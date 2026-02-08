„Ha beülsz, jövő héten ilyenkor már halott leszel” – James Dean halálának rejtélyes körülményei

1931. február 6-án született az a színész, akinek tragikus hirtelenséggel szakította meg az élete fonalát egy 71 évvel ezelőtti szörnyű baleset. James Dean, a valaha élt legsármosabb hollywoodi szépfiú nem ismert félelmet. Csupán 24 éves volt, amikor 1955. szeptember 30-án megtörtént a tragédia.

James Deannek két szenvedélye volt: a filmkészítés és az autóversenyzés (fotó: Entertainment Pictures / Entertainment Pictures)

James Dean balesete

Az Édentől keletre sztárja éppen oda tartott, ahol a filmezésen kívül a legszívesebben töltötte az idejét. A versenypályára, Kaliforniába. A szemtanúk szerint nem hajtott gyorsabban a megengedettnél, bár később kiderült, hogy aznap korábban már megállították a rendőrök gyorshajtásért Bakersfieldnél, nagyjából 135 kilométerre a baleset helyszínétől. Dean a „Little Bastard” becenévre hallgató ezüstszínű Porsche 550 Spyderrel hajtott a 446-os főúton Cholame közelében, amikor egy kereszteződésből kikanyarodott egy 1950-es Ford Tudor. Teljes sebességgel ütköztek, Dean pedig kocsijával egy közeli villanyoszlopba csapódott. Eltört a nyaka és súlyos belső sérüléseket szenvedett. A Paso Robles War Memorial kórházba szállították, ahol azonnal megállapították a halált. A kocsiban mellette ült Rolf Wütherich autószerelő is, akit szintén kórházba szállítottak. Ő túlélte a rendkívül súlyos sérüléseit.

Rolf Wüthericnek nem volt nyugalma többé a baleset után (fotó: Frank Worth / ZUMA Wire)

A Ford Tudor volánja mögött a 23 éves Donald Turnupseed tengerészgyalogos háborús veterán ült, aki kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A történtek után a bíróság nem találta bűnösnek Turnupseed-et, aki egyetlen egyszer, a helyi lapnak nyilatkozott a balesettel kapcsolatban. Azt mondta, egyáltalán nem látta jönni James Dean kocsiját. Szomszédai szerint a 23 éves veterán addig sem volt kimondottan társasági ember, de a baleset után különösen zárkózottá vált. Elképzelhető, hogy valóban nem láthatta a délután 5:45 körül lenyugvó naptól James Dean ezüstszínű Porsche-ját elsuhanni az úton. A Vanity Fair információi szerint James Dean utolsó szavai pont az ellenkezőjét feltételezték.

Annak a fickónak ott fent meg kellene állnia. Úgyis észrevesz majd minket.”

A színész rajongói meglepő módon rendkívüli megértést tanúsítottak Turnupseed irányába, azonban Rolf Wütherich már nem volt ilyen szerencsés. A kocsiban tartózkodó autószerelő fenyegető és gyűlölködő levelek tömkelegét kapta a baleset után.