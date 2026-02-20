Hírlevél
Te emlékszel rájuk? Ők Hollywood be nem váltott ígéretei, akik ma már csak tengődnek

Fiatal, csinos és karizmatikus színészek, ám pár rossz döntés után szinte teljesen eltűntek. Hollywood eltűnt sztárjai manapság alíg kapnak munkát.
HollywoodfilmStar Warssztár

Volt idő, amikor a nevükre megteltek a mozik, poszterük ott lógott a tiniszobák falán. Sokáig úgy tűnt, Hollywood új aranygenerációja érkezett meg velük, azonban pillanatok alatt Hollywood eltűnt sztárjaivá váltak. Jöttek a félresikerült szuperprodukciók, a rossz szerepválasztások vagy épp az álomgyár könyörtelen logikája és a reflektorfény lassan kihunyt. Nézzük, mi történt a legnagyobb „eltűnt” sztárokkal!

Hollywood eltűnt sztárjai, 14 July 2025 . Los Angeles, California - Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. At Los Angeles Premiere Of Columbia Pictures Ã’I Know What You Did Last SummerÃ“ held at The United Theater on Broadway in Los Angeles. (Credit Image: © Fs/AdMedia via ZUMA Press Wire)
Hollywood eltűnt sztárjai: az álomgyár könyörtelenül eldobta Freddie-t (Fotó: FS)

Hollywood eltűnt sztárjai: pillanatok alatt repültek az A-ligából

Freddie Prinze Jr.

A kilencvenes évek egyik legcsinosabb pofija tinifilmekben és horrorokban robbant be a köztudatba. A kétezres évek elején még az élőszereplős Scooby-Doo Fredjeként megtöltötte a mozikat, ám utána sorozatos bukásai és rossz szerepválasztásai miatt szinte teljesen eltűnt. A bulvárlapokban Hollywood legstabilabb férjeként szokott szerepelni a szintén szebb napokat is látott Sarah Michelle Gellar oldalán. Freddie manapság szinkronszerepeket vállal, illetve nejével és annak „ellenségével”, Jennifer Love Hewitt-tal együtt tavaly szerepeltek a botrányosan rosszra sikerült Tudom, mit tettél tavaly nyáron folytatásában.

