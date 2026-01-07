Teljesen összetört, megszólalt a híres színész Tarr Béla rendező halála kapcsán

Hírlevél
Gyászfelhők gyülekeztek a filmvilág egén. Elhunyt a hazai és a nemzetközi mozi egy megkérdőjelezhetetlen ikonja, Tarr Béla. A család és a rengeteg rajongó mellett természetesen a barátok és a kollégák is gyászba borultak, köztük Derzsi János is, aki az elhunyt rendező legfoglalkoztatottabb színésze volt.
gyászTarr BélaDerzsi János

Egy emberként rázta meg az országot, de talán az egész világot tegnap a hír, hogy 70 éves korában meghalt Tarr Béla. Az olyan ikonikus, filmtörténeti mérföldköveknek számító alkotások, mint a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák vagy A torinói ló rendezője hosszú betegség után hagyta itt a földi létet, hatalmas űrt hagyva maga után. Halálhíre a barátokat, munkatársakat is megrázta, így azt a Derzsi Jánost is, aki amellett, hogy Tarr Béla több művében is feltűnt, nagyon közel is álltak egymáshoz az elhunyt direktorral. A 71 éves színész lapunknak idézte fel, milyen messzire nyúlik vissza az ő barátságuk, és milyen terveik voltak még a jövőre nézve.

Tarr Béla January 9, 2024, Barcelona (Catalonia, Spain: Filmmaker BÃ©la Tarr poses after giving a press conference at the Filmoteca de Catalunya, January 9, 2024, in Barcelona, Catalonia (Spain). During the press conference, the filmmaker commented on his retrospective at the Filmoteca de Catalunya. Hungarian filmmaker BÃ©la Tarr stars in a Filmoteca de Catalunya cycle with a large part of his cinematography during the month of January...09 JANUARY 2024..David Zorrakino / Europa Press..01/09/2024 (Credit Image: © David Zorrakino/Contacto via ZUMA Press)
Tarr Béla halála mindenkit megrázott, egyik legjobb barátjának számító Derzsi Jánost különösen (Fotó: David Zorrakino / Contacto via ZUMA Press)

Tarr Béla minden filmjében látni akarta Derzsi Jánost

Ha Tarr Béla-filmről van szó, két dolog biztos: a tavaly irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László írja a forgatókönyvet, Derzsi János pedig ott van a főszereplők között. A Jászai Mari-díjas, érdemes színész Tarr hat filmjében is szerepet vállalt, munkakapcsolatuk és barátságuk kezdete pedig egészen a ’70-es évekre vezethető vissza, mikor megjelent Tarr Béla első játékfilmje:

A Családi tűzfészek után találkoztunk. Ezt követően állandóan keresett, nézett, és azt mondta, szeretné, ha az összes filmjében benne lennék. Én pedig mondtam, hogy »Jó, rendben van!« Hát, így kezdődött a filmes kapcsolatunk és egyben barátságunk

− kezdte a beszélgetést Derzsi, aki nem is olyan régen még találkozott az elhunyt rendezővel, és utolsó találkozásuk alkalmával is nem meglepő módon a film volt a fő téma.

Derzsi János, A torinói ló és még megannyi Tarr-film szereplője (Fotó: IMDb)

Első közös munkájuk az 1982-es Macbeth című tévéfilm volt, onnantól kezdve pedig nem volt megállás. Derzsi János büszke is arra, amit ketten elértek Tarr Bélával, de azt hozzátette, nem volt mindig egyszerű a közös munka a direktorral:

A végeredmény ugyan mindig kifogástalan volt, de egyébként elviselhetetlenül monomániás volt. A rögeszmés figyelme, létezése, minden másodperce szinte elviselhetetlen volt, de időközben megszerettem ezt is benne

− mesélte a színművész.

Tarr Bélának még rengeteg ötlete volt

Derzsi és Tarr utolsó közös mozijaként, a 2011-ben megjelent, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Ezüst Medve díjjal elismert A torinói ló vonult be a történelemkönyvekbe. A kivételes rendező-színész duó viszont nem ezt szánta végső projektnek, már évek óta tervben volt egy következő közös produkció, ám egyikük egészségi állapota sem tette lehetővé, hogy nekilássanak a forgatásnak:

Készültünk egy újabb közös filmre, de az ő betegsége és az én állapotom is közbeszólt, ezért szakadt félbe a folyamat. Egyébként csak Cserhalmi György és én játszottunk volna benne, és egy tengerparton játszódott volna. Neki egyébként volt több terve, ötlete is ezen a filmen kívül, de a betegsége miatt ezekkel nem tudott már úgy foglalkozni

− árulta el Derzsi.

A Tarr Béla-filmek utolsó darabja, A torinói ló, melynek Derzsi János volt a főszereplője (Fotó: IMDb)

A munka volt a legfőbb kapocs

Egy ilyen terebélyes múltra visszatekintő munkakapcsolat és barátság esetében talán nehéz lehet egyetlen dolgot kiemelni, hogy mit szeretett az egyik fél legjobban a másikban, ám Derzsi János rögtön rávágta, mi fog neki a legjobban hiányozni neki Tarr Béla halála után:

A közös munka! Az a megszállottság, az a jó értelemben vett őrültség rám óriási hatással volt, ahogyan ő rá is az én monomániás látásmódom. Egész Európát és Ázsiát végigjártuk együtt, forgattunk és filmfesztiválokra jártunk, különösen szép emlék volt a korzikai utunk, ahol A londoni férfit forgattuk, pedig akkor is megállás nélkül dolgoztunk, hiszen Béla igazi munkamániás volt

− zárta a beszélgetést a Jászai Mari-díjas, érdemes színművész.

 

