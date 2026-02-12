Berlinale 2026: a magyarok is ott vannak az idei esélyesek között

Február 12. és 22. között kerül megrendezésre az idei, 76. Berlinale (Berlini Nemzetközi Filmfesztivál). A vörösszőnyegre már a megszokott pompával érkeznek a sztárok és a jelöltek, megkezdődött a megnyitóünnepség, ahol a Fesztivált immáron második éve igazgató Tricia Tuttle, és a zsűri elnöke, Wim Wenders rendező nyitják meg a programot. A tavalyi év több szempontból is fontos mérföldkő volt a fesztivál történetében. A Berlinale 2025-ben ünnepelte fennállásának 75. jubileumát, illetve az igazgatói székbe frissen választott Tricia Tuttle debütálása is egybeesett a 7 és fél évtizedes évfordulóval. Mielőtt rátérnénk az idei esélylatolgatásra, nézzük kik nyertek 2025-ben!

A nemzetközi filmvilág krémje vonulhat végig ezen a szőnyegen a 76. Berlinalen (Fotó: Britta Pedersen / dpa)

Berlinale: a tavalyi év sikerei

A legnagyobb elismerést, azaz az Arany Medvét tavaly a norvég rendező Dag Johan Haugerud Dreams című filmje kapta, ami Haugerud trilógiájának (Sex, Love, Dreams) befejező etűdje. A második legfontosabb díj az Ezüst Medve (Grand Jury Prise) a zsűri fődíja, amit tavaly a brazil Gabriel Mascaro kapott a nálunk Azúr ösvény (The Blue Trail) címen futó filmjéért. A történet egy disztópikus társadalomképet vetít előre, ahol az időseket koncentrációs táborhoz hasonló szegregátumokban terelik össze. Főhősünk, Tereza azonban nem akar még nyugdíjba vonulni, így megszökik, hogy a saját útját járja.

Gabriel Mascaro Azúr ösvény című filmje a nézők körében is nagy sikert aratott (Fotó: Ronny Hartmann / dpa)

Berlinale-kisokos: kategóriák és kritériumok

Ezen kívül még további 6 kategóriában osztanak ki Ezüst Medvét: zsűri díja, legjobb rendező, legjobb főszereplő, legjobb mellékszereplő, legjobb forgatókönyv és kiemelkedő művészi munka. Érdekesség, hogy ellentétben a világ szinte összes filmes díjával, sem a fő-, sem a mellékszereplők között nem tesznek nemek szerint különbséget, a kategória “gendersemleges.” Az Ezüst Medvét olyan filmek kaphatják, amik előzetesen beválogatásra kerültek a programba. Az Arany Medve azonban olyan alkotásoknak jár, amiket még nem mutattak be korábban világszerte más fesztiválokon, azaz premierfilmek, illetve játékidejük minimum 60 perc, azaz nagyjátékfilmek.

Már javában készülnek az arany és ezüst mackók a díjazottak számára (Fotó: Britta Pedersen / dpa)

Berlinale 2026: magyar esélyek az idei díjazottak között

Az Arany és Ezüst Medvén kívül még vannak további kategóriák, például díjazzák a fiatal filmkészítőket, az elsőfilmes alkotókat, a dokumentarista alkotásokat és a rövidfilmeket is. A Generation & Perspektive kategóriában – ami a fiatal alkotók mezőnye – idén Feiner Janka, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció mesterszakos hallgatója is versenybe száll Lángbogár a zsebemben című alkotásával, a Fesztivál bizottságának meghívására. Ezzel a tavalyi diplomafilmes Balogh Mirjána nyomdokaiba léphet, aki a Wish You Were Ear című munkájával versenyzett. Az esélyesek között hazánk másik szülötte, Mundruczó Kornél is jelen van az At the sea című rendezésével, melyben a hollywoodi A-listás sztár, Amy Adams játsza a főszerepet, a vágóasztal fölött pedig az a Jancsó Dávid munkálkodott, aki tavaly a Brutalista című moziért Oscar-jelölést kapott.