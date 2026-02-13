Sztárdömping és díjeső a Berlinale első napján

Február 12-én tartották a 76. Berlinale (Berlini Nemzetközi Filmfesztivál) nyitógáláját. A vörösszőnyegre érkező sztárok között felbukkant a Last Of Us sztárja, Bella Ramsey, Neil Patick Harris és Michelle Yeoh is, aki különleges elismerésben részesült.

Michelle Yeoh életműdíját a szüleinek köszönte meg a 76. Berlinalen (Fotó: Marina Takimoto)

Berlinale 2026: sztárdömping a vörösszőnyegen

Már javában zajlik a 2026-os Berlinale. Tegnap este a megnyitógálán a filmszakma apraja-nagyja elözönlötte a vörösszőnyeget az esemény helyszínéül szolgáló Potsdamer Platz és a Berlinale Palast előtt. Az érkezők között jelen volt Bella Ramsey és Neil Patrick Harris, akik a fesztiválon versenyző Sunny Dancer című filmjük apropóján vesznek részt a filmszakma egyik legrangosabb eseményén. A Sunny Dancer George Jaques rendező alkotása, aki a Generation kategóriában száll versenybe az Ezüst Medvéért. George Jaques nem először rendez, nevéhez fűződik a Black Dog című mozi is, mely a BFI London Filmfesztivált is megjárta 2023-ban, a Berlinalen viszont első alkalommal vesz részt. A Sunny Dancer egy daganatos lányról, Ivy-ról szól, akit a Last Of Us széria sztárja, Bella Ramsey alakít. Ivy-t a szülei táborozni küldik, a lánynak azonban nem fűlik a foga a nyári programhoz. Még nem is sejti, hogy a táborban új barátokra talál egy különc csapat formájában.

Neil Patrick Harris és Bella Ramsey a Sunny Dancer rendezőjével tartott sajtótájékoztatót (Fotó: Britta Pedersen / dpa)

Michelle Yeoh tiszteletbeli Arany Medve díja

Michelle Yeoh színésznő már a fesztivál első napján boldogan hajthatta álomra a fejét, ugyanis a bizottság idén neki ítélte a tiszteletbeli Arany Medve életműdíjat. Michelle Yeoh neve Daniel Kwan és Daniel Scheinert rendezőpáros 7 Oscar-díjat besöprő filmje, a Minden, mindenhol, mindenkor főszereplőjeként lehet ismerős. A 7 Oscar-díjból egyet Yeoh vihetett haza a legjobb női főszereplőnek járó kategóriában, de kolléganője, Jamie Lee Curtis is bezsebelte a legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot, sőt, a 2023-as Oscar-gálán ez lett a legjobb film kategória győztese is. Legutóbb az idei Oscar-jelölésekről csúfosan lecsúszó Wicked-ben alakította Madame Morrible szerepét. A malajziai származású színésznő köszönőbeszédében szülei iránti háláját fejezte ki, egyben a Berlinalet is éltette. Elmondása szerint a fesztivál a nem hétköznapi, bátor történetmesélés helyszíne.