Űrtinik és inkluzív jövőkép — a Star Trek: Csillagflotta Akadémia szakít a sorozat megszokásaival

Hova tűnt az optimizmus a science-fictionből? Ez lehet az ember első gondolata, amikor kisebb-nagyobb kihagyások után bővül a Star Trek-sorozatok felhozatala kerül terítékre. Mostanság a Fallout, Black Mirror, Westworld, Pluribus és a Love, Death & Robots mellett azt gondolnánk, hogy kezdünk egyre pesszimistábban állni a technológiai fejlődéshez, mely Verne Gyula óta lenyűgözte az embereket. A jövőbe mutató optimizmus mentén indult el 1966-ban Gene Roddenberry sorozata, a Star Trek — Űrszekerek, ami biztató jövőképével lenyűgözte a közönséget, a benne lévő innovációknak egy jelentős része pedig ma már a hétköznapjaink részét képezi. Most pedig, amikor az egykori technológiai utópia valamennyire a jelen valóságává vált, a Star Trek szerepe is kicsit átalakul.

A Star Trek: Csillagflotta Akadémia kívülről hitelesen alkalmazkodik a régi sorozatokhoz (Fotó: Brooke Palmer/Paramount+ / Paramount+)

A Star Trek: Csillagflotta Akadémia egészen más színt visz a franchise-ba

A történet a Star Trek: Discovery utáni 32. században játszódik, amikor a Föderáció egy természeti csapás után újjáépül, és újra megnyílik a Csillagflotta Akadémia. A történet az első új kadétgenerációt követi. Arról a kiképzésről beszélünk, amit a korábbi kapitány nemzedékek mind elvégeztek és a sorozatokban többször is vissza-visszautaltak rá, mint egy különösen szigorú és különleges képességeket megigénylő iskola, ami felkészíti a kadétokat az űrkutatás kihívásaira.

Kicsit nehézkesen indul, de végül sikerül beérnie magát. Bemutatkozik Nahla Ake (Holly Hunter), aki ennek a sorozatnak a kapitánya és iskolaigazgatója egyben. Jelenléte kicsit szokatlan ízt visz a sorozatba, merőben eltér a korábbi kapitányok célorientált, hideg természetétől és egy kicsit lazább, hippisebb figurát vesz fel. A sors úgy hozza, hogy a rossz életű fiatal, Caleb Mir (Sandro Rosta) az ő szárnya alá kerül az Akadémiában, miután a kapitány egykori hibája miatt el kellett különíteni őt az anyjától és az ő célja, hogy egyszer újra találkozzanak.

A sorozatban megvannak a tipikus Star Trek körítések, annak vizuális és történetbeli megvalósításaival: grandiózus, otthonos, meleg neonfényes belső terek, robotok és hologrammok járkálnak az emberek között, megjelennek a korábbi sorozatok híres fajai, mint a klingonok, betazoidok, vulkániak, romulánok egyebek között. Ezt leszámítva viszont ez egy teljesen újszerű történet, ami szakít az elmélyült tudományos fantasztikummal és a tinédzser kadétok lelki érését követi nyomon — nem lehet véletlen, hogyha valakinek a Wednesday fog eszébe jutni róla, hisz ebből a szempontból nagyon hasonlít a kettő, sőt szinte azonos.

A karakterek nagyrészt szerethetőek, a problémáik jó értelemben hétköznapiak és azonosulhatóak, de akadnak karakterek akik kiesnek a képernyőről a mindenen túlmenő játékukkal — ilyen például a Samet alakító Kerrice Brooks, aki a kellemetlen, szinte szorongva barátkozni vágyó tinédzsert alakítja és mint olyan, sajnos túl hitelesre sikerült és kellemetlen nézni hosszabb távon.

Nagy hangsúly van az inkluzivitáson is, különböző fajok együttműködésén, aminek van némi, az amerikai trendeknek megfelelni vágyó társadalmi üzenete, ami 2026-ra már kezd kifáradni. Ez több esetben, például egy Star Warsnál egykor igen kellemetlen volt, mert ennek az üzenetnek a kiemelésén kívül alig maradt érdembeli történet — viszont meg kell hagyni, hogy a Csillagflotta Akadémia esetében nincs így. A Star Trek mindig is a társadalmi problémák allegóriájaként működött és az inkluzivitás hangsúlyozása ebben a sorozatban nincs kihatással a történet minőségére.