Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Korrupció

Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

Mi történik?

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Star Wars

Tom Cruise is benne lesz az új Star Wars-filmben? Az akciósztár váratlanul bukkant fel a forgatáson

32 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy tűnik, a Mission: Impossible főhősének tényleg semmi sem lehetetlen. Tom Cruise még réges-régre, egy messzi-messzi galaxisba is elkalandozott, hogy részt vegyen a következő Star Wars-film fogatásán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Star WarsTom CruiseRyan Gosling

Tom Cruise nem tud leszokni az adrenalin löketekről. Noha úgy tűnt, a Mission: Impossilble- filmek Ethan Hunt ügynöke egy ideig felhagy a féktelen akciózással, hiszen Alejandro G. Inárritu egy merőben más zsánert képviselő mozijában, a Diggerben vállalt főszerepet. Azonban Ana de Armas hoppon maradt exét teljesen elmaszkírozó fekete komédiától függetlenül nagyon úgy fest, hogy Tom Cruise elég hamar visszatáncolt a komfortzónájába, hiszen most épp egy újabb akciófilm, a következő Star Wars-mozi forgatásán szúrták ki a tiszteletbeli Oscar-díjas színészóriást.

Tom Cruise May 18, 2025, New York, New York, USA: TOM CRUISE attends the â€œMission: Impossible-The Final Reckoning'' New York Premiere,.Lincoln Center, NYC.May 18, 2025.Photo by (Credit Image: © Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire)
A Tom Cruise-filmek száma nem a megszokott módon bővülhet hamarosan (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon)

Tom Cruise szakmát váltott

A Ryan Gosling-filmek kedvelői, valamit a Csillagok háborúja-franchise szerelmesei egyszerre dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen hamarosan érkezik a két rajongótábor metszéspontjául szolgáló Star Wars: Starfighter. A 9. epizód, azaz a Skywalker kora után öt évvel játszódó film cselekményéről eddig csak pletykák szólnak, de azok alapján azt lehet elmondani, hogy egy Jedilovag és az ő 15 éves unokaöccse kalandozásairól fog szólni a film, méghozzá, ahogy azt már írtuk, Ryan Goslinggal a főszerepben, de feltűnik majd benne a Netflixes Frankenstein szépsége, Mia Goth is. De akkor mégis hogy kerül ide Tom Cruise?

RELEASE DATE: March 20, 2026 TITLE: Project Hail Mary STUDIO: Amazon MGM Studios DIRECTOR: Phil Lord and Christopher Miller PLOT: A reluctant astronaut tries to save Earth while alone in outer space. STARRING: RYAN GOSLING stars as Ryland Grace.
Ryan Gosling is leteheti a névjegyét a Star Wars világában (Fotó: Amazon MGM Studios / Entertainment Pictures)

A galaxis terebélyes történelemkönyvében új fejezetet nyitó Starfighter forgatását nemrégiben fejezték be, ám a munkálatok végén a Shawn Levy vezette stábot hatalmas meglepetése érte. Nem más toppant be a szettbe ugyanis mint Tom Cruise, aki ha már arra járt, ki is vette a részét a munkából, ám nem a kamera elé, hanem éppen ellenkezőleg, a műszer mögé állt, és átvette az operatőr szerepét. Erről a korábban a Deadpool & Rozsomákot is jegyző direktor a New York Times-nak beszélt bővebben:

Múlt héten még Steven Spielberg járt itt, most pedig Tom Cruise bukkan fel a kamera mögött, tönkre vágva a cipőjét. Szóval, ha majd nézitek a filmet, tudjátok majd, hogy azt a pár képkockát Tom rögíztette. Ez mennyire menő már?

áradozott a lapnak a rendező, aki azt is elárulta, hogy Cruise egy vízben játszódó fénykard-párbajt vett fel, és kérdés nélkül belevetette magát a medencébe, hogy a lehető legjobb képeket örökíthesse meg.

Tom Cruise at the 16th Governors Awards in the Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood on Sunday, November 16, 2025.,
Tom Cruise operítőrként is helytállt (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Mit tartogat még a messzi-messzi galaxis?

Noha a Starfighter majd csak 2027 májusában landol a mozik műsorlistáján, nem kell még másfél évet várni a következő Star Wars-kalandig a fanatikusoknak. Idén tavasszal például A Mandalóri és Grogu kerül majd bemutatásra, nem kisebb nevekkel mint Jeremy Allen White, Pedro Pascal vagy az 55 évvel fiatalabb kollégájával csókolózó Sigourney Weaver.

De ezen kívül még számos más Csillagok háborúja-mozi is terítéken van a Disney háza táján. Például a Marvel megosztó rendezője, Taika Waititi is kapott magának egy Star Wars-projektet, de tervben van még egy önálló Rey Skywalker-film is, természetesen Daisy Ridley főszereplésével. Adam Driver saját moziját viszont elkaszálta a stúdió.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!