A megállíthatatlan kór sorra szedi az áldozatait a sztárvilágból: nem csak Eric Dane küzdött ALS-sel

Az ALS, azaz amiotrófiás laterálszklerózis egy idegrendszert érintő betegség. A mozgásért felelős idegsejteket támadja, ez pedig fokozatosan rontja az izmok állapotát, míg végül bénuláshoz és légzési problémákhoz vezet. Az egyik legalattomosabb kór, a gyógyulásra pedig szinte nulla az esély. A Lou Gehrig-kórként is ismert betegség a sztárvilágban is szedi áldozatait. A Grace klinika Sloan dokiját alakító Eric Dane alig egy évvel a diagnózist követően hunyt el február 19-én, de rajta kívül más hírességek is szenvedtek a betegségtől.
Eric Dane betegsége
Az ALS jelentése amiotrófiás laterálszklerózis. Az MND vagyis motoric neuron disease gyűjtőnéven ismert betegségek közé tartozik. A mozgásért, motorikus képességekért felelős idegsejteket támadja. Az izmok fokozatos elgyengülését és sorvadását okozza, ami nemcsak a mozgásban korlátozza a beteget, de egy idő után a légzőszervekre is kihatással lesz. Az egyik legalattomosabb betegség, mely idejét tekintve gyors lefolyású, azonban szörnyű, lassú halált hoz a betegnek. Eric Dane 2024-ben észlelte először a tüneteket, akkor még csak a jobb kezét érezte gyengébbnek, kezdetben nem is tulajdonított neki nagyobb jelentőséget. Az első furcsaságok után kilenc hónappal kapta meg az ALS diagnózist, 2025 áprilisában pedig a People magazinnak adott közleményben hozta nyilvánosságra állapotát. A Grace klinika sztárjának idővonalából is látható, hogy az ALS tragikusan rövid idő alatt éri el az utolsó, végzetes állapotot. Az ALS betegség gyógyítása jelenleg is kísérleti fázisban van. Klinikai kutatások sorát végzik jelenleg is, azonban egyelőre nincs olyan gyógyszer vagy kezelés, mely végleges gyógyulást ígér. Gyógyszerekkel, gyógytornával és rendszeres terápiával kezelhető, a betegek élete néhány hónappal meghosszabbítható, azonban az ALS túlélésére jelenleg nincs bizonyított esély.
Lou Gehrig a névadó
Lou Gehrig a New York Yankees legendás baseballjátékosa volt. 1939-ben diagnosztizálták nála a betegséget, ezzel sajnálatos módon pont került egy rekordkarrierre. Gehrig a Yankees egyik legjobb ütője volt, és rendkívüli állóképességéről is híressé vált. A rekordnak számító, egymás után 2130 mérkőzésen játszott, mielőtt az ALS derékba törte volna fényes karrierjét. A diagnózist követően, 1941-ben hunyt el.
David Niven
Az Oscar-díjas David Niven a '30-as '40-es években tört be Hollywoodba, az MGM Stúdió szerződtetésében. Főként az elegáns, sármos úriember típusú szerepeket osztották rá. Oscar-díját 1972-ben kapta a Külön asztalok című filmben nyújtott alakításáért, melyben olyan hollywoodi legendák mellett játszott, mint Rita Hayworth, Burt Lancaster és Deborah Kerr. Oscar-díjával különleges rekordot tart, ugyanis ő az egyetlen színész, aki úgy kapta meg az aranyszobrot, hogy közben ő volt a díjátadó házigazdája is. A hollywodi Aranykor időszakának vérbeli alakja volt, Sophia Loren mellett is játszott. 1980-ban észlelte a legkorábbi tüneteket, fáradékony lett, gyenge, és a beszédében is érzékelhető változások álltak be, mely már a közönségnek is feltűnt televíziós szereplései során. Abban az évben kapta meg a konkrét diagnózist, 1981-ben szerepelt utoljára a nyilvánosság előtt, két évvel később pedig legyőzte a betegség.
Stephen Hawking
Stephen Hawking elméleti fizikus az ALS betegek közül az egyik legfurcsább eset. Az orvosok 21 éves korában diagnosztizálták nála a betegséget, és csupán néhány évet jósoltak neki, ahogy az a fent említett sztárok esetében be is igazolódott. Hawking azonban minden korábbi esetre rácáfolt. A betegség szokásos tünetei nála is bekövetkeztek, testének nagy része lebénult, 1985-re már lélegezni sem tudott önállóan, onnantól kezdve számítógép segítségével kommunikált, de az orvosok jóslata ellenére több mint 50 évet élt a betegséggel a diagnózist követően, és maradandót alkotott a fekete lyukak és a kozmológiai kutatások világában.