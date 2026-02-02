Hírlevél
„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

Évtizedek óta várunk erre: Most kiderül, miért ekkora tahó Gordon Ramsay!

Üvöltő tahó vagy kiváló stratéga? A Netflix most megmutatja Gordon Ramsay valódi arcát a Being Gordon Ramsay című dokusorozatban.
Évtizedek óta mémek ezreinek arca, szidalmait idézik, és lassan álmunkból felriadva is megismernénk az üvöltését. Igen, Gordon Ramsay séf sajátos stílusának köszönhetően futott be a tévézés világába, ahol milliók rajonganak érte, miközben a vakmerő szakácsok remegő lábakkal figyelik minden rezdülését. Vajon ez csak egy szerep, vagy Gordon Ramsay stílusa tényleg ilyen? Erre is keresi a választ a Being Gordon Ramsay Netflix-dokumentumfilmsorozat hat epizódon keresztül.

Gordon Ramsay
Gordon Ramsay számos fronton áll helyt, ismét elszakad a cérna? (Fotó: Netflix)

Gordon Ramsay szövegei

Pikírt, vicces, tahó, esetleg bunkó? Mindegyik jelzőt lehetett már hallani Gordon Ramsay kapcsán. A sztárséf számos sikerműsorban, többek között a Pokol konyhája című show-ban ordította le a pályakezdő és profi séfek haját – akár volt nekik, akár nem. A konyhák Csernus Imréje sokak szerint tényleg egy igazi idegbajos férfi lehet a való életben, azonban a Netflix dokumentumfilmjének előzetese alapján árnyalódni látszik a kép.
Ramsay saját bevallása szerint magára vette ezt a szerepet, ugyanis így tudott egy igazán pörgős tévés brandet felépíteni. Ettől függetlenül elmondása szerint nem fordult 180 fokot a showbiznisz világa kedvéért: a hanyagságot a saját üzleteiben, a kamerán kívül sem tűri, persze pár decibellel emberibb hangnemben közli ezt az alkalmazottaival.

Az üzletben kegyetlen Ramsay (Fotó: Netflix)

Sokat árnyalja a képet a felesége, Tana is, akivel idén 30 éve házasok, és hat gyermekük született. A feszült pillanatokban azonban kijön Ramsay-ből a jól ismert harag, ugyanis élete főművére készül a szériában, és mondanunk sem kell, hogy semmi sem úgy alakul, ahogy kellene.

A Being Gordon Ramsay 2026. február 18-án debütált a Netflixen világszerte.

 

 

