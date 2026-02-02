Évtizedek óta várunk erre: Most kiderül, miért ekkora tahó Gordon Ramsay!

Évtizedek óta mémek ezreinek arca, szidalmait idézik, és lassan álmunkból felriadva is megismernénk az üvöltését. Igen, Gordon Ramsay séf sajátos stílusának köszönhetően futott be a tévézés világába, ahol milliók rajonganak érte, miközben a vakmerő szakácsok remegő lábakkal figyelik minden rezdülését. Vajon ez csak egy szerep, vagy Gordon Ramsay stílusa tényleg ilyen? Erre is keresi a választ a Being Gordon Ramsay Netflix-dokumentumfilmsorozat hat epizódon keresztül.

Gordon Ramsay számos fronton áll helyt, ismét elszakad a cérna? (Fotó: Netflix)

Gordon Ramsay szövegei

Pikírt, vicces, tahó, esetleg bunkó? Mindegyik jelzőt lehetett már hallani Gordon Ramsay kapcsán. A sztárséf számos sikerműsorban, többek között a Pokol konyhája című show-ban ordította le a pályakezdő és profi séfek haját – akár volt nekik, akár nem. A konyhák Csernus Imréje sokak szerint tényleg egy igazi idegbajos férfi lehet a való életben, azonban a Netflix dokumentumfilmjének előzetese alapján árnyalódni látszik a kép.

Ramsay saját bevallása szerint magára vette ezt a szerepet, ugyanis így tudott egy igazán pörgős tévés brandet felépíteni. Ettől függetlenül elmondása szerint nem fordult 180 fokot a showbiznisz világa kedvéért: a hanyagságot a saját üzleteiben, a kamerán kívül sem tűri, persze pár decibellel emberibb hangnemben közli ezt az alkalmazottaival.

Az üzletben kegyetlen Ramsay (Fotó: Netflix)

Sokat árnyalja a képet a felesége, Tana is, akivel idén 30 éve házasok, és hat gyermekük született. A feszült pillanatokban azonban kijön Ramsay-ből a jól ismert harag, ugyanis élete főművére készül a szériában, és mondanunk sem kell, hogy semmi sem úgy alakul, ahogy kellene.