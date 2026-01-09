Tom Cruise is benne lesz az új Star Wars-filmben? Az akciósztár váratlanul bukkant fel a forgatáson

Tom Cruise nem tud leszokni az adrenalin löketekről. Noha úgy tűnt, a Mission: Impossilble- filmek Ethan Hunt ügynöke egy ideig felhagy a féktelen akciózással, hiszen Alejandro G. Inárritu egy merőben más zsánert képviselő mozijában, a Diggerben vállalt főszerepet. Azonban Ana de Armas hoppon maradt exét teljesen elmaszkírozó fekete komédiától függetlenül nagyon úgy fest, hogy Tom Cruise elég hamar visszatáncolt a komfortzónájába, hiszen most épp egy újabb akciófilm, a következő Star Wars-mozi forgatásán szúrták ki a tiszteletbeli Oscar-díjas színészóriást.

A Tom Cruise-filmek száma nem a megszokott módon bővülhet hamarosan (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon)

Tom Cruise szakmát váltott

A Ryan Gosling-filmek kedvelői, valamit a Csillagok háborúja-franchise szerelmesei egyszerre dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen hamarosan érkezik a két rajongótábor metszéspontjául szolgáló Star Wars: Starfighter. A 9. epizód, azaz a Skywalker kora után öt évvel játszódó film cselekményéről eddig csak pletykák szólnak, de azok alapján azt lehet elmondani, hogy egy Jedilovag és az ő 15 éves unokaöccse kalandozásairól fog szólni a film, méghozzá, ahogy azt már írtuk, Ryan Goslinggal a főszerepben, de feltűnik majd benne a Netflixes Frankenstein szépsége, Mia Goth is. De akkor mégis hogy kerül ide Tom Cruise?

Ryan Gosling is leteheti a névjegyét a Star Wars világában (Fotó: Amazon MGM Studios / Entertainment Pictures)

A galaxis terebélyes történelemkönyvében új fejezetet nyitó Starfighter forgatását nemrégiben fejezték be, ám a munkálatok végén a Shawn Levy vezette stábot hatalmas meglepetése érte. Nem más toppant be a szettbe ugyanis mint Tom Cruise, aki ha már arra járt, ki is vette a részét a munkából, ám nem a kamera elé, hanem éppen ellenkezőleg, a műszer mögé állt, és átvette az operatőr szerepét. Erről a korábban a Deadpool & Rozsomákot is jegyző direktor a New York Times-nak beszélt bővebben:

Múlt héten még Steven Spielberg járt itt, most pedig Tom Cruise bukkan fel a kamera mögött, tönkre vágva a cipőjét. Szóval, ha majd nézitek a filmet, tudjátok majd, hogy azt a pár képkockát Tom rögíztette. Ez mennyire menő már?

− áradozott a lapnak a rendező, aki azt is elárulta, hogy Cruise egy vízben játszódó fénykard-párbajt vett fel, és kérdés nélkül belevetette magát a medencébe, hogy a lehető legjobb képeket örökíthesse meg.