Boríthatja az Oscart a BAFTA: itt vannak a 2026-os díjazottak

Nagyot ment az Egyik csata a másik után, a Frankenstein és a Bűnösök is az angol filmes Oscaron. Ők a BAFTA 2026 díjazottjai.
A meglepetések estéje percekkel ezelőtt ért véget Londonban. Átadták a BAFTA-díjakat idén is, ami az angol Oscarnak felel meg. A díjátadó több meglepetéseel is szolgált: András herceg botránya ellenére Vilmos herceg és Katalin hercegné is megjelent az eseményen, amit a brit sajtó bátor és példaértékű cselekedetként írt le. A díjazott filmek között nagyjából bejött a papírforma; Leonardo DiCaprio temus forradalmárát bemutató Egyik csata a másik után hatalmasat ment a BAFTA-n, de mellette az év legmeglepőbb sikerfilmje, a rekordmennyiségű, 16 Oscarra jelölt Bűnösök alkotói is rengeteg díjat vittek el. A technikai elismerésekben a Netflix kiváló Frankenstein filmje vitte a prímet.
BAFTA 2026 díjazottak:
Legjobb film
- Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson)
Legjobb brit film
- Hamnet (Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell)
Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás
- My Father's Shadow
Legjobb gyerek vagy családi film
- Boong
Legjobb idegennyelvű film
- Érzelmi érték
Legjobb dokumentumfilm
- Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková)
Legjobb animációs film
- Zootropolisz 2
Legjobb rendező
- Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
Legjobb eredeti forgatókönyv
- Bűnösök
Legjobb adaptált forgatókönyv
- Egyik csata a másik után
Legjobb női főszereplő
- Jessie Buckley (Hamnet)
Legjobb férfi főszereplő
- Robert Aramayo (I Swear: John Davidson igaz története )
Legjobb női mellékszereplő
- Wunmi Mosaku (Bűnösök)
Legjobb férfi mellékszereplő
- Sean Penn (Egyik csata a másik után)
Legjobb szereplőgárda
- I Swear: John Davidson igaz története
Legjobb operatőri munka
- Egyik csata a másik után
Legjobb jelmez
- Frankenstein
Legjobb vágás
- Egyik csata a másik után
Legjobb smink
- Frankenstein
Legjobb eredeti zene
- Bűnösök
Legjobb díszletrendezés
- Frankenstein
Legjobb vizuális effektusok
- Avatar: Tűz és Hamu
Legjobb hang
- F1
Legjobb brit rövid animáció
- Two Black Boys in Paradise (Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson)
Legjobb brit rövidfilm
- This Is Endometriosis (Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright)
Feltörekvő csillag
- Robert Aramayo
