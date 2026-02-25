Sose feledjük: 8 film, amiért örökké imádjuk Alan Rickmant

80 éve született a brit és hollywoodi filmek legendás alakja. Alan Rickman színészként beírta magát a filmtörténetbe, legemlékezetesebb alakításai a Die Hardtól a Harry Potteren át a kevésbé ismert filmcsemegékig.

Alan Rickman 69 évesen hunyt el Fotó: Tannis Toohey / NORTHFOTO

Alan Rickman filmjei

Die Hard – Drágán add az életed! (1988)

Alan Rickman grafikusból lett színész, így utóbbi pályáját viszonylag későn kezdte, és még később követték a színpadi sikereket a filmes felkérések. Már 40 felett játszotta el élete első moziszerepét, amellyel rögtön bevonult minden idők leghíresebb filmes gonosztevői közé. A magát terroristának beállító, valójában rablóakciót végrehajtó német rosszfiú, Hans Gruber csak Bruce Willis magányos zsarujával nem számol a Nakatomi Plazában. A nevezetes haláljelenet felvételekor valóban nagy magasságból ejtették le, ráadásul a megbeszéltnél egy kicsivel korábban, így Rickman arckifejezése nem csupán színészi játék eredménye.