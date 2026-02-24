Jósoljunk díjakat! – hogyan hathat a 79. BAFTA-díjátadó az Oscar-díjakra?

A vasárnap megrendezésre került 2026-os BAFTA-díjátadón sok meglepetés nem ért minket, már ami a díjazottakat illeti. A Golden Globe-bal kezdődően nagyjából már kialakult az élboly a 2025-ös filmfelhozatalból, ami alapján először megtippeltük, kik lesznek azok, akik szinte biztosan jelölve lesznek az Oscar-díjra is. A január 22-én tartott Oscar-jelöltek kihirdetésekor már biztosabbak lehettünk a dolgunkban, a most odaítélt BAFTA-díjakkal pedig újabb jóslatokba bocsátkozunk. Kik lehetnek a biztos befutók március 15-én a 98. Oscar-gálán?
BAFTA 2026: jósoljunk Oscar-díjakat
Egyik csata a másik után
A 79. BAFTA-díjátadó egyértelmű győztese a Paul Thomas Anderson rendezte Egyik csata a másik után lett. A film a különböző kategóriák közül összesen 6-ot nyert meg, ami érdekes következtetésekre ad okot, már ami a közelgő Oscar-gálát illeti. A Leonardo DiCaprio főszereplésével készült film nem teljesített túl fényesen a 83. Golden Globe-gálán, így a film rajongói már kezdték feladni a reményt, hogy a soron következő Oscar-gálán sem kapja meg a kellő elismerést. Paul Thomas Anderson filmje azonban 14 Oscar-jelöléssel ott van az esélyes győztesek élvonalában, ráadásul igen fontos kategóriákban. Anderson elhozta a legjobb rendezőnek járó BAFTA-díjat, és az Oscar esetében is esélyes ebben a kategóriában. Minden évben a legjobban várt kategória, hogy végre megtudjuk, melyik alkotás lett az év filmje. Andersonék itt sem maradtak alul, az Egyik csata a másik után is jelölve lett, bár olyanokkal kell megmérkőznie, mint a legtöbb jelölés rekordját megdöntő Bűnösök, a Brad Pitt eddigi legnagyobb bevételét generáló F1 vagy az idei év legszebb alkotásaként emlegetett Hamnet. Ezen túl a színészeket érintő kategóriákban is képviselteti magát, sőt, a legjobb férfi mellékszereplő címre kapásból ketten is pályáznak a produkcióból; Benicio Del Toro és Sean Penn. Sean Penn – aki mindenkit kiborított a Golden Globe-on, amikor szemérmetlenül rágyújtott – most elhozta a BAFTA-díjat ebben a kategóriában, és meglehet, hogy olyan erős ellenfele lesz az Oscar-jelöltek között, mint a Golden Globe-ot előle elhappoló Stellan Skarsgård, talán a BAFTA-n elért sikereit tekintve még nincs minden veszve.
Bűnösök
A Ryan Coogler rendezte Bűnösök volt az idei Oscar-jelöltek kihirdetésének egyik legnagyobb meglepetése. A maga 16 jelölésével lenyomta az eddig csúcstartó Titanicot. Ryan Coogler megkapta a legjobb eredeti forgatókönyvért járó BAFTA-díjat, és a legjobb eredeti zene kategóriából is győztesen került ki. Az Oscaron is mindkét kategóriában esélyes, a zenét szinte biztosan meg is nyerheti, azonban a forgatókönyvért többek között versenyben van még az Érzelmi érték és a Marty Supreme is. Az Oscar-jelölések és a Golden Globe-on aratott sikerek folytatódtak a Bűnösök számára a BAFTA-díjátadón is, így egészen biztos, hogy Ryan Coogler vámpíros dalolós remeke az idei év abszolút sikerfilmje.
Frankenstein
Guillermo del Toro klasszikus szörnymeséje sokkal nagyobb sikereket aratott a BAFTA kategóriákban, mint az Oscar-jelölések között. Bár a szörnyeteget alakító Jacob Elordi fiatal zöldfülűsége ellenére a szakma nagyöregjei, Sean Penn és Benicio del Toro mellett küzdött a Golden Globe-on, a díjat végül Stellan Skarsgård vitte el az Érzelmi értékért, a BAFTA-n pedig Sean Penn aratott győzelmet. Az Oscar-díjért is mind ringbe szállnak majd, a korábbiak alapján nem mernénk biztosan voksolni egyik színész mellett sem. Guillermo del Toro eddig csak a jelöléseket gyűjtötte szorgalmasan, de győzelmet egyelőre nem tudott aratni, abban pedig biztosak lehetünk, hogy bármilyen remek is volt a Mary Shelley regényklasszikusából készült feldolgozás, a Frankenstein nem tudja felvenni a versenyt az Oscar-gálán a Bűnösökkel vagy az Egyik csata a másik utánnal.