James Dean

„Ha beülsz, jövő héten ilyenkor már halott leszel” – James Dean halálának rejtélyes körülményei

37 perce
Olvasási idő: 7 perc
Az elátkozott Porsche, egy szörnyű baleset, és egy tragikusan fiatalon befejeződött élet. James Dean nemcsak filmjei, hanem a körülötte élő legendák miatt is örökké élni fog.
James DeanPorschetragédia

1931. február 6-án született az a színész, akinek tragikus hirtelenséggel szakította meg az élete fonalát egy 71 évvel ezelőtti szörnyű baleset. James Dean, a valaha élt legsármosabb hollywoodi szépfiú nem ismert félelmet. Csupán 24 éves volt, amikor 1955. szeptember 30-án megtörtént a tragédia.  

James Dean a Haragban a világgal című filmjében.
James Deannek két szenvedélye volt: a filmkészítés és az autóversenyzés (fotó: Entertainment Pictures / Entertainment Pictures)

James Dean balesete 

Az Édentől keletre sztárja éppen oda tartott, ahol a filmezésen kívül a legszívesebben töltötte az idejét. A versenypályára, Kaliforniába. A szemtanúk szerint nem hajtott gyorsabban a megengedettnél, bár később kiderült, hogy aznap korábban már megállították a rendőrök gyorshajtásért Bakersfieldnél, nagyjából 135 kilométerre a baleset helyszínétől. Dean a „Little Bastard” becenévre hallgató ezüstszínű Porsche 550 Spyderrel hajtott a 446-os főúton Cholame közelében, amikor egy kereszteződésből kikanyarodott egy 1950-es Ford Tudor. Teljes sebességgel ütköztek, Dean pedig kocsijával egy közeli villanyoszlopba csapódott. Eltört a nyaka és súlyos belső sérüléseket szenvedett. A Paso Robles War Memorial kórházba szállították, ahol azonnal megállapították a halált. A kocsiban mellette ült Rolf Wütherich autószerelő is, akit szintén kórházba szállítottak. Ő túlélte a rendkívül súlyos sérüléseit. 

Rolf Wütheric a Porsche 550 Spyderrel az autókereskedés előtt
Rolf Wüthericnek nem volt nyugalma többé a baleset után (fotó: Frank Worth / ZUMA Wire)

A Ford Tudor volánja mögött a 23 éves Donald Turnupseed tengerészgyalogos háborús veterán ült, aki kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A történtek után a bíróság nem találta bűnösnek Turnupseed-et, aki egyetlen egyszer, a helyi lapnak nyilatkozott a balesettel kapcsolatban. Azt mondta, egyáltalán nem látta jönni James Dean kocsiját. Szomszédai szerint a 23 éves veterán addig sem volt kimondottan társasági ember, de a baleset után különösen zárkózottá vált. Elképzelhető, hogy valóban nem láthatta a délután 5:45 körül lenyugvó naptól James Dean ezüstszínű Porsche-ját elsuhanni az úton. A Vanity Fair információi szerint James Dean utolsó szavai pont az ellenkezőjét feltételezték.

Annak a fickónak ott fent meg kellene állnia. Úgyis észrevesz majd minket.”

A színész rajongói meglepő módon rendkívüli megértést tanúsítottak Turnupseed irányába, azonban Rolf Wütherich már nem volt ilyen szerencsés. A kocsiban tartózkodó autószerelő fenyegető és gyűlölködő levelek tömkelegét kapta a baleset után.  

James Dean és Rolf Wütherich a Porsche 550 Spyderben ülnek aznap reggel, amikor megtörtént az autóbaleset.
Az utolsó fotó, ami James Deanről készült a végzetes nap reggelén, 1955. szeptember 30-án (fotó: SandfordRoth/Juliens/BNPS.co.uk / NORTHFOTO)

James Dean elátkozott autója 

A tragédia természetesen nemcsak a rajongókat, hanem egész Hollywoodot megrázta. Az ember természeténél fogva egy ilyen szörnyűség után válaszokat keres minden lehetséges helyen, valószínűleg így kaphatott szárnyra a legenda, hogy James Dean Porsche 550-ese el volt átkozva. A legenda eredete Alec Guinness színészhez kapcsolódik. A Porsche tulajdonképpen szalon minőségű volt, mielőtt darabokra tört volna a 446-os főúton. James Dean egy héttel korábban vásárolta 7000 dollárért. Amikor Alec Guinness meglátta az autót, azt mondta Deannek:  

Ne ülj be ebbe az autóba. Ha beülsz, jövő héten ilyenkor már halott leszel.”

 

James Dean balesete 7 nappal a beszélgetésük után történt. 

Valóban borzongató egybeesés, de érdemes némi szkepticizmussal kezelni, Guinness mondata ugyanis évekkel később látott napvilágot, így elképzelhető, hogy valójában el sem hangzott. Ennek ellenére a legenda tovább él, ahogy James Dean emléke is, aki fiatal kora ellenére Hollywood egyik legnagyobb hatású színésze volt.  

 

