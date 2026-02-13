Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jelentős előnnyel vezet a Fidesz, nem csoda, hogy Magyar Péter pánikol

Kettős arca van

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Berlinale

Sztárdömping és díjeső a Berlinale első napján

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megérkeztek a sztárok a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál vörösszőnyegére és az első Arany Medve is gazdára talált. Íme a 2026-os Berlinale nyitónapja!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Berlinalemichelle yeohArany Medve

Február 12-én tartották a 76. Berlinale (Berlini Nemzetközi Filmfesztivál) nyitógáláját. A vörösszőnyegre érkező sztárok között felbukkant a Last Of Us sztárja, Bella Ramsey, Neil Patick Harris és Michelle Yeoh is, aki különleges elismerésben részesült.  

Michelle Yeoh a 76. Berlinalen átveszi az Arany Medve életműdíját.
Michelle Yeoh életműdíját a szüleinek köszönte meg a 76. Berlinalen (Fotó: Marina Takimoto)

Berlinale 2026: sztárdömping a vörösszőnyegen 

Már javában zajlik a 2026-os Berlinale. Tegnap este a megnyitógálán a filmszakma apraja-nagyja elözönlötte a vörösszőnyeget az esemény helyszínéül szolgáló Potsdamer Platz és a Berlinale Palast előtt. Az érkezők között jelen volt Bella Ramsey és Neil Patrick Harris, akik a fesztiválon versenyző Sunny Dancer című filmjük apropóján vesznek részt a filmszakma egyik legrangosabb eseményén. A Sunny Dancer George Jaques rendező alkotása, aki a Generation kategóriában száll versenybe az Ezüst Medvéért. George Jaques nem először rendez, nevéhez fűződik a Black Dog című mozi is, mely a BFI London Filmfesztivált is megjárta 2023-ban, a Berlinalen viszont első alkalommal vesz részt. A Sunny Dancer egy daganatos lányról, Ivy-ról szól, akit a Last Of Us széria sztárja, Bella Ramsey alakít. Ivy-t a szülei táborozni küldik, a lánynak azonban nem fűlik a foga a nyári programhoz. Még nem is sejti, hogy a táborban új barátokra talál egy különc csapat formájában.  

Neil Patrick Harris, George Jaques és Bella Ramsey a 76. Berlinalen.
Neil Patrick Harris és Bella Ramsey a Sunny Dancer rendezőjével tartott sajtótájékoztatót (Fotó: Britta Pedersen / dpa)

Michelle Yeoh tiszteletbeli Arany Medve díja 

Michelle Yeoh színésznő már a fesztivál első napján boldogan hajthatta álomra a fejét, ugyanis a bizottság idén neki ítélte a tiszteletbeli Arany Medve életműdíjat. Michelle Yeoh neve Daniel Kwan és Daniel Scheinert rendezőpáros 7 Oscar-díjat besöprő filmje, a Minden, mindenhol, mindenkor főszereplőjeként lehet ismerős. A 7 Oscar-díjból egyet Yeoh vihetett haza a legjobb női főszereplőnek járó kategóriában, de kolléganője, Jamie Lee Curtis is bezsebelte a legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot, sőt, a 2023-as Oscar-gálán ez lett a legjobb film kategória győztese is. Legutóbb az idei Oscar-jelölésekről csúfosan lecsúszó Wicked-ben alakította Madame Morrible szerepét. A malajziai származású színésznő köszönőbeszédében szülei iránti háláját fejezte ki, egyben a Berlinalet is éltette. Elmondása szerint a fesztivál a nem hétköznapi, bátor történetmesélés helyszíne.  

A 76. Berlinale február 22-ig tart. A zsűri elnöke Wim Wenders német filmrendező. Idén két magyar alkotásnak is szurkolhatunk, a mezőnyben helyet kapott Feiner Janka Lángvirág a zsebemben című animációs kisfilmje és Mundruczó Kornél At the sea című rendezése is.  

Michelle Yeoh Receives Golden Bear Berlinale 2026
76th Berlinale International Film Festival.
urn:newsml:dpa.com:20090101:260213-99-498670
urn:newsml:dpa.com:20090101:260213-99-493245
urn:newsml:dpa.com:20090101:260213-99-498441
Galéria: Sztárok a 76. Berlinale vörösszőnyegén
1/5
Michelle Yeoh Arany Medve életműdíjjal zárta a 2026-os Berlinale nyitónapját (Fotó: Marina Takimoto)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!