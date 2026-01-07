Teljesen összetört, megszólalt a híres színész Tarr Béla rendező halála kapcsán

Egy emberként rázta meg az országot, de talán az egész világot tegnap a hír, hogy 70 éves korában meghalt Tarr Béla. Az olyan ikonikus, filmtörténeti mérföldköveknek számító alkotások, mint a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák vagy A torinói ló rendezője hosszú betegség után hagyta itt a földi létet, hatalmas űrt hagyva maga után. Halálhíre a barátokat, munkatársakat is megrázta, így azt a Derzsi Jánost is, aki amellett, hogy Tarr Béla több művében is feltűnt, nagyon közel is álltak egymáshoz az elhunyt direktorral. A 71 éves színész lapunknak idézte fel, milyen messzire nyúlik vissza az ő barátságuk, és milyen terveik voltak még a jövőre nézve.

Tarr Béla halála mindenkit megrázott, egyik legjobb barátjának számító Derzsi Jánost különösen (Fotó: David Zorrakino / Contacto via ZUMA Press)

Tarr Béla minden filmjében látni akarta Derzsi Jánost

Ha Tarr Béla-filmről van szó, két dolog biztos: a tavaly irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László írja a forgatókönyvet, Derzsi János pedig ott van a főszereplők között. A Jászai Mari-díjas, érdemes színész Tarr hat filmjében is szerepet vállalt, munkakapcsolatuk és barátságuk kezdete pedig egészen a ’70-es évekre vezethető vissza, mikor megjelent Tarr Béla első játékfilmje:

A Családi tűzfészek után találkoztunk. Ezt követően állandóan keresett, nézett, és azt mondta, szeretné, ha az összes filmjében benne lennék. Én pedig mondtam, hogy »Jó, rendben van!« Hát, így kezdődött a filmes kapcsolatunk és egyben barátságunk

− kezdte a beszélgetést Derzsi, aki nem is olyan régen még találkozott az elhunyt rendezővel, és utolsó találkozásuk alkalmával is nem meglepő módon a film volt a fő téma.

Derzsi János, A torinói ló és még megannyi Tarr-film szereplője (Fotó: IMDb)

Első közös munkájuk az 1982-es Macbeth című tévéfilm volt, onnantól kezdve pedig nem volt megállás. Derzsi János büszke is arra, amit ketten elértek Tarr Bélával, de azt hozzátette, nem volt mindig egyszerű a közös munka a direktorral:

A végeredmény ugyan mindig kifogástalan volt, de egyébként elviselhetetlenül monomániás volt. A rögeszmés figyelme, létezése, minden másodperce szinte elviselhetetlen volt, de időközben megszerettem ezt is benne

− mesélte a színművész.

Tarr Bélának még rengeteg ötlete volt

Derzsi és Tarr utolsó közös mozijaként, a 2011-ben megjelent, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Ezüst Medve díjjal elismert A torinói ló vonult be a történelemkönyvekbe. A kivételes rendező-színész duó viszont nem ezt szánta végső projektnek, már évek óta tervben volt egy következő közös produkció, ám egyikük egészségi állapota sem tette lehetővé, hogy nekilássanak a forgatásnak:

Készültünk egy újabb közös filmre, de az ő betegsége és az én állapotom is közbeszólt, ezért szakadt félbe a folyamat. Egyébként csak Cserhalmi György és én játszottunk volna benne, és egy tengerparton játszódott volna. Neki egyébként volt több terve, ötlete is ezen a filmen kívül, de a betegsége miatt ezekkel nem tudott már úgy foglalkozni

− árulta el Derzsi.