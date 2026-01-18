Hihetetlen, miket törölnek le az HBO-ról! A Végső állomásnak annyi, de a Trónok harca rajongóknak is van egy rossz hírünk...

Hamarosan eltűnik a Halál, legalábbis az HBO Max kínálatából. A Végső állomás filmek ugyanis egy napon belül lekerülnek a legújabb Végső Állomás: Vérvonalak című epizód kivételével. Akik lemaradtak, azoknak még egy napjuk maradt leadarálni az első öt filmet.

A Végső állomás sorozat távozik az HBO Max-ról

Aki nem ismerné a 25 éves szériát, annak itt egy kis ízelítő, miről is maradt le az elmúlt években. Az alaptörténet szerint egy csapat diák osztálykirándulásra indul, ám az egyik fiút, Alexet egy rémisztő látomás sújtja, miszerint mind meg fognak halni a repülőn, ami le fog zuhanni. A fiú és pár társa leszállnak a gépről, mindenki azt hiszi, Alex megőrült, de nem sokkal később valóban lezuhan a repülő. Miközben mindenki értetlenül áll az eset előtt, a vég vagyis maga a halál igen csak felhúzza magát azon, hogy holmi pubertás tinik kiszúrnak vele, így üldözőbe veszik őket és még kegyetlenebb és váratlanabb módokon teljesíti be a fiatalok végzetét.

A széria eddig több, mit 900 millió dollárt termelt, ebből a tavalyi hatodik rész önmagában csak 300-at fialt, így nem is csoda, hogy már berendelték a hetedik részt, aminek mostanra megkezdődtek az előkészületi munkálatai.

Távozó tartalmak az HBO Max-ról (a lista nem teljes)

Nem csak a Végső állomás búcsúzik a streamingszolgáltatáról. Will Smith piás szuperhőse és szuicid édesapja is búcsút int, és a Trónok harca fanjainak is van egy nagyon rossz hírünk. Julianne Moore és Natalie Portman tabudöntögető drámája is eltűnik, ahogy King Kong és a kopogó szellem is.

A boldogság nyomában (The Pursuit of Happyness – 2006)

A hó és a medve (Snow and the Bear – 2022)

A vizsgálat (L’inspection – 2021)

Adam, az első (Adam the First – 2024)

Afgán csillag (Rock the Kasbah – 2015)

Alsógatyás kapitány: Az első nagyon nagy film (Captain Underpants: The First Epic Movie – 2017)

Amikor utoljára gyerekek voltunk (The Last Time We Were Children – 2023)

Avalon (Avalon – 1990)

Az eksztázis szelleme (Spirit of Ecstasy – 2023)

Az első úszás (First Swim – 2021)

Az írónő (A Woman – 2022)

Bátyám (Brother – 2022)

Boldogság Owl városában (Downtown Owl – 2023)

Bugsy (Bugsy – 1991)

Egy botrány részletei (May December – 2023)

Elaha (Elaha – 2023)

Ellenfél (Opponent – 2023)