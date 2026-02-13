„Amit csinálok, fontosabb saját magamnál” – Földes László végre megszólalt a Hobo-filmről!

A SVENK Podcast legújabb adásában Földes László Hoboval és Csáky Attila producerrel beszélget Seres Gerda a Duna TV műsorán a mai nap debütáló, Úton lenni boldogság című Hobo-film kulisszatitkairól. A Nemzeti Filmintézet podcastje elérhető az NFI YouTube-csatornáján és a Spotify-on.

A Hobo-film televíziós premierje ma este 21:00-kor látható a Duna Televízió műsorán (Forrás: BLUESFILM / Szeidl Mariann)

A Hobo-film alaposan körbejárja a zenész és legendás együttesének életútját

Az adásból egyebek mellett kiderül, hogy Hobonak volt ugyan elképzelése a róla készülő filmről, de nem akarta megmondani, hogy milyen legyen. Azt azonban fontosnak tartotta, hogy ne róla szóljon, hanem arról, amit csinál, hiszen abban ő is benne van:

Azzal úsztam meg ezt a rengeteg évtizedet, hogy fontosabbnak tartottam azt, amit csinálok saját magamnál”

– mondta a Kossuth-díjas énekes.

Hobo a SVENK Podcastben elmesélte, hogyan mentette meg az életét egy József Attila-vers 16 éves korában. Az egy órás interjúból az is kiderül, hogy miért van a filmben egy cirkuszi epizód, hogy hogyan került kapcsoltba gyerekkorában a bohócokkal és miért került elő a bohócorr a 80. születésnapja alkalmából tartott Aréna-koncerten.

Csáky Attila, a film producere a forgatás körülményeiről beszélt Seres Gerdának. Egyebek mellett azt mondta: „Sok kikacsintás benne maradt a filmben. Nehéz mondatok váltják egymást, komoly gondolatok vannak a dalszövegekben is és a beszélgetésekben is. Azt nagyon jó volt oldani - hogy közben látja a néző is, hogy nagyon jó hangulatban telik a forgatás.”