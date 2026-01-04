Ruhája buktatta le a világsztárt! Tényleg babát vár Zendaya?

Nem túlzás azt állítani, hogy élete legzsúfoltabb évét zárja Tom Holland és Zendaya is. Hollywood felkapott sztárpárja forgatási helyszínről forgatási helyszínre járt egész évben, ráadásul 2026 olyan várva várt projektjeiben mint a Pókember 4, a Bosszúállók: Ítéletnap vagy Christopher Nolan Odüsszeiájában együtt is tűnnek majd fel a vásznon. Az ember azt hinné, egy ilyen eseménydús esztendőt már nem tudnak tovább fokozni, azonban úgy tűnik, hogy mégis, miután Zendayáról az a hír járja az interneten, hogy gyermeket hord a szíve alatt.

A Zendaya-filmek hamarosan lehet nem gyarapodnak egy darabig, miután azt pletykálják, hogy a színésznő gyermeket vár vőlegényétől, Tom Hollandtól (Fotó: TheImageDirect.com / TIDNYC-77)

Csak hideg van Angliában vagy Zendaya valóban várandós?

A Reddit és a TikTok is lázban ég, miután az internet felfedezte magának azokat a rajongói képeket és lesifotókat, melyek Zendayáról és Tom Hollandról készültek az elmúlt hetekben. Az említett felvételeken ugyanis a nemrég hazánkban forgató színésznő szokatlanul bő szabású ruhákban látható, ami rögtön az online találgatások melegágya lett.

A gyanút keltő képek egyike: Zendaya Tom Holland és családja társaságában (Fotó: Reddit)

A bő pulóverek és vastag kabátok mellett azonban van más is, ami szemet szúrt a világháló lakóinak, az pedig az élete legfontosabb éve elő tekintő Zendaya arca, ami egyesek szerint jól láthatóan megváltozott, ez pedig egyértelműen a terhességének a jele:

Az összes barátnőmnek ilyen volt az arca, mikor terhes volt, szerintem elég egyértelmű!

– írta az egyik kommentelő.

Természetesen akadnak olyan kommentelők is, akik szerint szó sincs várandósságról, a színésznő csupán ilyen vastag ruhadarabokkal védekezik a zord angliai hideggel szemben.

Emberek, tél és hideg van! Persze, hogy nem egy szál semmiben sétálgat. Túl élénk a fantáziátok...

– válaszolt a teóriagyáros hozzászólásokra egy másik Reddit-felhasználó.

Újabb kép Zendayáról, melyen igen bő öltözetben látható (Fotó: Reddit)

Zendaya már nem először „terhes”

Egyébként az Eufóriás színésztársával, Sydney Sweeney-vel összebalhézó egykori Disney-sztárt nem először találják meg az ilyesfajta találgatások. 2022-ben elképesztő gyorsasággal perzselte fel az egész internetet Zendaya váradósságának híre, ami egy Photoshop-trükkből indult ki. Egy X-felhasználó ugyanis összeszerkesztett egy ultrahangfelvételt Zendaya Instagram-profiljával, mintha a színésznő maga osztotta volna meg a képet. A kamubejegyzés futótűzként terjedt el a neten, amire aztán végül maga az érintett is reagált:

Látjátok, ezért nincs Twitterem [az X korábbi neve]! Minden héten kitalálnak valami hülyeséget, aminek semmi köze sincs a valósághoz

– írta még 2022 nyarán egy Instagram-történetben az akkor éppen a Challengers című filmjét forgató színésznő, aki az idei pletykákra egyelőre még semmilyen reakcióval nem szolgált a nyilvánosság számára.