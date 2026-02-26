A nyolcadik kijárat: a Halál — az Exit 8 remekül kezdi az idei horrorfelhozatalt — Kritika

Az Exit 8 egy újabb videójátékból készült filmadaptáció és mint olyan, ismét megpörgeti az adaptációk rulettkerekét. Akár könyvből, akár videójátékból készül más platformra egy alkotás, mindig van egy láthatatlan mérföldkő, amit meg kell ugrania az új műnek. Persze, mondhatjuk, hogy majd önmagáért fogjuk értékelni, külön kell választani a kettőt, de akkor pedig az a kérdés merülhet fel jogosan, hogy akkor miért pont ezt vették alapul ahelyett, hogy egy teljesen különálló produktum lenne? Ezek a kérdések különösen kiéleződnek egyes videójátékok esetében, ahol az alapkoncepció nem ad túl sok támpontot, tehát az alkotók víziója tölti ki a hiányos expozíciót.

Az Exit 8-ben a veszély bárhonnan feltűnhet (Fotó: YouTube)

Volt, ahol ez jól működött, gondoljunk a Super Mario Bros.: A filmre ahol sikerült az A-ból B-be platformerből egy aranyos kis sztorit létrehozni, de ennek ellenében volt két Mortal Kombat film a kilencvenes években, amiken bár hasunkat fogjuk a nevetéstől, de a szikra lecsengésekor csak a szégyen maradt. De említhetjük még a Silent Hillt, a Hitmant, a Street Fightert, hosszú a lista. Ezúttal az Exit 8 című horrorjáték feldolgozására vállalkozott Kawamura Genki, aki a filmiparban főleg a Makoto Shinkai animéket segítette producerként, ebben a projektben pedig rendezőként és íróként vállalt szerepet.

Méltó-e az alapanyaghoz? Az Exit 8 kritikájából kiderül!

Az Exit 8 teljes egészében egy metrófolyosón játszódik. A főszereplők, Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi és Naru Asanuma azon kapják magukat, hogy a folyosón haladva mintha soha nem lenne vége az útjuknak, újra és újra ugyanarra a szakaszra érkeznek vissza. Egyedül egy poszter emlékezteti őket, hogy csak akkor juthatnak ki ebből a misztikus csapdából, ha útjuknak hátat fordítanak mindig, amikor valamilyen furcsasággal találkoznak, amennyiben pedig semmi anomália nem jelentkezik, úgy ugyanabba az irányba kell továbbhaladni. Ezek a furcsaságok a legapróbb elváltozásoktól kezdve a teljesen abszurd, horrorisztikus látképekig bármilyen lehet.

Mind a játék és a film a liminal space jelenséget igyekszik meglovagolni. Ismerős, de mégis bizarr, magányos folyosók, kicsit rémálomszerű körítésben.

A színészek mondjuk úgy, hogy hozták a kötelezőt. Igaz, hogy kaptunk némi leegyszerűsített alaptörténetet, de mégis olyan, mintha valójában nem a karakterek számítanának, hanem a hely maga, amit nézőkként éppen ő rajtuk keresztül tapasztalunk meg. A steril, klausztrofób érzést keltő folyosók kellemesen megborzongatnak minket és bár a gamerek nagyjából sejthetik, milyen anomáliák fognak megjelenni, azért akadnak majd meglepetések. Vizuális értelemben a horror elemeket nagyon jól használja a film, még a legabszurdabb jelenetek sem érződnek túlzásnak és amit kapunk, az egy változatos, szórakoztató és végtelenül kreatív egyveleg. Amikor egy motívumra — ami esetünkben a metrófolyosó — ennyi variációt vonultatnak fel, az mindig izgalmas téma.