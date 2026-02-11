"Én vagyok a szocialista pedagógia csődje" – Hobo csibész kölyökből lett az ország rocklegendája: nem hiszed el, honnan indult Földes László!

Földes László, nemzetünk Kossuth-díjas alkotójáról road movie készül, mely tartalmában lefedi a művész évtizedeket felölelő, a hazai kulturális életben úttörő munkásságát. Az úgynevezett Hobo-filmet hamarosan a nagyközönség is láthatja. A művész korábban a Borsnak kifejtette, kicsit mindig kitűnt a környezetéből — ami egyébként a legjobbak ismérve.

A Hobo-film végigkíséri Földes László karrierjét (Fotó: Lakatos Péter)

A Hobo-film a kezdetektől végigköveti Földes László munkásságát

Földes Lászlót sokan a művésznevéről, Hoboról ismerik fel elsősorban. A zenéjének laza, magával sodró hangulatából, dohányfüstös életérzéséből némileg érezhető, miért pont ezt a nevet választotta magának a legendás zenész, ezt az elképzelést pedig maga a művész is megerősítette:

Számomra Jack London „Négyezer vagány” című novellája alapján a hobóság a csavargást jelentette. Innen kaptam a hatvanas évek legelején a nevemet, ami az akkori mentalitásomat és életformámat is tükrözte.

Az a tény, hogy a legendáról hamarosan egy filmet nézhetünk végig, talán ma természetesnek hat, de nem tartották mindig ilyen nagy becsben. Hobo még tizenévesként problémás gyerek volt az iskolában. Tehetsége elismerése helyett intőkben részesítették, még úgy is, hogy elmondása szerint nem feltétlen lázadásról volt szó. A lehető legnemesebb egyszerűséggel csak gyerek volt:

Első igazgatói intőmet 1953-ban kaptam a „Mi a szaracénok serege vagyunk” vers kórusban történt előadáséért, és közölték Édesanyámmal, hogy én vagyok a „szocialista pedagógia csődje”. (...) 8-10 éves koromban sem voltam lázadó, csupán állandóan a hülyéskedésen járt az eszem.

A középiskolát követően meglépte azt a nagy lépést, ami évtizedekre meghatározta életútját és — ahogy zenéjében utal rá — végül a hobók útjára lépett, hogy az ezzel járó nehézségek mellett mégis új színt vigyen a magyar könnyűzenei palettába:

Még 18 éves koromban elszakadtam a családomtól. Akkor, 1963-ban még nem is hallottam, hogy egyáltalán létezik a rock, vagy a blues. (...) Csodálatos családom és káprázatos közönségem mellett, újabban nagyszerű barátok vesznek körül. Ami az áldozatot illeti, még ma is csodálatos ilyen zenét játszani.

A többi pedig már történelem. Hobo a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja lett Deák Bill Gyula, Póka Egon és Tátrai Tibor mellett. Együttesük, a Hobo Blues Band a rock és a blues műfajait irodalmi igényességű szövegvilággal ötvözte. A Földes László-dalok a teljesség igénye nélkül József Attila irodalmából, Jim Morrison és Jimi Hendrix zenéjéből merítettek kimeríthetetlen ihletet, alkotásai egyszerre voltak szórakoztatóak és elgondolkodtatóak.