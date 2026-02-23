Boríthatja az Oscart a BAFTA: itt vannak a 2026-os díjazottak

Nagyot ment az Egyik csata a másik után, a Frankenstein és a Bűnösök is az angol filmes Oscaron. Ők a BAFTA 2026 díjazottjai.

A meglepetések estéje percekkel ezelőtt ért véget Londonban. Átadták a BAFTA-díjakat idén is, ami az angol Oscarnak felel meg. A díjátadó több meglepetéseel is szolgált: András herceg botránya ellenére Vilmos herceg és Katalin hercegné is megjelent az eseményen, amit a brit sajtó bátor és példaértékű cselekedetként írt le. A díjazott filmek között nagyjából bejött a papírforma; Leonardo DiCaprio temus forradalmárát bemutató Egyik csata a másik után hatalmasat ment a BAFTA-n, de mellette az év legmeglepőbb sikerfilmje, a rekordmennyiségű, 16 Oscarra jelölt Bűnösök alkotói is rengeteg díjat vittek el. A technikai elismerésekben a Netflix kiváló Frankenstein filmje vitte a prímet. Leonardo DiCaprio új filmje tarolt a BAFTA-n Fotó: PA BAFTA 2026 díjazottak: Legjobb film Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson) Legjobb brit film Hamnet (Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell) Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás My Father's Shadow Legjobb gyerek vagy családi film Boong Meglepetés siker lett a Hamnet, Jessie Buckley lett a legjobb színésznő (Fotó: Focus Features) Legjobb idegennyelvű film Érzelmi érték Legjobb dokumentumfilm Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková) Legjobb animációs film Zootropolisz 2 Legjobb rendező Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után) Legjobb eredeti forgatókönyv Bűnösök Legjobb adaptált forgatókönyv Egyik csata a másik után Legjobb női főszereplő Jessie Buckley (Hamnet) Timothée Chalamet az angoloknál hoppon maradt (Fotó: imdb.com) Legjobb férfi főszereplő Robert Aramayo (I Swear: John Davidson igaz története ) Legjobb női mellékszereplő Wunmi Mosaku (Bűnösök) Legjobb férfi mellékszereplő Sean Penn (Egyik csata a másik után) Robert Aramayo dupla színészi díjat vitt, Leonardo DiCaoriót is lenyomta Fotó: KGC-315/Cat Morley / 214185-5 Legjobb szereplőgárda I Swear: John Davidson igaz története Legjobb operatőri munka Egyik csata a másik után Ilyen díjakat kapnak a nyertesek (Fotó: BAFTA) Legjobb jelmez Frankenstein Legjobb vágás Egyik csata a másik után Legjobb smink Frankenstein Legjobb eredeti zene Bűnösök Legjobb díszletrendezés Frankenstein Legjobb vizuális effektusok Avatar: Tűz és Hamu Legjobb hang F1 Legjobb brit rövid animáció Two Black Boys in Paradise (Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson) Legjobb brit rövidfilm This Is Endometriosis (Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright) Feltörekvő csillag Robert Aramayo

