„Imádom a napalm illatát reggel” – Robert Duvall 5 leghíresebb szerepével emlékezünk a legenda előtt

Újabb hollywoodi híresség hagyott itt mindket. Robert Duvall 95 éves korában elhunyt a mai nap során. Élete során több, mint 145 szerepben bizonyított, de akad közölük 5, amelyekkel örökre beírta magát az egyetemes filmtörténelembe és milliók emlékezetébe.

Robert Duvall elhunyt, 95 éves volt a legendás színész (Fotó: John Nacion/starmaxinc.com/NORTHFOTO)

Robert Duvall 5 legjobb szerepe

5. Sonny Dewey – Az apostol (1997)

Saját magának rendezett sikerfilmet Duvall (Fotó: KPA)

Duvall nemcsak játszott, írta és rendezte is ezt a filmet, amiben egy karizmatikus, de hibákkal teli prédikátort alakít. Ez a projekt nagyon személyes volt számára, és a film számtalan kritikai elismerést kapott, többek közt egy újabb Oscar-jelölést is hozott neki, bizonyítva, hogy nemcsak a vásznon igazi hős, hanem a kamerák mögött is igazi csillag volt.