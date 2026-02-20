A megállíthatatlan kór sorra szedi az áldozatait a sztárvilágból: nem csak Eric Dane küzdött ALS-sel

Az ALS, azaz amiotrófiás laterálszklerózis egy idegrendszert érintő betegség. A mozgásért felelős idegsejteket támadja, ez pedig fokozatosan rontja az izmok állapotát, míg végül bénuláshoz és légzési problémákhoz vezet. Az egyik legalattomosabb kór, a gyógyulásra pedig szinte nulla az esély. A Lou Gehrig-kórként is ismert betegség a sztárvilágban is szedi áldozatait. A Grace klinika Sloan dokiját alakító Eric Dane alig egy évvel a diagnózist követően hunyt el február 19-én, de rajta kívül más hírességek is szenvedtek a betegségtől.

Eric Dane alig egy évet élt még a szörnyű diagnózis után (Fotó: Billy Bennight)

Eric Dane betegsége

Az ALS jelentése amiotrófiás laterálszklerózis. Az MND vagyis motoric neuron disease gyűjtőnéven ismert betegségek közé tartozik. A mozgásért, motorikus képességekért felelős idegsejteket támadja. Az izmok fokozatos elgyengülését és sorvadását okozza, ami nemcsak a mozgásban korlátozza a beteget, de egy idő után a légzőszervekre is kihatással lesz. Az egyik legalattomosabb betegség, mely idejét tekintve gyors lefolyású, azonban szörnyű, lassú halált hoz a betegnek. Eric Dane 2024-ben észlelte először a tüneteket, akkor még csak a jobb kezét érezte gyengébbnek, kezdetben nem is tulajdonított neki nagyobb jelentőséget. Az első furcsaságok után kilenc hónappal kapta meg az ALS diagnózist, 2025 áprilisában pedig a People magazinnak adott közleményben hozta nyilvánosságra állapotát. A Grace klinika sztárjának idővonalából is látható, hogy az ALS tragikusan rövid idő alatt éri el az utolsó, végzetes állapotot. Az ALS betegség gyógyítása jelenleg is kísérleti fázisban van. Klinikai kutatások sorát végzik jelenleg is, azonban egyelőre nincs olyan gyógyszer vagy kezelés, mely végleges gyógyulást ígér. Gyógyszerekkel, gyógytornával és rendszeres terápiával kezelhető, a betegek élete néhány hónappal meghosszabbítható, azonban az ALS túlélésére jelenleg nincs bizonyított esély.

Eric Dane halála előtt nem sokkal már kerekesszékbe kényszerült (Fotó: TheImageDirect.com)

Lou Gehrig a névadó

Lou Gehrig a New York Yankees legendás baseballjátékosa volt. 1939-ben diagnosztizálták nála a betegséget, ezzel sajnálatos módon pont került egy rekordkarrierre. Gehrig a Yankees egyik legjobb ütője volt, és rendkívüli állóképességéről is híressé vált. A rekordnak számító, egymás után 2130 mérkőzésen játszott, mielőtt az ALS derékba törte volna fényes karrierjét. A diagnózist követően, 1941-ben hunyt el.