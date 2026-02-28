Orbitális csalódás a Bridgerton új évada? A sorozat a saját kardjába dőlt!

2020-ban mindenki egy emberként kapta fel a fejét a történelemhamisító romantikus, kosztümös szériára. Egyszerűen nem lehetett nem szeretni a Netflix Bridgerton sorozatát, hiszen minden megvolt benne, ami kell: szép szereplők, gyönyörű kosztümök, dráma, szex és a manapság trendi ultrawoke szemlélet, miszerint a 19. század Angliája tele volt színes bőrű nemesekkel, akik akkora békességben éltek, mint amilyenre még most sem képesek az emberek. A tündérmese a második évadban emelte a tétet, ám a harmadiktól már érezhető volt, hogy bizony rezeg a léc a tökéletes család táján, lévén a málészájú Colin lehet minden lányos anya álma, de a csini pofi mögött merő unalom volt a srác. Szerencsére ott volt a bohém bratyó, Benedict, aki ellensúlyozta művészi kilengéseivel a sztorit: vitt ágyba idősebb özvegyet, keveredett édeshármasba és hasonló pikáns kalandokba. A Bridgerton 4. évada arra vállalkozott, hogy ezt a pasit szelídítse meg egy Hamupipőke-történetben, de nagyjából ez a szál lesz a legunalmasabb ebben a szezonban.

A Bridgerton vége happy end vagy extra happy end lesz? Fotó: Netflix

A Bridgerton családra ráférne a vérfrissítés

Azzal a cliffhangerrel hagyott magunkra egy hónapra a széria első fele, hogy Benedict feltette a nagy kérdést Sophie-nak, a cselédnek:

Leszel a szeretőm?

A picit is feministább érzelmű nézők itt kapcsolták ki, dobálták meg csokival vagy dobták ki a tévéjüket az ablakon, ugyanis a sorozat történetének legcikibb pillanata volt. A fordulatra persze szükség volt, hiszen előjön egy új kérdés: vajon egy 19. századi lord és egy fattyú (értsd: apja nemes, anyja szolga) élhetne-e együtt boldogan, amíg meg nem halnak? Benedict és Sophie sorsa nagyjából tök egyértelmű, ezért is vicces, hogy sokat emlegetnek egy olyan alternatív univerzumot, ahol ők boldogan házasodhatnának, dacára a rangbéli különbségeknek. De nem egy ilyen helyen játszódik az egész sztori? De bizony, így a dráma sokkal okafogyottabb lesz az utolsó részekre, mert sejtjük, mi a vége! Akkor mégis miért köpi szembe magát a Bridgerton, ahogy fentebb írtuk? Mert tényleg nem ismer határokat a hamisításban!