Tudtad? Sean Connery lett volna igazából Hannibal Lecter!

35. évfordulóját ünnepli a film, amely a filmtörténet egyik legmenőbb főgonoszát adta nekünk. A Thomas Harris-könyvekből inspirálódott Hannibal Lectert Sir Anthony Hopkins játszotta három filmen keresztül. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen karakter megformálásáért csakúgy kapkodhatnak a filmsztárok, ami valahol igaz is... de A bárányok hallgatnak rendezője, Jonathan Demme egészen mást tervezett a főszerepre.

Anthony Hopkins és Jodie Foster párosa kiemelkedő volt A bárányok hallgatnakban (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

A bárányok hallgatnak kannibálját majdnem más játszotta

A rendező nem sokkal halála előtt, 2016-ban adott egy interjút a Deadlinenak. Elmondása szerint Hopkins könnyű választás volt a Hannibal-trilógia első darabjára:

Az rögtön feltűnt, hogy Anthony nagyon jó választás lenne Dr. Lecter szerepére, mert már Az elefántemberben is egy remek orvost alakított. Annyira hiteles orvos, amennyire csak lehet, nagyon jó volt. Az volt a fejemben, hogy mi lenne, ha Anthony Hopkins egy jó orvos lenne, aki rossz útra tért? Ez vitte nálam Anthony Hopkins karakterét. Pedig mindenki az ő szerepére játszott, Dustin Hoffmanntől Morgan Freemanig.

A szerepet még a James Bond és Indiana Jones filmek sztárja, Sean Connery is megfontolta és vele is viszonylag közel voltak egy megegyezéshez Jonathan Demme szerint:

„Sean Connery volt az egyetlen ember, aki képes lett volna rá. Connery éles intellektusa és fizikális játéka illett volna hozzá. Imádom Anthonyt, de Sean Connery csodálatos lehetett volna. Mivel Connery igazi húzónév volt akkoriban, így végül neki küldtük el először a forgatókönyvet. ”

Viszonylag rövid időn belül válaszolt. Azt írta, hogy undorítónak találja és soha nem akarna ebben szerepelni.

Annyira nem is bánjuk ezt a váltást, hisz Anthony Hopkins tényleg magáévá tette a szerepet. A mély pszichológiai terror, ahogy behatol a szereplők fejébe és megállíthatatlan természete igazán félelmetessé teszi őt és ezen a ponton más nem is szállhatna versenybe vele. A kőkemény rajongók most rávághatnák, hogy ott van Mads Mikkelsen, mint a Hannibal sorozat főszereplője — nos, amaz egészen másképp közelíti meg a sorozatgyilkos szerepét. Ahogy ő formálta meg Hannibal Lectert, az a hideg és számító stratéga szerep minden bizonnyal kevésbé illett volna Anthony Hopkinshoz és vica versa.