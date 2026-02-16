Hírlevél
Robert Duvall

„Imádom a napalm illatát reggel” – Robert Duvall 5 leghíresebb szerepével emlékezünk a legenda előtt

95 évesen hagyott itt minket Hollywood aranykorának egyik utolsó ikonja. Robert Duvall nemcsak igazi westernhős volt, hanem Oscar-díjas karakterszínész is. Íme az 5 leghíresebb szerepe.
Robert DuvallA Keresztapagyászhalál

Újabb hollywoodi híresség hagyott itt mindket. Robert Duvall 95 éves korában elhunyt a mai nap során. Élete során több, mint 145 szerepben bizonyított, de akad közölük 5, amelyekkel örökre beírta magát az egyetemes filmtörténelembe és milliók emlékezetébe.

Robert Duvall, is seen at 'Apocalypse Now' - 40 Years And Restoration at the 2019 Tribeca Film Festival in New York City. April 28, 2019 29
Robert Duvall elhunyt, 95 éves volt a legendás színész (Fotó: John Nacion/starmaxinc.com/NORTHFOTO)

Robert Duvall 5 legjobb szerepe

5. Sonny Dewey – Az apostol (1997)

'The Apostle' by Robert Duvall; starring Robert Duvall, Farrah Fawcett. Made in USA, 1997.
Saját magának rendezett sikerfilmet Duvall (Fotó: KPA)

Duvall nemcsak játszott, írta és rendezte is ezt a filmet, amiben egy karizmatikus, de hibákkal teli prédikátort alakít. Ez a projekt nagyon személyes volt számára, és a film számtalan kritikai elismerést kapott, többek közt egy újabb Oscar-jelölést is hozott neki, bizonyítva, hogy nemcsak a vásznon igazi hős, hanem a kamerák mögött is igazi csillag volt.

