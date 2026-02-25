Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem hajlandó megjavítani a Barátság kőolajvezetéket – egyre súlyosabb a feszültség

Alan Rickman

Sose feledjük: 8 film, amiért örökké imádjuk Alan Rickmant

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már több mint egy évtizede nincs velünk a brit színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakja, de emléke és alakításai tovább élnek. Alan Rickman születésnapja alkalmából a leghíresebb szerepeivel tisztelgünk előtte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alan RickmanDie HardBruce WillisHarry Potteremma thompson

80 éve született a brit és hollywoodi filmek legendás alakja. Alan Rickman színészként beírta magát a filmtörténetbe, legemlékezetesebb alakításai a Die Hardtól a Harry Potteren át a kevésbé ismert filmcsemegékig.

Jan. 14, 2016 - File - Actor ALAN RICKMAN, known for films including Harry Potter, Die Hard and Robin Hood: Prince of Thieves, has died at the age of 69, his family has said. The star had been suffering from cancer, a statement said. He became one of Britain's best-loved acting stars thanks to roles including Professor Snape in the Harry Potter films and Hans Gruber in Die Hard. Pictured: Nov 29, 2006; Toronto, anada; Alan Rickman, English actor now appearing in the new made-in-Canada movie Snow Cake.
Alan Rickman 69 évesen hunyt el Fotó: Tannis Toohey / NORTHFOTO

Alan Rickman filmjei

Die Hard – Drágán add az életed! (1988)

Alan Rickman grafikusból lett színész, így utóbbi pályáját viszonylag későn kezdte, és még később követték a színpadi sikereket a filmes felkérések. Már 40 felett játszotta el élete első moziszerepét, amellyel rögtön bevonult minden idők leghíresebb filmes gonosztevői közé. A magát terroristának beállító, valójában rablóakciót végrehajtó német rosszfiú, Hans Gruber csak Bruce Willis magányos zsarujával nem számol a Nakatomi Plazában. A nevezetes haláljelenet felvételekor valóban nagy magasságból ejtették le, ráadásul a megbeszéltnél egy kicsivel korábban, így Rickman arckifejezése nem csupán színészi játék eredménye.

1 2 3
... 8
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!