emészthetőek, de mint olyan mégis kifizetődőek a nap végén. A Kárhozat című filmben egy bányászvárosban élő munkás, Karrer (Székely B. Miklós) céltalanul tengődő életét követhetjük, melynek sivár és nyomasztó hangulatából csak egy énekesnő (Kerekes Valéria) tud kimozdítani. A fentebb említett lassú, tudatosan fekete-fehér snittek megalapozzák ennek a nyomott hangulatnak, elszigeteltségnek és kilátástalanságnak az elmélyült érzésvilágát.

Sátántangó (1994)

A Krasznahorkai László-könyvek hangulata a Sátántangóban is visszaköszön. A történet középpontjában egy elnéptelenedett falucska áll, ahol a lakók egyik napról a másikra igyekeznek túlélni, miközben rejtélyes alakok, Irimiás és Petrina (Víg Mihály, Horváth Putyi) jelennek meg, és fokozatosan árulásra, hazugságokra és csalásokra késztetik a közösséget. Ehhez a filmhez egy összegző cikk kevésnek bizonyulhat, hiszen egy 7,5 órás filmről van szó — mellyel a film már önmagában egyedülállónak számít. Nincs hagyományos cselekményvezetés vagy gyors fordulatok: a történet lassan, hosszú snittekben bontakozik ki, hangsúlyozva a társadalmi kilátástalanságot, az idő múlását és az emberi természet sötét oldalát. A film hatalmas kultusznak örvend, Gus Van Sant például kifejezetten a Sátántangót nevezte meg, hogy inspirálta az Elefánt című film készítésére.

SATANTANGO, LE TANGO DE SATAN SATANTANGO 1994 de Bela Tarr d'apres le roman de Laszlo Krasznahorkai based on the novel by Laszlo Krasznahorkai CHRISTOPHEL / NZ © Mozgokep Innovacios Tarsulas es Alapitvany - VVF - Vega Film (Photo by Mozgokep Innovacios Tarsulas es / Collection ChristopheL via AFP)
A Sátántangót ritkán játsszák TV-ben a hosszára való tekintettel, akkor is jellemzően több részletben (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

Werckmeister harmóniák (2000)

Folytatva a kisvárosi nyomor motívumát, a Nobel-díjas író Werckmeister harmóniák regényét közel 2,5 órában fejtette ki Tarr Béla. Ezúttal a nyomasztó közegbe egy vándorcirkusz érkezik, ami alaposan felforgatja a helyiek életét és — ahogy az a Tarr Béla és Krasznahorkai László művekre jellemző — itt sem marad nyoma semmi nyugalomnak vagy téves idealizmusnak. Ez a történet is magára fordította a nemzetközi figyelmet: díjat kapott a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon és a 32. Magyar Filmszemlén, elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját, valamint jelölték a Chicagói Filmkritikusok Szövetségének Díjára is legjobb idegen nyelvű film kategóriában. A legendás filmkritikus, Roger Ebert is megemlítette a filmet a „Great Movies” listájában.

LES HARMONIES WERCKMEISTER WERCKMEISTER HARMONIAK 2000 de Bela Tarr et Agnes Hranitzky Lars Rudolph. COLLECTION CHRISTOPHEL © 13 Productions - Studio Babelsberg- Arte - Goess Film - Magyar Mozgokep Alapitvany - RAI 3 (Photo by 13 Productions - Studio Babelsbe / Collection ChristopheL via AFP)
A Werckmeister harmóniák is egy lassan haladó, de annál erőteljesebb filmalkotás (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!