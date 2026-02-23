Hírlevél
BAFTA

Boríthatja az Oscart a BAFTA: itt vannak a 2026-os díjazottak

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
Nagyot ment az Egyik csata a másik után, a Frankenstein és a Bűnösök is az angol filmes Oscaron. Ők a BAFTA 2026 díjazottjai.
A meglepetések estéje percekkel ezelőtt ért véget Londonban. Átadták a BAFTA-díjakat idén is, ami az angol Oscarnak felel meg. A díjátadó több meglepetéseel is szolgált: András herceg botránya ellenére Vilmos herceg és Katalin hercegné is megjelent az eseményen, amit a brit sajtó bátor és példaértékű cselekedetként írt le. A díjazott filmek között nagyjából bejött a papírforma; Leonardo DiCaprio temus forradalmárát bemutató Egyik csata a másik után hatalmasat ment a BAFTA-n, de mellette az év legmeglepőbb sikerfilmje, a rekordmennyiségű, 16 Oscarra jelölt Bűnösök alkotói is rengeteg díjat vittek el. A technikai elismerésekben a Netflix kiváló Frankenstein filmje vitte a prímet. 

BAFTA, Film Awards 2026 - London
Leonardo DiCaprio új filmje tarolt a BAFTA-n Fotó: PA

BAFTA 2026 díjazottak: 

Legjobb film

  • Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson) 

Legjobb brit film

  • Hamnet (Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell) 

Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás 

  • My Father's Shadow

Legjobb gyerek vagy családi film

  • Boong
Meglepetés siker lett a Hamnet, Jessie Buckley lett a legjobb színésznő  (Fotó: Focus Features)

Legjobb idegennyelvű film

  • Érzelmi érték

Legjobb dokumentumfilm

  • Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková) 

Legjobb animációs film

  • Zootropolisz 2

Legjobb rendező

  • Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)

Legjobb eredeti forgatókönyv

  • Bűnösök

Legjobb adaptált forgatókönyv

  • Egyik csata a másik után

Legjobb női főszereplő

  • Jessie Buckley (Hamnet)
Timothée Chalamet az angoloknál hoppon maradt (Fotó: imdb.com)

Legjobb férfi főszereplő

  • Robert Aramayo (I Swear: John Davidson igaz története )

Legjobb női mellékszereplő

  • Wunmi Mosaku (Bűnösök) 

Legjobb férfi mellékszereplő

  • Sean Penn (Egyik csata a másik után)
22 February 2026. Robert Aramayo at the BAFTA British Academy Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in Waterloo, London Credit: Cat Morley/GoffPhotos.com Ref: KGC-315/Cat Morley
Robert Aramayo dupla színészi díjat vitt, Leonardo DiCaoriót is lenyomta Fotó: KGC-315/Cat Morley / 214185-5

Legjobb szereplőgárda

  • I Swear: John Davidson igaz története

Legjobb operatőri munka

  • Egyik csata a másik után
Ilyen díjakat kapnak a nyertesek  (Fotó: BAFTA)

Legjobb jelmez

  • Frankenstein

Legjobb vágás

  • Egyik csata a másik után

Legjobb smink

  • Frankenstein

Legjobb eredeti zene

  • Bűnösök

Legjobb díszletrendezés

  • Frankenstein

Legjobb vizuális effektusok 

  • Avatar: Tűz és Hamu

Legjobb hang

  • F1

Legjobb brit rövid animáció

  • Two Black Boys in Paradise (Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson)  

Legjobb brit rövidfilm

  • This Is Endometriosis (Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright) 

Feltörekvő csillag

  • Robert Aramayo 

 

