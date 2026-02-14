35 éve Oscar-díjas lehetne Demi Moore: mutatjuk a színésznő élete legrosszabb döntéseit

Sokan még a mai napig sem értik, hogyan happolhatta el a díva elől az Oscar-díjat Mikey Madison felejthető Anora című filmje. Demi Moore visszatérése A szer című filmben Hollywood egyik legnagyobb comebackje volt két évvel ezelőtt, bizonyítva, hogy egy, a könnyedebb filmes műfajokban ismertté vált színésznő is nyújthat összetett alakítást egy merész testhorrorban, hatvan felett. Moore a kilencvenes években volt pályája csúcsán: Hollywood legjobban fizetett színésznője volt az évtizedben, így különösen meglepő, hogy olyan sikerfilmeket utasított el, amelyeket ma már talán bán.

Demi Moore számos jó filmet passzolt a kilencvenes években (Fotó: Javier Rojas)

Demi Moore Oscar-díjas lehetne 35 éve

Micsoda nő! (1990)

Demi nem akart prostit játszani (Fotó: Touchstone Pictures / Courtesy of Touchstone Pictures)

A nyolcvanas évek végén Demi már egyre ismertebb volt, így neki is felajánlották mindenki kedvenc örömlányának szerepét. Az első forgatókönyv azonban egy sokkal sötétebb történetet vázolt fel, ráadásul Demi nem érezte komfortosnak az alapszituációt, miszerint egy filmben idealizálják a prostitúciót. A szerepet végül Julia Roberts kapta, aki ettől a filmtől lett világsztár.