Ennél jobbat ma nem látsz: megtaláltuk Arnold Schwarzenegger első szerepét

Hosszú volt az út Arnold Storngtól a Terminátorig. Igen, sokan nem tudják, de ez volt Arnold Schwarzenegger neve a pályája elején. A testépítőként megismert, majd Terminátorként befutott színész egyik első munkája került elő, ahol egy idegbajos bodybuildert alakított.

15 évig nem vette komoly Hollywood Arnold Schwarzeneggert (Fotó: h95)

Arnold Schwarzenegger Michael Douglas sorozatában lett ismert

1970-ben a vállalhatatlan Hercules New Yorkban után pihentette filmes karrierjét az Arnold Strongként megismert testépítő bajnok. 7 évvel később, akkor már Schwarzenegger éven próbált szerencsét, és sikerült néhány tévés epizódszerepet összeszednie. Ezek egyike a San Francisco utcáin című zsarusorozathoz köthető, amiben A vágy villamosa című filmért Oscar-díjjal elismert Karl Malden és a pályakezdő Micheal Douglas voltak a főszereplők. Schwarzi az 1972 és 1977 között játszódó széria egyik utolsó epizódjában kapott egy kisebb vendégszerepet.

Tévés szerepekből és modellkedésből tudott megélni (Fotó: h95)

A sztár Josef Schmidttet alakította, egy bajnok testépítőt, aki félrevezető gyógyszertől ingerültté és erőszakossá válik, emiatt bonyodalmakba keveredik, és a sorozat nyomozói próbálják elfogni. Malden és Douglas a nyomában loholt, amíg a közrendőrök megkapják a magukét a pofonosztótól.

A szerep mai szemmel már inkább megmosolyogtató, ám tény, közel 15 évig tartott, amíg Hollywood elfogadta Arnold akcentusát és hatalmasra pumpált testalkatát, amiről a sztár korábban több ízben is nyilatkozott. Sok ügynök és stúdiós elutasította testalkata, akcentusa és neve miatt, ezért minden szerep, még az ilyen kisebb TV-fellépések is hasznosak volt számára, hogy komolyan vegyék Hollywoodban.

78 évesen is aktív, folyamatosan dolgozik és forgat (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Mint kiderült, még 7 évnek el kellett telnie, mire 1984-ben rámosolygott a szerencse: elkészült ugyanis a Conan, a barbár és a Terminátor. A most 78 éves sztár azóta Hollywood legnagyobb akciósztárja, aki politikusként is bizonyított.