Berlinale 2026: a magyarok is ott vannak az idei esélyesek között

Február 12. és 22. között kerül megrendezésre az idei, 76. Berlinale (Berlini Nemzetközi Filmfesztivál). A vörösszőnyegre már a megszokott pompával érkeznek a sztárok és a jelöltek, megkezdődött a megnyitóünnepség, ahol a Fesztivált immáron második éve igazgató Tricia Tuttle, és a zsűri elnöke, Wim Wenders rendező nyitják meg a programot. A tavalyi év több szempontból is fontos mérföldkő volt a fesztivál történetében. A Berlinale 2025-ben ünnepelte fennállásának 75. jubileumát, illetve az igazgatói székbe frissen választott Tricia Tuttle debütálása is egybeesett a 7 és fél évtizedes évfordulóval. Mielőtt rátérnénk az idei esélylatolgatásra, nézzük kik nyertek 2025-ben!
Berlinale: a tavalyi év sikerei
A legnagyobb elismerést, azaz az Arany Medvét tavaly a norvég rendező Dag Johan Haugerud Dreams című filmje kapta, ami Haugerud trilógiájának (Sex, Love, Dreams) befejező etűdje. A második legfontosabb díj az Ezüst Medve (Grand Jury Prise) a zsűri fődíja, amit tavaly a brazil Gabriel Mascaro kapott a nálunk Azúr ösvény (The Blue Trail) címen futó filmjéért. A történet egy disztópikus társadalomképet vetít előre, ahol az időseket koncentrációs táborhoz hasonló szegregátumokban terelik össze. Főhősünk, Tereza azonban nem akar még nyugdíjba vonulni, így megszökik, hogy a saját útját járja.
Berlinale-kisokos: kategóriák és kritériumok
Ezen kívül még további 6 kategóriában osztanak ki Ezüst Medvét: zsűri díja, legjobb rendező, legjobb főszereplő, legjobb mellékszereplő, legjobb forgatókönyv és kiemelkedő művészi munka. Érdekesség, hogy ellentétben a világ szinte összes filmes díjával, sem a fő-, sem a mellékszereplők között nem tesznek nemek szerint különbséget, a kategória “gendersemleges.” Az Ezüst Medvét olyan filmek kaphatják, amik előzetesen beválogatásra kerültek a programba. Az Arany Medve azonban olyan alkotásoknak jár, amiket még nem mutattak be korábban világszerte más fesztiválokon, azaz premierfilmek, illetve játékidejük minimum 60 perc, azaz nagyjátékfilmek.
Berlinale 2026: magyar esélyek az idei díjazottak között
Az Arany és Ezüst Medvén kívül még vannak további kategóriák, például díjazzák a fiatal filmkészítőket, az elsőfilmes alkotókat, a dokumentarista alkotásokat és a rövidfilmeket is. A Generation & Perspektive kategóriában – ami a fiatal alkotók mezőnye – idén Feiner Janka, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció mesterszakos hallgatója is versenybe száll Lángbogár a zsebemben című alkotásával, a Fesztivál bizottságának meghívására. Ezzel a tavalyi diplomafilmes Balogh Mirjána nyomdokaiba léphet, aki a Wish You Were Ear című munkájával versenyzett. Az esélyesek között hazánk másik szülötte, Mundruczó Kornél is jelen van az At the sea című rendezésével, melyben a hollywoodi A-listás sztár, Amy Adams játsza a főszerepet, a vágóasztal fölött pedig az a Jancsó Dávid munkálkodott, aki tavaly a Brutalista című moziért Oscar-jelölést kapott.
Az egyik legnagyobb esélyesnek idén a Rosebush Pruning című filmet tartják az Arany Medvére, melyben olyan arcok is feltűnnek, mint Elle Fanning és Pamela Anderson, aki a Csupasz pisztoly után most bebizonyítja, hogy komoly drámai oldala is van. A filmet Karim Aïnouz rendezte, és Mundruczó Kornéllal egy kategóriában versenyzik majd. Maga Tricia Tuttle is kiemelte Mundruczó rendezését, mint esélyest, illetve az élmezőnyben van még Beth de Araújo alkotása, a Josephine is, melyben Channing Tatum és Gemma Chan alakítják a főbb szerepeket.