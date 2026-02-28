Orbitális csalódás a Bridgerton új évada? A sorozat a saját kardjába dőlt!

2020-ban mindenki egy emberként kapta fel a fejét a történelemhamisító romantikus, kosztümös szériára. Egyszerűen nem lehetett nem szeretni a Netflix Bridgerton sorozatát, hiszen minden megvolt benne, ami kell: szép szereplők, gyönyörű kosztümök, dráma, szex és a manapság trendi ultrawoke szemlélet, miszerint a 19. század Angliája tele volt színes bőrű nemesekkel, akik akkora békességben éltek, mint amilyenre még most sem képesek az emberek. A tündérmese a második évadban emelte a tétet, ám a harmadiktól már érezhető volt, hogy bizony rezeg a léc a tökéletes család táján, lévén a málészájú Colin lehet minden lányos anya álma, de a csini pofi mögött merő unalom volt a srác. Szerencsére ott volt a bohém bratyó, Benedict, aki ellensúlyozta művészi kilengéseivel a sztorit: vitt ágyba idősebb özvegyet, keveredett édeshármasba és hasonló pikáns kalandokba. A Bridgerton 4. évada arra vállalkozott, hogy ezt a pasit szelídítse meg egy Hamupipőke-történetben, de nagyjából ez a szál lesz a legunalmasabb ebben a szezonban.
A Bridgerton családra ráférne a vérfrissítés
Azzal a cliffhangerrel hagyott magunkra egy hónapra a széria első fele, hogy Benedict feltette a nagy kérdést Sophie-nak, a cselédnek:
Leszel a szeretőm?
A picit is feministább érzelmű nézők itt kapcsolták ki, dobálták meg csokival vagy dobták ki a tévéjüket az ablakon, ugyanis a sorozat történetének legcikibb pillanata volt. A fordulatra persze szükség volt, hiszen előjön egy új kérdés: vajon egy 19. századi lord és egy fattyú (értsd: apja nemes, anyja szolga) élhetne-e együtt boldogan, amíg meg nem halnak? Benedict és Sophie sorsa nagyjából tök egyértelmű, ezért is vicces, hogy sokat emlegetnek egy olyan alternatív univerzumot, ahol ők boldogan házasodhatnának, dacára a rangbéli különbségeknek. De nem egy ilyen helyen játszódik az egész sztori? De bizony, így a dráma sokkal okafogyottabb lesz az utolsó részekre, mert sejtjük, mi a vége! Akkor mégis miért köpi szembe magát a Bridgerton, ahogy fentebb írtuk? Mert tényleg nem ismer határokat a hamisításban!
Julia Quinn regényét egyre lazábban veszi a sorozat, ugyanis ott a két főhős mondjuk úgy, egy realistább befejezést kap, ami nagyjából még meg is történhetett volna abban a korban. A tökéletes család elit életéről legalább egy adag cukormázat lesöpörtek volna, ehhez képest Chris Van Dusen, a sorozat vezető kreatívja rádob egy lapáttal a vizuális diabéteszre: hiszen nem lehet az, hogy egy ilyen multikulti világban szegény Sophie csóró maradjon – vagyis a Bridgerton család értékrendje szerint vidéken éljen egy akkora kúriában, amihez jár egy belvárosi kerület méretű telek. Hosszú távon ez okozhatja a Bridgerton széria kifulladását és vesztét: annyira politikailag korrektek akarnak lenni, ami már tényleg kevesek torkán fog lecsúszni.
Hagyjuk a szerelmet, jöjjenek a spin-offok!
Nagy gond, hogy Benedict karakterét nettó két perc alatt kiherélték, és akkora papucspasit csináltak belőle, amit nem hiszünk el a bohém férfiról. Nem segít az sem, hogy Luke Thompson egyértelműen vászonra termett, és az első három évad mellékszerepében jól is teljesített, de a karakter nem tud elvinni egy egész évadot a hátán, mivel nagyrészt ül, rajzol, sopánkodik, meg olyan béna szerelmes szövegeket mond, amikkel már 200 éve is blokkolták volna az anglikán Tinderen. Ezzel szemben Sophie karaktere izgalmas, Yerin Ha alakítása vibráló, és a figura valóban egy új színt hozhatott volna be a történetbe az alacsonyabb származásával.
A mellékszereplők azonban sokkal érdekesebbek: gyakorlatilag főszereplővé lépett elő Bridgerton mama vagyis Lady Violet, és Ruth Gemmell él is a lehetőséggel; megérdemelne a karaktere egy olyan előzményszériát, mint a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet. Ha már Sarolta: ebben a szezonban a ripacskodásai mellett a legemberibb pillanatok közte és Lady Danbury között zajlanak. Ha valamiért, akkor miattuk kell bekészíteni a százas zsepit, nem a főhősök románca miatt. Oh, és mielőtt bárki aggódna: Jonathan Bailey szexi vikomtját is látjuk vagy két jelenet erejéig, szóval gond egy szál se! Amúgy neki is kéne egy külön széria, továbbra is ő a sorozat legkarakteresebb férfiszereplője.
Bridgerton 5–6. évad
Nincs mese, a sikershow folytatódik tovább, azonban több szereplőnél nagyon kilóg a lóláb: feltűnően nem tudnak mit kezdeni velük, továbbá az egyik legjobb jelenettolvaj karakter visszatérése is kétséges. Azonban vannak még kiházasítani való Bridgerton gyerekek, valamint dráma dögivel – gondoljunk csak szegény Francesca sorsára. A pletykák szerint a következő szezonban még inkább előtérbe kerül az – spoiler – özvegy, gyermektelen feleség, de a könyv ismerői tudják, hogy itt akkora genderzűrzavart csináltak az alkotók a férj nőnemű unokatestvérével, hogy már előre félünk, merre viszik tovább az amúgy főállású feleség és anya szerepére trenírozott asszony sorsát.
Értékelés: 10/5,5
A Bridgerton minden évada elérhető a Netflix kínálatában.