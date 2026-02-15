Szívszaggató: Reese Witherspoon halála előtt adott egy utolsó esélyt James Van Der Beeknek

Napok óta a fél világ gyászolja a színészt. James Van Der Beek 48 évesen hunyt el rák következtében. A Dawson és a haverok sztárja az utóbbi években kevés jelentős szerepet kapott, azonban Reese Witherspoonnak köszönhetően a néhai színész csillaga újra felragyoghat, sajnálatos módon már csak halála után. Van Der Beek ugyanis fontos szerepet kapott a Doktor Szöszi előzménysorozatában, az Elle-ben. Sokak szerint a színész nagy visszatérése lehetett volna a szerep, aminek a premierjét már sajnos nem élhette meg 4-es stádiumú vastagbélrákja miatt.

James Van Der Beek már nem láthatja sikersorozatát (Fotó: Faye Sadou/MediaPunch)

James Van Der Beek halálos betegen forgatott

Tavaly tavasszal jöttek az első hírek, hogy Reese Witherspoon és az Amazon Prime sorozatot készít Elle Woods vagyis Doktor Szöszi tini éveiből. Hosszas casting után maga a színésznő, aki vezető producere a sorozatnak, választotta ki Lexi Minetree-t a fiatal „Szöszi” szerepére. Nem sokkal később az is kiderült, hogy az Oscar-díjas színésznő szerepet ajánlott, az akkor már halálos beteg James Van Der Beek-nek is a sorozatban, aki Wilson dékán szerepében lesz látható. A figuráról eddig annyit tudni, hogy annak az iskolának az igazgatója, ahová Elle jár, továbbá városuk polgármester-jelöltje is, így könnyen lehet, hogy a széria egyik intrikus karaktere is lehet a néhai színész karaktere.

Witherspoon mindenben támogatta a színészt az utolsó munkája alatt (Fotó: MediaPunch)

A forgatás tavaly áprilisban kezdődött és a nyár végéig tartott, ezalatt az idő alatt vette fel a jeleneteit a már halálos beteg színész. A stábtagok szerint James Van Der Beek igazi profi módjára csinálta végig a forgatási napjait, sőt Witherspoon és a stáb mindenben támogatta, hogy a lehető legkényelmesebb legyen a hattyúdala az egykori tinisztárnak. Hogy pontosan mekkora a szerepe, azt nem tudni, de az imdb.com szerint több epizódban is látható lesz.