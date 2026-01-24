Streamingpremierek: a Trónok harca rajongóinak van egy jó hírünk, Ashton Kutcher az örök szépséget keresi

A világ legnépszerűbb szériája újabb fejezettel bővül, és jön az új Ryan Murphy széria. A Trónok harca előzménysorozata mellett számos, izgalmas újdonság vár a streamingnézőkre a hétvégén.

A Trónok harca előzménysorozata mellett jön A szépség (Fotó: FX)

A Trónok harca sorozat folytatódik

A szépség

A Szépség című sorozatban a divatvilág legmagasabb szintje felett sötétebbnél sötétebb felhők gyülekeznek, amikor világhírű szupermodellek brutális és rejtélyes körülmények között sorra életüket vesztik. Az FBI két ügynöke, Cooper Madsen (Evan Peters) és Jordan Bennett (Rebecca Hall) Párizsba érkezik az ügy felderítésére. A nyomozás során megdöbbentő titokra derül fény: egy szexuális úton terjedő vírust találnak, amely az emberek külsejét tökéletessé teszi, ám mindez rettenetes következményekkel jár. A Disney+ szériájában feltűnik még Ashton Kutcher és Bella Hadid is.