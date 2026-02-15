Hírlevél
James Van Der Beek

Szívszaggató: Reese Witherspoon halála előtt adott egy utolsó esélyt James Van Der Beeknek

1 órája
A 48 éves korában elhunyt színész a Doktor Szöszi előzménysorozatában szerepel. James Van Der Beek utolsó nagy lehetőségét maga az Oscar-díjas Reese Witherspoon adta neki.
James Van Der BeekDoktor SzösziReese Witherspoon

Napok óta a fél világ gyászolja a színészt. James Van Der Beek 48 évesen hunyt el rák következtében. A Dawson és a haverok sztárja az utóbbi években kevés jelentős szerepet kapott, azonban Reese Witherspoonnak köszönhetően a néhai színész csillaga újra felragyoghat, sajnálatos módon már csak halála után. Van Der Beek ugyanis fontos szerepet kapott a Doktor Szöszi előzménysorozatában, az Elle-ben. Sokak szerint a színész nagy visszatérése lehetett volna a szerep, aminek a premierjét már sajnos nem élhette meg 4-es stádiumú vastagbélrákja miatt. 

James Van Der Beek, **FILE PHOTO** James Van Der Beer Has Passed Away.WEST HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 14: James Van Der Beek at the premiere of Tubi's Sidelined: The QB and Me on November 4, 2024 at The London West Hollywood in West Hollywood, California. Credit: Faye Sadou/MediaPunch
James Van Der Beek már nem láthatja sikersorozatát (Fotó: Faye Sadou/MediaPunch)

James Van Der Beek halálos betegen forgatott

Tavaly tavasszal jöttek az első hírek, hogy Reese Witherspoon és az Amazon Prime sorozatot készít Elle Woods vagyis Doktor Szöszi tini éveiből. Hosszas casting után maga a színésznő, aki vezető producere a sorozatnak, választotta ki Lexi Minetree-t a fiatal „Szöszi” szerepére. Nem sokkal később az is kiderült, hogy az Oscar-díjas színésznő szerepet ajánlott, az akkor már halálos beteg James Van Der Beek-nek is a sorozatban, aki Wilson dékán szerepében lesz látható. A figuráról eddig annyit tudni, hogy annak az iskolának az igazgatója, ahová Elle jár, továbbá városuk polgármester-jelöltje is, így könnyen lehet, hogy a széria egyik intrikus karaktere is lehet a néhai színész karaktere. 

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 9: Reese Witherspoon at the season four red carpet premiere of Apple TV+ The Morning Show on September 9, 2025 at The Museum of Modern Art in New Yrok City. Credit: mpi099/MediaPunch
Witherspoon mindenben támogatta a színészt az utolsó munkája alatt (Fotó: MediaPunch)

A forgatás tavaly áprilisban kezdődött és a nyár végéig tartott, ezalatt az idő alatt vette fel a jeleneteit a már halálos beteg színész. A stábtagok szerint James Van Der Beek igazi profi módjára csinálta végig a forgatási napjait, sőt Witherspoon és a stáb mindenben támogatta, hogy a lehető legkényelmesebb legyen a hattyúdala az egykori tinisztárnak. Hogy pontosan mekkora a szerepe, azt nem tudni, de az imdb.com szerint több epizódban is látható lesz. 

 James Van Der Beek utolsó szerepe Az Elle című sorozatban július 1-től lesz elérhető az Amazon Prime kínálatában. 

 

 

