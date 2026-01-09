Tom Cruise is benne lesz az új Star Wars-filmben? Az akciósztár váratlanul bukkant fel a forgatáson

Tom Cruise nem tud leszokni az adrenalin löketekről. Noha úgy tűnt, a Mission: Impossilble- filmek Ethan Hunt ügynöke egy ideig felhagy a féktelen akciózással, hiszen Alejandro G. Inárritu egy merőben más zsánert képviselő mozijában, a Diggerben vállalt főszerepet. Azonban Ana de Armas hoppon maradt exét teljesen elmaszkírozó fekete komédiától függetlenül nagyon úgy fest, hogy Tom Cruise elég hamar visszatáncolt a komfortzónájába, hiszen most épp egy újabb akciófilm, a következő Star Wars-mozi forgatásán szúrták ki a tiszteletbeli Oscar-díjas színészóriást.
Tom Cruise szakmát váltott
A Ryan Gosling-filmek kedvelői, valamit a Csillagok háborúja-franchise szerelmesei egyszerre dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen hamarosan érkezik a két rajongótábor metszéspontjául szolgáló Star Wars: Starfighter. A 9. epizód, azaz a Skywalker kora után öt évvel játszódó film cselekményéről eddig csak pletykák szólnak, de azok alapján azt lehet elmondani, hogy egy Jedilovag és az ő 15 éves unokaöccse kalandozásairól fog szólni a film, méghozzá, ahogy azt már írtuk, Ryan Goslinggal a főszerepben, de feltűnik majd benne a Netflixes Frankenstein szépsége, Mia Goth is. De akkor mégis hogy kerül ide Tom Cruise?
A galaxis terebélyes történelemkönyvében új fejezetet nyitó Starfighter forgatását nemrégiben fejezték be, ám a munkálatok végén a Shawn Levy vezette stábot hatalmas meglepetése érte. Nem más toppant be a szettbe ugyanis mint Tom Cruise, aki ha már arra járt, ki is vette a részét a munkából, ám nem a kamera elé, hanem éppen ellenkezőleg, a műszer mögé állt, és átvette az operatőr szerepét. Erről a korábban a Deadpool & Rozsomákot is jegyző direktor a New York Times-nak beszélt bővebben:
Múlt héten még Steven Spielberg járt itt, most pedig Tom Cruise bukkan fel a kamera mögött, tönkre vágva a cipőjét. Szóval, ha majd nézitek a filmet, tudjátok majd, hogy azt a pár képkockát Tom rögíztette. Ez mennyire menő már?
− áradozott a lapnak a rendező, aki azt is elárulta, hogy Cruise egy vízben játszódó fénykard-párbajt vett fel, és kérdés nélkül belevetette magát a medencébe, hogy a lehető legjobb képeket örökíthesse meg.
Mit tartogat még a messzi-messzi galaxis?
Noha a Starfighter majd csak 2027 májusában landol a mozik műsorlistáján, nem kell még másfél évet várni a következő Star Wars-kalandig a fanatikusoknak. Idén tavasszal például A Mandalóri és Grogu kerül majd bemutatásra, nem kisebb nevekkel mint Jeremy Allen White, Pedro Pascal vagy az 55 évvel fiatalabb kollégájával csókolózó Sigourney Weaver.
De ezen kívül még számos más Csillagok háborúja-mozi is terítéken van a Disney háza táján. Például a Marvel megosztó rendezője, Taika Waititi is kapott magának egy Star Wars-projektet, de tervben van még egy önálló Rey Skywalker-film is, természetesen Daisy Ridley főszereplésével. Adam Driver saját moziját viszont elkaszálta a stúdió.