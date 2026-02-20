Te emlékszel rájuk? Ők Hollywood be nem váltott ígéretei, akik ma már csak tengődnek

Volt idő, amikor a nevükre megteltek a mozik, poszterük ott lógott a tiniszobák falán. Sokáig úgy tűnt, Hollywood új aranygenerációja érkezett meg velük, azonban pillanatok alatt Hollywood eltűnt sztárjaivá váltak. Jöttek a félresikerült szuperprodukciók, a rossz szerepválasztások vagy épp az álomgyár könyörtelen logikája és a reflektorfény lassan kihunyt. Nézzük, mi történt a legnagyobb „eltűnt” sztárokkal!

Hollywood eltűnt sztárjai: az álomgyár könyörtelenül eldobta Freddie-t (Fotó: FS)

Hollywood eltűnt sztárjai: pillanatok alatt repültek az A-ligából

Freddie Prinze Jr.

A kilencvenes évek egyik legcsinosabb pofija tinifilmekben és horrorokban robbant be a köztudatba. A kétezres évek elején még az élőszereplős Scooby-Doo Fredjeként megtöltötte a mozikat, ám utána sorozatos bukásai és rossz szerepválasztásai miatt szinte teljesen eltűnt. A bulvárlapokban Hollywood legstabilabb férjeként szokott szerepelni a szintén szebb napokat is látott Sarah Michelle Gellar oldalán. Freddie manapság szinkronszerepeket vállal, illetve nejével és annak „ellenségével”, Jennifer Love Hewitt-tal együtt tavaly szerepeltek a botrányosan rosszra sikerült Tudom, mit tettél tavaly nyáron folytatásában.