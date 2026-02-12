Ezeket a titkokat vitte magával a sírba James Van Der Beek

Egy emberként rázta meg az egész világot a hír: mindössze 48 esztendős korában meghalt James Van Der Beek. Az egykori sorozatsztár a Dawson és a haverok című tinidráma főszereplőjeként lett a világ legfelkapottabb szépfiúja az ezredforduló környékén, népszerűsége pedig azóta sem csökkent. Bár karrierje tele volt hullámvölgyekkel, pozitív személyisége miatt nem lehetett nem szeretni. Jókedve és optimizmusa még akkor sem hagyta el, mikor 2024-ben vastag- és végbélrákot diagnosztizáltak nála. Annak ellenére, hogy a betegség szép lassan szinte teljesen felemésztette, mégis képes volt megmutatni, milyen kemény fából faragták.

James Van Der Beek halála mindenkit megrázott (Fotó: Joseph Marzullo/NORTHFOTO)

Ez a küzdőszellem egész életében jellemző volt rá, pályafutása botrányok nélkül, ámde nagyon érdekesen zajlott. Cikkünkben összegyűjtöttük James Van Der Beek nyílt titkait, melyeket talán még a legnagyobb rajongói sem tudtak kedvencükről!

Diszlexiás kisfiúból éltanuló

Még csak óvodás volt, amikor megállapították, hogy diszlexiával küzd. A kis Jamesnek ezért egy különleges, felzárkóztató osztályban kellett elkezdenie az általános iskolát, ahol végül a legjobb nebulók egyike lett belőle.

Színpadi csók vagy igazi csók?

Egy ember életében az első csók meghatározó. Sosem felejtjük el, hol és mikor csattant el. Minden bizonnyal James Van Der Beek emlékezetében is ott élt élete utolsó pillanatáig, hiszen hol máshol csattant volna el, mint a színpadon: épp a Grease-t adták elő egy iskolai darabban, amikor is lekapta a Pink Lady-k egyikét.

A James Van Der Beek által a Dawson és a haverokban viselt nyakláncot a színész édesanyja készítette (Fotó: Globe Photos/Globe Photos via ZUMA Wire)

A Dawson és a haverokért bármit

Nem lehet azt mondani, hogy James Van Der Beek ne tett volna meg mindent a sikerért. Karriejre elején több áldozatot is hozott, hogy a csúcsra érjen. A Dawson és a haverok kedvéért például az egyetemet is otthagyta, ahol angol szakra járt, de a sorozat első évadának forgatása alatt még a privát szféráról is lemondott, hiszen Joshua Jacksonnal osztotta meg a szobáját, hogy a kezdeti időszak anyagi nehézségeit áthidalja.

Super Bowl helyett díjátadók

Miután édesapja alsóbb ligás baseball-játékos volt, így nem meglepő, hogy James Van Der Beek is hamar a sport felé orientálódott. Sőt, nem sokon múlott, hogy James Van Der Beeket a Dawson és a haverok címszereplője helyett Super Bowl-on szaladgáló NFL-sztárként emlegessük. Az amerikai focis karrier azonban hamar elszállt, miután egy alkalommal Van Der Beek olyan súlyos agyrázkódást szenvedett, hogy örökre elment a kedve a labdarúgástól.