25 éve nem hevertük ki a legbrutálisabb színészcserét: Anthony Hopkins barnáról vörösre váltott

35 évvel ezelőtt debütált a mozikban A bárányok hallgatnak című remekmű. Anthony Hopkins Hannibal Lecter professzora a filmtörténet legrémisztőbb pszichopatája lett, aki a csípős és mélyreható keresztkérdéseken keresztül az arcnyúzásig mindent bevet, hogy kikészítse áldozatát. A fiatal FBI-ügynöknő, Clarice azonban kifogott rendesen a dokin, aki már-már perverz vonzalommal van a nő iránt. A remekmű Anthony Hopkins és Jodie Foster számára is Oscar-díjat hozott. Pont egy évtizeddel később, azaz 25 évvel ezelőtt februárban meg is érkezett a folytatás, ahol az ügynöknő újra a gyilkos doki nyomába ered. Igen ám, de a Hannibal című filmben csak Anthony Hopkins tér vissza, míg Foster köszönte, de nem élt a lehetőséggel, helyébe Julianne Moore lépett. A negyedszázados évforduló kapcsán utánajártunk, miért dobta a szerepet Foster, és milyen érdekességek kísérték az olaszországi forgatást.

Anthony Hopkins mellett Julianne Moore vette át Jodie Foster helyét (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Anthony Hopkins Julianne Moore-ral játszott macska-egér játékot

Mielőtt belemennék Jodie Foster indokaiba, fontos leszögezni, hogy rendezőcsere is történt. Az Oscar-díjas Jonathan Demme nem vállalta a folytatást, a stúdió azonban egy nagy nevet akart a filmhez. Így került szóba a Gladiátor című filmmel világsikert elérő Ridley Scott neve. Scott egy sokkal mozgalmasabb, akciódúsabb filmet képzelt el, ami már nem egyezett Jodie Foster ízlésével. Mégis miért döntött úgy Foster, hogy az állítólag 20 millió dolláros gázsijáról lemondott?

Jodie Foster nem kért az újabb kannibál kalandból (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

regényének befejezése, sötétebb tónusa, illetve erősebb romantikus kicsengése szerinte nagyon messze volt Clarice eredeti karakterétől. Az akciódúsabb sztorit is idegennek tartotta az eredeti filmhez képest.

Ragaszkodott Jonathan Demme személyéhez, aki elzárkózott a folytatástól.

Foster ekkoriban a Flora Plum című filmtervén dolgozott rendezőként. A cirkusz világában játszódó filmben Claire Danes, Russell Crowe, Ewan McGregor és Meryl Streep is játszott volna. A film sosem készült el.

Anthony Hopkins ismét remekelt (Fotó: KPA / KPA)

Miután egyértelmű lett, hogy Foster kiszállt a projektből, a stúdió végül az egyre felkapottabb Julianne Moore-t kérte fel a főszerepre, amivel az eredetileg 110–120 millió dolláros költségvetést 90 millió alá tudták vinni, ugyanis Moore csak 3 milliót kapott Clarice szerepéért. Moore tudatosan elhatárolódott Jodie Foster karakterértelmezésétől, sokkal inkább Scott és Harris elképzeléseit tartotta szem előtt. A színésznő alakítását sok rajongó kritizálta, azonban legalább ugyanennyien éltették is. A bevételeken nem látszott a színészcsere, ugyanis a Hannibal 356 millió dollárt keresett világszerte.