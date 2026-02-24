Jósoljunk díjakat! – hogyan hathat a 79. BAFTA-díjátadó az Oscar-díjakra?

A vasárnap megrendezésre került 2026-os BAFTA-díjátadón sok meglepetés nem ért minket, már ami a díjazottakat illeti. A Golden Globe-bal kezdődően nagyjából már kialakult az élboly a 2025-ös filmfelhozatalból, ami alapján először megtippeltük, kik lesznek azok, akik szinte biztosan jelölve lesznek az Oscar-díjra is. A január 22-én tartott Oscar-jelöltek kihirdetésekor már biztosabbak lehettünk a dolgunkban, a most odaítélt BAFTA-díjakkal pedig újabb jóslatokba bocsátkozunk. Kik lehetnek a biztos befutók március 15-én a 98. Oscar-gálán?

Paul Thomas Anderson letarolta a BAFTA-díjátadót (Fotó: Ian West/PA Wire)

BAFTA 2026: jósoljunk Oscar-díjakat

Egyik csata a másik után

A 79. BAFTA-díjátadó egyértelmű győztese a Paul Thomas Anderson rendezte Egyik csata a másik után lett. A film a különböző kategóriák közül összesen 6-ot nyert meg, ami érdekes következtetésekre ad okot, már ami a közelgő Oscar-gálát illeti. A Leonardo DiCaprio főszereplésével készült film nem teljesített túl fényesen a 83. Golden Globe-gálán, így a film rajongói már kezdték feladni a reményt, hogy a soron következő Oscar-gálán sem kapja meg a kellő elismerést. Paul Thomas Anderson filmje azonban 14 Oscar-jelöléssel ott van az esélyes győztesek élvonalában, ráadásul igen fontos kategóriákban. Anderson elhozta a legjobb rendezőnek járó BAFTA-díjat, és az Oscar esetében is esélyes ebben a kategóriában. Minden évben a legjobban várt kategória, hogy végre megtudjuk, melyik alkotás lett az év filmje. Andersonék itt sem maradtak alul, az Egyik csata a másik után is jelölve lett, bár olyanokkal kell megmérkőznie, mint a legtöbb jelölés rekordját megdöntő Bűnösök, a Brad Pitt eddigi legnagyobb bevételét generáló F1 vagy az idei év legszebb alkotásaként emlegetett Hamnet. Ezen túl a színészeket érintő kategóriákban is képviselteti magát, sőt, a legjobb férfi mellékszereplő címre kapásból ketten is pályáznak a produkcióból; Benicio Del Toro és Sean Penn. Sean Penn – aki mindenkit kiborított a Golden Globe-on, amikor szemérmetlenül rágyújtott – most elhozta a BAFTA-díjat ebben a kategóriában, és meglehet, hogy olyan erős ellenfele lesz az Oscar-jelöltek között, mint a Golden Globe-ot előle elhappoló Stellan Skarsgård, talán a BAFTA-n elért sikereit tekintve még nincs minden veszve.